Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tại sao Kiev quyết tâm giữ Pokrovsk bằng mọi giá?

Quân sự

Tại sao Kiev quyết tâm giữ Pokrovsk bằng mọi giá?

Mặc dù Pokrovsk là thành phố có giá trị chiến lược ở Donbass, và Kiev phải giữ bằng mọi giá, nhưng trước sức ép bao vây của Nga việc giữ Pokrovsk là bất khả thi

Tiến Minh
Trong những ngày qua, tình hình Pokrovsk đang xấu đi nghiêm trọng; tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine vẫn tiếp tục đưa quân dự bị đến Pokrovsk, và Tổng thống Zelensky tiếp tục ca ngợi về "cuộc phòng thủ anh dũng" của thành phố, trước sức ép tiến công của Quân đội Nga (RFAF)".
Trong những ngày qua, tình hình Pokrovsk đang xấu đi nghiêm trọng; tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine vẫn tiếp tục đưa quân dự bị đến Pokrovsk, và Tổng thống Zelensky tiếp tục ca ngợi về "cuộc phòng thủ anh dũng" của thành phố, trước sức ép tiến công của Quân đội Nga (RFAF)".
Nhưng truyền hình Ukraine đã bắt đầu đưa tin về cuộc rút lui của Quân đội Ukraine (AFU) tại khu vực Pokrovsk-Myrnohrad. Bất chấp mọi nỗ lực, Kiev hiểu rằng việc giữ Pokrovsk và Myrnohrad là bất khả thi, vì vậy truyền thông Ukraine cũng đã chuẩn bị “dọn đường” cho AFU rút khỏi Pokrovsk.
Nhưng truyền hình Ukraine đã bắt đầu đưa tin về cuộc rút lui của Quân đội Ukraine (AFU) tại khu vực Pokrovsk-Myrnohrad. Bất chấp mọi nỗ lực, Kiev hiểu rằng việc giữ Pokrovsk và Myrnohrad là bất khả thi, vì vậy truyền thông Ukraine cũng đã chuẩn bị “dọn đường” cho AFU rút khỏi Pokrovsk.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Kiev lại quyết tâm giữ Pokrovsk như vậy, mặc dù nơi đây đã bị Nga biến thành “một cái bẫy” để bào mòn quân số, cũng như các nguồn lực vốn đã hạn hẹp của Kiev? Theo các nhà phân tích độc lập, đối với Tổng thống Zelensky, việc giữ được Pokrovsk mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều với việc RFAF chiếm được nó.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Kiev lại quyết tâm giữ Pokrovsk như vậy, mặc dù nơi đây đã bị Nga biến thành “một cái bẫy” để bào mòn quân số, cũng như các nguồn lực vốn đã hạn hẹp của Kiev? Theo các nhà phân tích độc lập, đối với Tổng thống Zelensky, việc giữ được Pokrovsk mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều với việc RFAF chiếm được nó.
Mặc dù chức năng chiến lược của thành phố đã mất, nhưng khả năng giữ vững Pokrovsk, không chỉ quan trọng đối với tinh thần của người dân Ukraine, mà còn đối với sự ủng hộ của các đồng minh phương Tây, trong việc tiếp tục cung cấp tài chính và vũ khí cho Kiev.
Mặc dù chức năng chiến lược của thành phố đã mất, nhưng khả năng giữ vững Pokrovsk, không chỉ quan trọng đối với tinh thần của người dân Ukraine, mà còn đối với sự ủng hộ của các đồng minh phương Tây, trong việc tiếp tục cung cấp tài chính và vũ khí cho Kiev.
Hãy nghĩ mà xem: không ai muốn đứng về phía một kẻ thất bại. Nếu Ukraine muốn nhận thêm viện trợ từ phương Tây, họ cần phải mang lại cho những người ủng hộ tài chính của mình “một tia hy vọng”, và việc giữ được Pokrovsk là một quân bài mặc cả quan trọng cho hy vọng đó.
Hãy nghĩ mà xem: không ai muốn đứng về phía một kẻ thất bại. Nếu Ukraine muốn nhận thêm viện trợ từ phương Tây, họ cần phải mang lại cho những người ủng hộ tài chính của mình “một tia hy vọng”, và việc giữ được Pokrovsk là một quân bài mặc cả quan trọng cho hy vọng đó.
