Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nữ nhân viên tham ô 15 tấn điều, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai bắt Nguyễn Thị Kim Anh về hành vi tham ô tài sản trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, đồng thời chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng của Công ty Huy Trí.

Hải Ninh

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1987, phường Phước Bình) về hành vi tham ô tài sản.

76.jpg
Nguyễn Thị Kim Anh khi bị bắt.

Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí, địa chỉ tại khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16/4/2025, công ty giao cho Nguyễn Thị Kim Anh 350 bao điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị hơn 2,8 tỷ đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu tiến hành xử lý bắn size, bắn màu đối với lô hàng trên.

Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Kim Anh không thực hiện việc chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên đem đi thế chấp với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Khi phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với bà Kim Anh để yêu cầu trả lại số hạt điều trên, nhưng Kim Anh nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Ngoài ra, Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của Công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, Kim Anh không nhập hàng như thoả thuận, ngược lại đã chiếm đoạt hết số tiền trên.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà Vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)
#tham ô #đồng nai #nguyễn thị kim anh #hạt điều #chiếm đoạt

Bài liên quan

Xã hội

Quái chiêu của nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 600 triệu đồng ở Sơn La

Lợi dụng vị trí được giao quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các khoản vay ngân hàng.

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lò Minh Phương (SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

602913567-122220717962275654-3600243453364489333-n.jpg
Đối tượng Lò Minh Phương tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nguyên cán bộ phường ở Quảng Ninh chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Trong thời gian công tác, Tuấn lợi dụng nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của người dân.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, trú tại phường Hạ Long) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

nguyen-thanh-tuan.jpg
Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhân viên ngân hàng lợi dụng 'đáo hạn' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, trong quá trình làm thủ tục đáo hạn cho khách vay, Nguyễn Mạnh Thắng đã chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987 thường trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, hiện đang ở tại phòng 802 CT4 chung cư Phú Sơn, phường Hạc Thành) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

999.jpg
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới