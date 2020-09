Xe tăng T-72B3 kém tin cậy: Thách thức của Đội tuyển Việt Nam tại chung kết

Chiều nay ngày 4/9, vào lúc 11h theo giờ Moscow (tức 15h theo giờ Việt Nam) tại thao trường Alabino, sẽ diễn ra trận chung kết bảng 2 giải đua “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon 2020” giữa 4 đội tuyển là Myanmar, Lào, Tajikistan và Việt Nam. Đội Việt Nam sẽ sử dụng xe tăng T-72B3 màu vàng giống với vòng bảng và bán kết vừa qua. Dẫu vậy, qua hành trình đến chung kết của đội tuyển ta, xe tăng T-72B3 do chủ nhà Nga cung cấp đã thể hiện một màn trình diễn không đáng tin cậy, gây nhiều nỗi lo lắng cho người hâm mộ đội tuyển ở vòng cuối cùng này. Ảnh: Cán bộ chiến sĩ Đội tuyển xe tăng Việt Nam quyết tâm đạt thành tích tốt nhất. Trước hết, ngay từ trận đấu mở màn vòng bảng của kíp xe số 1 đội tuyển Việt Nam do đồng chí Đại uý Trần Việt Hải làm trưởng xe, xe tăng T-72B3 đã gặp vấn đề. Mới vừa bước vào thi đấu, khi tiến vào tuyến bắn pháo chính 125mm, sau phát đạn đầu tiên tiêu diệt mục tiêu rất nhanh của đồng chí pháo thủ, hệ thống nạp đạn tự động của xe đã gặp trục trặc.

Ảnh: Kíp xe số 1 Việt Nam gặp trục trặc với hệ thống nạp đạn trong trận đầu tiên Sự cố khiến cho tổ lái của ta phải nhanh chóng khắc phục bằng cách chuyển sang nạp đạn bằng thủ công. Vì vậy ở phát đạn thứ 2 và 3 của ta mất rất nhiều thời gian, dẫu vậy vẫn bắn chính xác mục tiêu vô cùng xuất sắc, rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành bài thi và kíp xe vẫn hoàn thành vòng chạy đầu với dưới 10 phút. Ảnh: Xe tăng kíp xe số 1 của đội Việt Nam cơ động trong bài thi. Ở trận thi đấu thứ hai của vòng bảng, kíp xe tăng số 2 của đội tuyển Việt Nam cũng đã thi đấu vô cùng xuất sắc dẫu cho thời tiết thao trường Alabino hôm đó là rất xấu. Ở vòng chạy thứ hai, khi vào đường cua, do nền đường trơn cùng với tốc độ cao đã khiến cho xe tăng Việt Nam bị trượt, gây nguy hiểm khá lớn. Ảnh: Xe tăng của kíp lái số 2 đội Việt Nam vào cua tốc độ cao bị trượt trên đường đua Ở trận thi đấu thứ hai của vòng bảng, kíp xe tăng số 2 của đội tuyển Việt Nam cũng đã thi đấu vô cùng xuất sắc dẫu cho thời tiết thao trường Alabino hôm đó là rất xấu. Ở vòng chạy thứ hai, khi vào đường cua, do nền đường trơn cùng với tốc độ cao đã khiến cho xe tăng Việt Nam bị trượt, gây nguy hiểm khá lớn.

Ảnh: Xe tăng của kíp lái số 2 đội Việt Nam vào cua tốc độ cao bị trượt trên đường đua Sang đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng, một lần nữa chiếc T-72B3 của đội Việt Nam lại gặp trục trặc. Sau khi thực hiện bài bắn pháo 125mm và bài bắn súng máy phòng không 12.7mm tuyệt đối với 4/4 mục tiêu bị hạ, kíp xe số 3 của ta nhanh chóng băng băng kết thúc bài thi với hi vọng phá vỡ kỷ lục của chính mình. Tuy nhiên khi đến hào nước của vòng chạy số 2, xe đã bất ngờ gặp vấn đề về động cơ, giảm tốc độ, khói bốc mù mịt từ phía cửa xả của xe và chết máy ngay trước hào. Ảnh: Xe tăng đội tuyển Việt Nam bốc khói mù mịt, chết máy ngay trước hào nước Sự cố không đáng có này làm mất hơn 10 phút quý giá của kíp xe Việt Nam vì phải điều xe dự bị vào thay thế. Đây cũng là lí do trực tiếp khiến cho đội ta tuột xuống ví trí thứ hai trong trận đấu, dẫu cho các chiến sĩ ta đã thi đấu vô cùng xuất sắc, hạ gục mục tiêu nhanh chóng và gọn gàng

Ảnh: Xe tăng kíp lái số 3 đội tuyển Việt Nam chết máy ngay trước hào nước Đặc biệt trong trận bán kết diễn ra vào ngày 1/9 vừa qua, trong lúc kíp xe số 2 của đội tuyển Việt Nam đang thực hiện vòng chạy số 4 với bài bắn pháo 125mm, hệ thống xoay của tháp pháo đã liên tục gặp vấn đề. Không những thế, nghiêm trọng hơn là thậm chí các ốp bọc cách nhiệt nòng pháo 2A46M của xe tăng còn bung hẳn ra dẫu chỉ mới thực hiện được 4-5 phát bắn. Một lần nữa, xe dự bị của đội Việt Nam lại được tung vào trận. Ảnh: Ốp cách nhiệt nòng pháo trên xe tăng Việt Nam bung ra sau phát bắn Dù không liên quan đến vấn đề kỹ thuật của khí tài, tuy nhiên việc tiếp tục bốc trúng thăm màu vàng cũng sẽ gây một số khó khăn nhất định đối với đội tuyển Việt Nam trong vòng chung kết này. Các bia mục tiêu màu vàng rất dễ bị hoà lẫn vào môi trường xung quanh, cộng với đó là diện tích mặt bia nhỏ khiến cho kíp xe ta vô cùng khó trong việc quan sát phát hiện mục tiêu.

Ảnh: Xe tăng Việt Nam thực hiện bài tiêu diệt bia số 9 bằng súng máy đồng trục ở vòng Bán kết. Dẫu vậy, vẫn phải nói rằng, nước chủ nhà Nga cũng đã tạo điều kiện tối đa đối với đội tuyển Việt Nam trong dịp thi đấu Tank Biathlon nói riêng, và Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games nói chung lần này. Qua đó, ta cũng có thể thấy được tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị lâu đời, đối tác Quốc phòng chiến lược Việt - Nga. Cuộc thi cũng là cơ hội để đoàn Việt Nam giao lưu, học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm trong vận hành vũ khí, cộng với đó là nâng cao hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam trong mắt bạn bè Quốc tế. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân. Và cuối cùng, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thi đấu hết mình trong trận chung kết chiều nay. Hi vọng bằng bản lĩnh, tính sáng tạo, khả năng làm chủ khí tài tuyệt vời và tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong mọi vị trí của kíp xe, các chiến sĩ ta sẽ đạt thành tích cao nhất chung cuộc, mang vinh quang về cho nước nhà, thoả lòng người hâm mộ cả nước đã cùng đồng hành và dõi theo đội tuyển. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân. Video Bán kết Tank Biathlon 2020: Cuộc đua nghẹt thở Việt Nam Vs Myanmar - Nguồn: VTC NOW

