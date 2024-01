Xung đột Hamas-Israel, Quân đội Israel có còn là “Trung Đông bất bại”?

Khi một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép của Israel tiến vào Dải Gaza, Quân đội Israel đã hoàn toàn phát động một cuộc tấn công trên bộ vào khu vực. Đánh giá từ các bản tin, xe tăng, xe bọc thép và máy ủi của Quân đội Israel đã tiến hành một cuộc tiến công tổng lực, quyết tâm “bình định” lực lượng Hamas. Khi mở màn chiến dịch “Thanh kiếm thép”, lý do chính khiến Quân đội Israel chọn chiến đấu vào ban đêm là do họ có lợi thế về khí tài nhìn đêm và lực lượng vũ trang Hamas lại không có được lợi thế này. Điều này tạo cơ hội cho binh lính Israel. Tuy nhiên, xét theo hoạt động chiến đấu của Quân đội Israel, cuộc tấn công trên bộ của Quân đội Israel vẫn là “chiếc rìu cũ” đã được sử dụng từ 20 đến 30 năm nay. Đầu tiên là pháo binh và không quân sẽ tiêu diệt những hỏa điểm, công sự chiến đấu và làm cho lực lượng Hamas “ẩn sâu xuống lòng đất”. Tiếp theo là xe ủi bọc thép D9R "Teddy Bear" với đơn giá 1 triệu USD làm nhiệm vụ mở đường, phá hủy những bức tường ngăn cách và rào chắn còn lại của cá tòa nhà. Sau đó là sự tràn vào của quân thiết giáp và cơ giới Israel. Xe tăng hạng nặng và xe chiến đấu bộ binh rất có lợi thế trong tác chiến đô thị và khả năng tấn công của chúng mạnh hơn bộ binh trang bị nhẹ. Cuối cùng bộ binh dọn dẹp từng nhà, bất kỳ người Palestine nào không hợp tác sẽ là Hamas, sẽ bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Đối mặt với Quân đội Israel mạnh như vậy, lực lượng vũ trang Hamas không có cơ hội chiến thắng nếu đối đầu trực diện; họ chỉ có thể dùng đến chiến tranh du kích, mong gây thiệt hại lớn hơn cho Quân đội Israel. Lãnh đạo Hamas hy vọng trì hoãn thời gian tấn công của Israel càng dài càng tốt và có thể tổ chức tấn công liều chết, gây thiệt hại cho phía Israel. Cùng với đó là những thảm họa nhân đạo với dân thường ở Dải Gaza, sẽ dẫn đến áp lực quốc tế mạnh mẽ, buộc Quân đội Israel phải chấm dứt cuộc tấn công. Một số cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel trước đây thường kết thúc theo cách này. Khi đủ người chết, chiến tranh sẽ kết thúc. Sau đó hai bên “lau máu mũi” rồi tiếp tục quay lại đánh nhau. Ngay cả khi Israel loại bỏ được Hamas, thì nhiều tổ chức cực đoan hơn sẽ đi theo con đường của Hamas. Đây là một ngõ cụt không có giải pháp. Trong cuộc chiến này, nhiều người đặt câu hỏi, hiệu quả chiến đấu của Quân đội Israel có còn được xếp vào hàng “Trung Đông bất bại” như trong quá khứ nữa hay không? Hãy cùng điểm qua các loại vũ khí chiến đấu chủ lực của Quân đội Israel trong cuộc xung đột Hamas-Israel lần này. Về xe tăng, Quân đội Israel được trang bị dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava và mẫu mới nhất là Merkava Mk4. Loại xe tăng chiến đấu chủ lực này có tổng trọng lượng chiến đấu 65 tấn, dài 7,6 mét, rộng 3,7 mét và có tổng cộng 4 thành viên tổ lái. Một trong những tính năng độc đáo của xe tăng Merkava Mk4 là nó có thể chở thêm 4 lính bộ binh và do đó có biệt danh là "xe chiến đấu bộ binh hạng nặng". Vũ khí chính của nó là pháo nòng trơn 120mm do Israel sản xuất, có thể bắn nhiều loại đạn tăng 120mm của NATO; vũ khí phụ là súng máy song song 7,62mm và hai súng máy phòng không 7,62mm. Điểm độc đáo thứ hai của chiếc xe tăng này là nó sử dụng cách bố trí động cơ phía trước, giúp cải thiện khả năng phòng thủ phía trước của thân xe và cải thiện khả năng sống sót của tổ lái, tuy nhiên, nó cũng dẫn đến góc bắn nhỏ, làm hạn chế khả năng chiến đấu ở một số địa hình. Trước đây, hầu hết các chuyên gia trên thế giới đều hết lời khen ngợi thiết kế của xe tăng Merkava; tuy nhiên với hiệu suất kém cỏi của xe tăng này trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia