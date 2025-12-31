Điểm tên 10 nhà thầu góp mặt thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 6.463 tỷ đồng có 2 liên danh với 10 nhà thầu góp mặt thi công.

Ngày 31/12, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư) cho biết có 2 liên danh với 10 nhà thầu góp mặt thi công dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Trong số đó có nhiều nhà thầu quen thuộc như tập đoàn Trường Thịnh, Sơn Hải, Đèo Cả.

Cụ thể đối với gói thầu XL2 có giá trị lớn nhất (3.482,6 tỷ đồng) thuộc về liên danh Tập đoàn Trường Thịnh - Đèo Cả - Trường Sơn - Sơn Hải - Thành An. Gói thầu XL1 (hơn 1.388 tỷ đồng) do liên danh Phương Thành - Đường bộ Khánh Hòa - Thương mại 68 - HUGIA - Giao thông Xây dựng số 1 thi công.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Trước đó vào ngày 19/12, tại TP Huế, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 6.463 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài gần 99km, đi qua hai địa phương là tỉnh Quảng Trị và TP Huế, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2026. Dự án có điểm đầu tại Km 0+00 (tiếp giáp với điểm cuối Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ) thuộc địa phận xã Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị. Điểm cuối tại khoảng Km102+200 (tiếp giáp với điểm đầu Dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên) thuộc địa phận xã Hưng Lộc, TP Huế.

Dự án sẽ mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô hai làn xe lên bốn làn xe hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của đường cao tốc cấp 80. Bề rộng nền đường sẽ được mở rộng từ 22m đến 23,25m.