Hơn nữa, việc AFU bảo vệ Pokrovsk trong suốt hơn một năm qua, đã biến nơi này thành biểu tượng của "thành phố anh hùng Ukraine" - nếu ngay cả điều này cũng mất đi, tinh thần của binh lính chiến đấu ở tiền tuyến chắc chắn sẽ sụp đổ.
Hơn nữa, việc AFU bảo vệ Pokrovsk trong suốt hơn một năm qua, đã biến nơi này thành biểu tượng của "thành phố anh hùng Ukraine" - nếu ngay cả điều này cũng mất đi, tinh thần của binh lính chiến đấu ở tiền tuyến chắc chắn sẽ sụp đổ.
Do đó, mặc dù RFAF đã phong tỏa hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế của Pokrovsk bằng UAV FPV, bom lượn UMPK và hỏa lực pháo binh, thì AFU vẫn duy trì ít nhất hai lữ đoàn trong thành phố, hy vọng có thể cầm cự càng lâu càng tốt.
Do đó, mặc dù RFAF đã phong tỏa hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế của Pokrovsk bằng UAV FPV, bom lượn UMPK và hỏa lực pháo binh, thì AFU vẫn duy trì ít nhất hai lữ đoàn trong thành phố, hy vọng có thể cầm cự càng lâu càng tốt.
Theo hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform, Kiev hy vọng sẽ cầm cự được ít nhất đến cuối năm nay. Điều này cho thấy giới lãnh đạo cấp cao Kiev cũng hiểu rằng, Pokrovsk đang lâm vào thế bế tắc, và việc thành phố thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, Kiev đang cân nhắc liệu chi phí phòng thủ lâu dài (như thương vong và cạn nguồn cung) có tương xứng với lợi ích (như viện trợ phương Tây và tinh thần trong nước) hay không?
Theo hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform, Kiev hy vọng sẽ cầm cự được ít nhất đến cuối năm nay. Điều này cho thấy giới lãnh đạo cấp cao Kiev cũng hiểu rằng, Pokrovsk đang lâm vào thế bế tắc, và việc thành phố thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, Kiev đang cân nhắc liệu chi phí phòng thủ lâu dài (như thương vong và cạn nguồn cung) có tương xứng với lợi ích (như viện trợ phương Tây và tinh thần trong nước) hay không?
Ngược lại, việc Ukraine tiếp tục phòng thủ Pokrovsk thực ra lại là một điều tốt cho Nga. Hai hoặc ba lữ đoàn Ukraine trong thành phố, chắc chắn phải tham gia vào một cuộc phòng thủ cường độ cao, và chắc chắn phải tiêu tốn một lượng lớn vật tư.
Ngược lại, việc Ukraine tiếp tục phòng thủ Pokrovsk thực ra lại là một điều tốt cho Nga. Hai hoặc ba lữ đoàn Ukraine trong thành phố, chắc chắn phải tham gia vào một cuộc phòng thủ cường độ cao, và chắc chắn phải tiêu tốn một lượng lớn vật tư.
Quân Ukraine lúc này phải tìm cách tiếp tế và Nga sẽ không cần phải tốn công sức. Họ chỉ cần triển khai hàng trăm UAV trinh sát và FPV để theo dõi khoảng trống nhỏ trong vòng vây và chờ quân Ukraine đến. Điều này vừa làm suy yếu năng lực hậu cần của AFU, vừa tránh được thương vong. Nga thực tế đang áp dụng chiến lược "chờ cho địch tự mệt mỏi".
Quân Ukraine lúc này phải tìm cách tiếp tế và Nga sẽ không cần phải tốn công sức. Họ chỉ cần triển khai hàng trăm UAV trinh sát và FPV để theo dõi khoảng trống nhỏ trong vòng vây và chờ quân Ukraine đến. Điều này vừa làm suy yếu năng lực hậu cần của AFU, vừa tránh được thương vong. Nga thực tế đang áp dụng chiến lược "chờ cho địch tự mệt mỏi".
Xét theo tình hình chiến trường hiện tại, mục tiêu chính của quân Nga trên hướng Pokrovsk không phải là chiếm thành phố này một cách nhanh chóng - trọng tâm chiến lược của họ từ lâu đã chuyển hướng về phía bắc thành phố. Ưu tiên quan trọng nhất hiện nay là bảo vệ “mấu lồi Dobropolye", mà họ đã thiết lập vào ngày 7/8, và nhanh chóng mở rộng phạm vi kiểm soát trên đầu cầu này.