đã bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng phòng thủ từng được thổi phồng quá mức của loại xe này. Mọi người có xu hướng nghĩ rằng, do Israel thiếu công nghệ sản xuất giáp composite tiên tiến, nên nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc bố trí động cơ phía trước để cải thiện khả năng bảo vệ? Nói chung, quan điểm phổ biến hiện nay là có khoảng cách giữa xe tăng chiến đấu chủ lực "Merkava" và các xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới, và nó chỉ có giá trị thống trị ở khu vực Trung Đông, nơi phần lớn là các cuộc chiến tranh cục bộ và nổi dậy. Phương tiện chiến đấu bộ binh chính của Quân đội Israel là xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Achzarit. Loại xe chiến đấu bộ binh này cao khoảng 2 mét, rộng 3,6 mét, nặng khoảng 44 tấn, trong đó có gần 15 tấn giáp bảo vệ bổ sung; là một trong những loại xe chiến đấu bộ binh mang tính phòng thủ cao nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các xe chiến đấu bộ binh được trang bị súng máy 20mm đến 40mm hay thậm chí là pháo nòng trơn áp suất thấp 100mm, xe chiến đấu bộ binh Achzarit có hỏa lực yếu và chỉ được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa để bắn từ bên trong xe. Trạm vũ khí được trang bị súng máy M240 7,62 mm. Ngoài ra, ba khẩu súng máy 7,62mm có thể được bố trí phía trên nóc xe, một trong số đó nằm phía trên cửa chỉ huy và hai khẩu còn lại nằm ở phía sau nóc xe. "Achzarit" có khả năng bảo vệ tuyệt vời và rất thích hợp để vận chuyển bộ binh. Tuy nhiên, hỏa lực yếu khiến việc hỗ trợ bộ binh trong các hoạt động tấn công gặp khó khăn. Quân đội Israel cũng được trang bị khoảng 300 pháo tự hành 155mm M109 do Mỹ sản xuất. Ngoại trừ một số ít mẫu M109A1 cũ, hầu hết chúng đều là mẫu M109A5 mới hơn và được trang bị hệ thống chiến đấu thông tin, bản đồ kỹ thuật số và động cơ phụ trợ. Tuy nhiên, pháo tự hành M109 là mẫu pháo tự hành tương đối lạc hậu, nền tảng của nó vốn đã rất kém, dù có nâng cấp thế nào thì hiệu quả cũng sẽ bị hạn chế. Nhưng có thể khẳng định, loại pháo này “không có đối thủ” khi tấn công lực lượng vũ trang Hamas. Các mẫu trực thăng được Quân đội Israel trang bị tương đối tiên tiến. Israel hiện có hơn 100 trực thăng các loại, trong đó có 48 trực thăng vũ trang hạng nặng Apache, 56 trực thăng đa năng Black Hawk và 22 trực thăng hạng nặng CH53 Super Stallion. Các mẫu súng bộ binh được Quân đội Israel trang bị tương đối đa dạng, vẫn còn nhiều mẫu súng trường tiến công cũ như M16A2. Quân đội Israel bắt đầu trang bị loại súng bộ binh này vào năm 1983 và tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay. Quân đội Israel cho đến nay vẫn chưa phân phát quân phục ngụy trang trên quy mô lớn, quân phục màu xanh ô liu là quân phục mang tính biểu tượng của Quân đội Israel. Một số người cho rằng Quân đội Israel không phân phối quân phục ngụy trang với số lượng lớn, vì quân phục ngụy trang không phù hợp với môi trường chiến trường ở Trung Đông. Nhưng trên thực tế, lực lượng đặc biệt của Israel có một số lượng nhỏ quân phục ngụy trang. Hơn nữa, quân đội của nhiều quốc gia khác nhau ở Trung Đông (ngoại trừ Israel), thường được trang bị đồng phục ngụy trang, và Quân đội Mỹ chiến đấu ở Trung Đông cũng được trang bị đồng phục ngụy trang. Những sự thật này đủ để chứng minh, việc cho rằng quân phục ngụy trang không phù hợp với môi trường chiến trường ở Trung Đông là sai lầm. Việc Quân đội Israel không trang bị đồng phục ngụy trang trên quy mô lớn có thể do cân nhắc về kinh phí. Đánh giá chung, xét về mặt trang bị, trình độ trang bị của Quân đội Israel, từ xe tăng chiến đấu chủ lực đến quân phục, vũ khí bộ binh đều tụt hậu so với các cường quốc quân sự lớn trên thế giới hiện nay; nhưng ở Trung Đông, họ vẫn là đội quân số 1, được coi là quân đội “Trung Đông bất bại”.

