Bắt nữ nhân viên tham ô 15 tấn điều, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai bắt Nguyễn Thị Kim Anh về hành vi tham ô tài sản trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, đồng thời chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng của Công ty Huy Trí.

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1987, phường Phước Bình) về hành vi tham ô tài sản.

Nguyễn Thị Kim Anh khi bị bắt.

Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí, địa chỉ tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16/4/2025, công ty giao cho Nguyễn Thị Kim Anh 350 bao điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị hơn 2,8 tỷ đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu tiến hành xử lý bắn size, bắn màu đối với lô hàng trên.

Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Kim Anh không thực hiện việc chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên đem đi thế chấp với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Khi phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với bà Kim Anh để yêu cầu trả lại số hạt điều trên, nhưng Kim Anh nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Ngoài ra, Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của Công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, Kim Anh không nhập hàng như thoả thuận, ngược lại đã chiếm đoạt hết số tiền trên.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

