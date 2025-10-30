Hà Nội

Quân sự

Quân đội Ukraina mất hàng ngàn người chỉ trong một ngày, quân đội Nga tấn công trên đa mặt trận; Pokrovsk bị bao vây chặt.

Tiến Minh
Trên chiến trường Nga-Ukraine, ưu thế của quân đội Nga ngày càng rõ rệt. Tiền tuyến đang tiến về phía Ukraine kiểm soát, sức kháng cự của quân đội Ukraine (AFU) ngày càng yếu. Quân đội Nga (RFAF) vẫn đang tiếp tục bào mòn sức sống của AFU, và tổn thất hàng ngày của Ukraine là điều không thể chịu đựng nổi.
Bản thân Ukraine chỉ là một quốc gia có quy mô trung bình. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, một lượng lớn người dân đã tị nạn ra nước ngoài. Cộng với sự tiêu hao khổng lồ do hơn ba năm chiến tranh gây ra, AFU ngày càng cạn kiệt quân số; các nguồn lực khác cũng eo hẹp, khiến nhược điểm chung của họ ngày càng rõ ràng.
Hiện tại, mặt trận ác liệt nhất trên toàn bộ chiến tuyến, chính là Pokrovsk. RFAF đã chiếm đóng hơn một nửa diện tích thành phố và đã hình thành thế bao vây quân Ukraine phòng thủ trong thành phố. Ngày 25/10, RFAF đã chiếm được thị trấn chiến lược Rodinske ở phía bắc Pokrovsk, chính thức đóng “nắp vạc” với hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad.
Ở phía tây thành phố, RFAF đã vượt qua tuyến đường sắt và nhằm tới ngôi làng Grichino, tạo thành thế bao vây gọng kìm và vòng vây chỉ cách nhau khoảng năm km. Hiện khó có khả năng AFU còn khả năng giữ vững Pokrovsk và số phận của nó chỉ là vấn đề thời gian.
RFAF không chỉ bao vây toàn bộ thành phố, mà còn cô lập giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad, phá vỡ tuyến phòng thủ thống nhất giữa hai khu đô thị, khiến tình hình của quân phòng thủ Ukraine trong thành phố càng thêm tồi tệ.
Tổng thống Ukraine Zelensky, trước đó đã ra lệnh cho Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky giữ vững Pokrovsk đến ít nhất là cuối năm nay. Tuy nhiên, đường tiếp tế cho lực lượng phòng thủ Ukraine trong thành phố đã bị RFAF phong tỏa hoàn toàn, và quân Nga tiếp tục tiến công, thực hiện chiến thuật bao vây và chia cắt, khiến việc phòng thủ của AFU trở nên vô cùng khó khăn.
Trên hướng “mấu lồi” Dobropilya, ở khu vực phía bắc Pokrovsk, RFAF đã ổn định chiến tuyến và hiện tại, AFU không còn khả năng phản công, và ngôi làng Nykanorivka và Novy Shakhove về cơ bản đã bị RFAF tái kiểm soát vững chắc. Trong khi tình hình tại khu đô thị Pokrovsk đang đếm ngược.
Trên hướng mặt trận Kupyansk, điểm nóng thứ hai trên chiến trường Ukraine, tình hình tương tự như Pokrovsk, khi Cụm quân phía Tây RFAF đã chiếm khoảng 75% đến 80% diện tích đô thị. Quân Ukraine tại đây đang phải vật lộn để giữ vững những khu vực còn lại.
RFAF tại Kupyansk có hỏa lực mạnh vượt trội, UAV FPV, bom lượn và hỏa lực pháo binh, nên quân Ukraine khó có thể giữ vững. Hiện RFAF đã cắt đứt Quốc lộ 207 và cây cầu qua sông Oskil, khiến quân Ukraine ở bờ đông gặp khó khăn; việc tiếp tế, tiếp viện và rút lui là không thể.
Để khắc phục, AFU đã cố gắng bắc một cây cầu phao dã chiến quân sự, nhưng nó đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Nga và cây cầu đã bị thổi bay thành nhiều mảnh. Chỉ huy RFAF rõ ràng muốn cắt đứt hoàn toàn đường sống của quân Ukraine ở bờ đông sông Oskil. Một khi Kupyansk hoàn toàn bị RFAF kiểm soát, quân Ukraine ở phía đông sông Oskil sẽ chỉ có hai kết cục: đầu hàng hoặc hy sinh trong chiến đấu.
Tình hình Lyman và và Seversk cũng lâm vào tình thế nguy hiểm, khi RFAF dần dần thiết lập thế bao vây, và tuyến phòng thủ của Ukraine không còn giữ vững được. RFAF không mở cuộc tấn công toàn diện vào Lyman, mà chỉ dùng một phần lực lượng để phong tỏa thành phố, đồng thời tiến về Slavyansk và Karamatorsk, cho thấy giai đoạn tiếp theo của mục tiêu sẽ sâu hơn.
Tình hình chiến sự ở vùng Zaporizhia cũng leo thang đáng kể. Cụm Dnieper và Cụm quân phía Đông của RFAF đã phối hợp tác chiến để tạo thành một thế trận phản công Bắc-Nam. Cụm Dnieper chiếm được Kamenskoye trên bờ sông Dnieper và tiến lên phía bắc, uy hiếp trực tiếp thành phố Zaporozhye.
Đồng thời, RFAF mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Orekhiv và chiếm Mala Tokmachka ở phía đông nam Orekhiv, nơi được ví là cửa ngõ vào Orekhiv. Giờ đây, khi cửa ngõ này đã bị mất, Orekhiv đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây.
Tại khu vực Gulyai-Polye, phía đông Orekhiv, cụm bộ binh Nga tấn công trực diện, Cụm Vostok RFAF đánh thọc sườn từ phía sau. Do ở đây, AFU có tuyến phòng thủ chính diện vững chắc và hệ thống công sự dày đặc. Nếu tấn công trực diện, RFAF sẽ chịu tổn thất nặng nề, nên họ áp dụng chiến thuật tấn công bất ngờ từ phía sau.
Tuyến phòng thủ phía sau của Guliai-Polye yếu và không có vị trí nào được xây dựng vững chắc; nên đòn tấn công bất ngờ từ phía sau của quân đội Nga đã khiến quân đội Ukraine bất ngờ, và tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Các cuộc tấn công đồng thời của RFAF ở tiền tuyến và hậu phương đã khiến tiềm lực chiến đấu tổng thể của Ukraine tiếp tục suy giảm, hiệu quả chiến đấu của RFAF ở tiền tuyến giảm sút, việc tiếp tế trở nên khó khăn và quyền chủ động chiến lược khi bước sang mùa đông năm nay, đã hoàn toàn nằm trong tay Moskva. (nguồn ảnh Military Review, Sina, Ukrinform).
Tiến Minh
Topwar
https://vi.topwar.ru/272956-vs-rf-usilivajut-kontrol-nad-pokrovskom-pererezana-glavnaja-trassa-iz-pavlograda.html
