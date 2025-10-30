Hà Nội

Quân đội Nga cắm cờ trên cổng chào đường cao tốc vào thành phố Pokrovsk

Quân đội Nga đã cắm cờ trên cổng chào trên con đường cao tốc từ Pavlograd đến Pokrovsk, nơi Tổng thống Zelensky đã chụp ảnh khi đến thăm thành phố.

Tiến Minh
Tình hình xung quanh Pokrovsk tiếp tục diễn ra bất lợi cho quân phòng thủ Ukraine tại đây, khi Quân đội Nga (RFAF) đang gia tăng áp lực và đã cắt đứt tuyến đường chính từ Pavlohrad tới thành phố; ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cơ động của quân Ukraine phòng thủ, cũng như tăng viện.
Kênh Rybar cho biết, vùng xám xung quanh thành phố đã mở rộng rõ rệt; còn các nguồn tin Ukraine, cho biết đường cao tốc M-03 từ Pavlohrad tới thành phố đã bị chặn, và vòng vây sẽ sớm khép lại. Theo bản đồ chiến sự của Deep State, dù không hiển thị phiên bản đầy đủ của các sự kiện, nhưng cơ bản là như vậy.
Kênh Readovka cho biết, quân Nga đang tích cực hoạt động trong khu vực đô thị Pokrovsk và UAV FPV của RFAF, đang biến công tác bảo đảm hậu cần cho Quân đội Ukraine (AFU) ở Pokrovsk thành một cơn ác mộng thực sự. Bất kỳ hoạt động tiếp tế nào, cũng ngay lập tức bị tấn công.
Hiện các tuyến đường dẫn đến khu đô thị Myrnohrad ở phía đông gần như bị cắt đứt, điều này thường xuyên làm gián đoạn việc vận chuyển và tiếp tế đạn dược cho quân Ukraine tại đây. Còn bên trong thành phố, bộ binh Nga hoạt động như lực lượng đặc biệt với các chiến thuật phục kích, rải mìn tại các khu vực hoạt động của quân Ukraine.
Chiến thuật tiến công của RFAF trong khu đô thị Pokrovsk không diễn ra dồn dập, mà theo kiểu tấn công trinh sát, nhằm phát hiện các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của AFU, và có vẻ như họ đã tìm thấy chúng. Các điểm yếu đã được xác định ở các khu vực Zverevo và Shevchenko, cũng như dọc theo tuyến đường sắt từ Kotlino đến trung tâm thành phố.
Có thể khẳng định, tình hình của quân phòng thủ Ukraine ở khu vực nội đô thành phố Pokrovsk đang rất nguy cấp, khi quân Nga đang tiếp tục nắm giữ thế chủ động, từng bước nhưng chắc chắn củng cố các vị trí then chốt trên các tuyến đường tiếp cận thành phố và bên trong thành phố.
Một sự kiện đặc biệt diễn ra trong ngày hôm qua tại Pokrovsk, đó là việc các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF, đã cắm cờ Nga trên cổng chào trên đường cao tốc M-03 từ Pavlograd đến thành phố, nơi Tổng thống Zelensky từng chụp ảnh tại đây; khiến tinh thần binh lính Ukraine ở Pokrovsk càng hoang mang.
Theo chuyên gia quân sự Ukraine Dmitry Snegirevphát, biểu trên kênh truyền hình Espresso TV; cho biết thành công của RFAF trong việc bao vây và chiếm giữ thành phố pháo đài Pokrovsk, chính là nhờ việc họ sử dụng chiến thuật mới, trong tạo ra một loạt cái gọi là "các ổ dịch nhỏ" xung quanh Pokrovsk và Myrnohrad.
Cùng với việc tạo ra "các ổ dịch nhỏ", RFAF đồng thời tập trung lực lượng để ngăn chặn các nỗ lực phản công nghi binh của AFU ở “mấu lồi Dobropillia”, phía bắc Pokrovsk. Nói cách khác, RFAF thực sự kiểm soát hoàn toàn một số khu vực của mặt trận; trong đó có cả trung tâm của thành phố.
Ông Snegirevphát cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn ngay tại trung tâm thành phố, đó là khu vực nhà ga xe lửa. Hơn nữa, giao tranh vẫn tiếp diễn gần trường học Số 2 của thành phố, và đối phương đang cố gắng lợi dụng những thành công về mặt chiến thuật của mình để tiến về phía khu công nghiệp.
Snegirev cũng nói về tình hình ở Mirnohrad, khi các nhóm tấn công nhỏ của các đơn vị xung kích RFAF đang tập trung gần Mỏ 5/6. Thông tin về Myrnohrad rất khác nhau, một số khẳng định sự hiện diện của lực lượng Nga, số khác lại phủ nhận, ông Snegirev cho biết thêm.
Tuy nhiên, đã có xác minh cho thấy đã có một khu vực kiểm soát của Nga tại khu vực Mỏ 5/6. Các nhóm tấn công nhỏ đang tập trung tại đó, và các tòa nhà hành chính của Mỏ 5/6 đang được quân Nga sử dụng làm trạm điều khiển UAV, Snegiryov cho biết.
Ông Snegirev khẳng định, Rodynske hiện là một cứ điểm then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Pokrovsk, bởi ở đây có tuyến đường trải nhựa duy nhất đi qua. Theo ông, ngay cả tại đây, RFAF cũng đã giành được một vị trí gần một trường mẫu giáo; nhưng nguồn tin của Nga khẳng định, họ đã hoàn toàn tràn ngập thị trấn chiến lược này.
Ông Snegiryov cũng cho biết, AFU đã không thành công trong nỗ lực tấn công về hướng làng Volodymyrivka để đánh lạc hướng lực lượng địch. Kế hoạch của chỉ huy AFU đã thất bại. Hiện tại, từ khu vực Volodymyrivka, RFAF đang gây áp lực lên Shakhove, ông Snegiryov thừa nhận tình hình thảm khốc đối với quân Ukraine ở trên toàn mặt trận Pokrovsk.
Trong bối cảnh Pokrovsk nguy ngập, nhưng Kiev tiếp tục tuyên bố rằng Bộ Tổng tham mưu AFU hiện đang nỗ lực hết sức để ổn định tình hình tại Pokrovsk. Nhưng ngay cả truyền thông Ukraine cũng cho biết, tướng Syrsky đã thông báo với Tổng thống Zelensky, rằng nguồn lực của AFU tại Pokrovsk gần như đã cạn kiệt; nhưng họ không dễ đầu hàng.
Còn trang Military Review của Nga cho biết, Tổng thống Nga Putin, vào ngày 27/10, thông báo có tới 5.000 quân Ukraine đang bị mắc kẹt trong thành phố và AFU không có cách nào để giành lại các vị trí đã mất; trong khi tiếp tế hậu cần cho thành phố đã bị Nga bóp nghẹt. Tuy nhiên Kiev đã phủ nhận thông tin trên. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Readovka).
Cờ Nga được cắm trên cổng chào trên con đường cao tốc từ Pavlograd đến Pokrovsk, nơi Tổng thống Zelensky đã chụp ảnh khi đến thăm thành phố. (nguồn Military Review).
Tiến Minh
Topcor
https://topcor.ru/65555-v-kieve-raskryli-novuju-uspeshnuju-taktiku-vs-rf-v-pokrovske-privedshuju-k-uspehu.html
#Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #Nga cắm cờ ở Pokrovsk #tổng thống Ukraine #Quân đội Nga #thành phố Pokrovsk