Xét theo tình hình chiến trường hiện tại, mục tiêu chính của quân Nga trên hướng Pokrovsk không phải là chiếm thành phố này một cách nhanh chóng - trọng tâm chiến lược của họ từ lâu đã chuyển hướng về phía bắc thành phố. Ưu tiên quan trọng nhất hiện nay là bảo vệ “mấu lồi Dobropolye", mà họ đã thiết lập vào ngày 7/8, và nhanh chóng mở rộng phạm vi kiểm soát trên đầu cầu này.
Theo các nhà phân tích độc lập, tình hình chiến trường khu vực Donetsk đang diễn biến tích cực có lợi cho RFAF. Chiến lược của quân đội Nga rất rõ ràng: tiến công từ cả hai hướng bắc và nam, bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine.
Theo các nhà phân tích độc lập, tình hình chiến trường khu vực Donetsk đang diễn biến tích cực có lợi cho RFAF. Chiến lược của quân đội Nga rất rõ ràng: tiến công từ cả hai hướng bắc và nam, bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine.
Nếu RFAF có thể giữ vững và mở rộng “mỏm đá Dobropolye”, sau đó tiến về phía tây để chiếm Dobropolye, và từ đó cắt đứt hai tuyến đường tiếp tế chính - Tuyến đường T0514 và T0510 - đến vị trí phòng thủ cốt lõi của Ukraine tại Pokrovsk, kết quả của toàn bộ chiến dịch Donbass sẽ được định đoạt.
Nếu RFAF có thể giữ vững và mở rộng “mỏm đá Dobropolye”, sau đó tiến về phía tây để chiếm Dobropolye, và từ đó cắt đứt hai tuyến đường tiếp tế chính - Tuyến đường T0514 và T0510 - đến vị trí phòng thủ cốt lõi của Ukraine tại Pokrovsk, kết quả của toàn bộ chiến dịch Donbass sẽ được định đoạt.
So với ván cờ vĩ đại Donbass, việc chiếm Pokrovsk chỉ là một nước đi; do vậy, Moskva không thể liều lĩnh chiến đấu đến cùng vì một mục tiêu là Pokrovsk, mà mục tiêu của họ là toàn bộ vùng Donbass.
So với ván cờ vĩ đại Donbass, việc chiếm Pokrovsk chỉ là một nước đi; do vậy, Moskva không thể liều lĩnh chiến đấu đến cùng vì một mục tiêu là Pokrovsk, mà mục tiêu của họ là toàn bộ vùng Donbass.
Còn bây giờ, Moskva cũng có lẽ không quan tâm việc quân quân Ukraine có ở Pokrovsk có đầu hàng hay không, vì thực ra mục tiêu chiến lược của Moskva ở Pokrovsk cơ bản đã đạt được. Còn AFU nên rút nhanh khỏi Pokrovsk để bảo toàn lực lượng, nếu không họ sẽ phải chịu thêm tổn thất nặng nề như ở Ugledar một năm trước đây, khi vòng vây của RFAF đang siết chặt.
Còn bây giờ, Moskva cũng có lẽ không quan tâm việc quân quân Ukraine có ở Pokrovsk có đầu hàng hay không, vì thực ra mục tiêu chiến lược của Moskva ở Pokrovsk cơ bản đã đạt được. Còn AFU nên rút nhanh khỏi Pokrovsk để bảo toàn lực lượng, nếu không họ sẽ phải chịu thêm tổn thất nặng nề như ở Ugledar một năm trước đây, khi vòng vây của RFAF đang siết chặt.
Nhưng Tổng thống Zelensky sẽ là người quyết định có nên rút khỏi Pokrovsk và Myrnohrad hay không, và ông không có ý định làm như vậy. Chuẩn bị tinh thần cho việc rút khỏi Pokrovsk là một chuyện, còn rút quân khỏi chúng lại là chuyện khác. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Nhưng Tổng thống Zelensky sẽ là người quyết định có nên rút khỏi Pokrovsk và Myrnohrad hay không, và ông không có ý định làm như vậy. Chuẩn bị tinh thần cho việc rút khỏi Pokrovsk là một chuyện, còn rút quân khỏi chúng lại là chuyện khác. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/272952-poterjal-strategicheskoe-znachenie-v-kieve-progrevajut-temu-sdachi-pokrovska.html
#Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #Nga cắm cờ ở Pokrovsk #tổng thống Ukraine #mặt trận Pokrovsk #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT