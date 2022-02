Xe tăng Nga ngụy trang được phát hiện ở biên giới với Ukraine

Cư dân của nước láng giềng Belarus thông báo rằng, một đoàn tàu chở xe tăng Nga, được ngụy trang cẩn thận bằng cách phủ kín bạt, đã được nhìn thấy gần Luninets. Người ta cho rằng, đoàn tàu đã đến Luninets vài ngày trước, tuy nhiên, các xe tăng vẫn nằm trên các toa tàu và được che phủ bằng bạt. Điều này đã gây ra một số lo ngại cho cư dân ở đây, về tình hình chiến sự tại Ukraine. Trong bức ảnh được người dân đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy những chiếc xe bọc thép vẫn tiếp tục nằm trên các toa tàu mà không được bốc dỡ xuống. Mặc dù thực tế, là các cuộc tập trận đã thực sự bước vào giai đoạn chính. Kênh Telegram của Motolko.help đưa tin: “Hôm qua ở Luninets, họ đã nhìn thấy xe tăng của Nga được trùm kín bằng bạt. Theo những người dân địa phương, số xe tăng này đã được đưa tới đây vài ngày trước, trên một chuyến tàu của Nga và không được bốc dỡ hàng”. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về vấn đề này, tuy nhiên các chuyên gia cũng không loại trừ việc số xe tăng này là lực lượng dự bị. Điều đáng quan tâm là số xe tăng chủ lực được trùm kín bạt. Hiện phía Belarus không chính thức bình luận về sự hiện diện của các thiết bị quân sự có phủ bạt, trên ga đường sắt, gần biên giới với Ukraine. Nhưng tình hình biên giới với Ukraine tiếp tục nóng lên từng giờ. Còn cách đây vài giờ, quân đội Ukraine đã tiến hành rà phá thành công các bãi mìn gần khu dân cư Kominternovo và Sakhanka, nằm ở phía nam của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR). Các xe công binh tự hành rà phá mìn UR-77 của Quân đội Ukraine, trước đây được thấy ở khu dân cư Shirokino, đã được sử dụng để rà phá bom mìn. Thông tin về vấn đề này do phóng viên Igor Strelkov của DPR đưa tin. Phóng viên Igor Strelkov cho biết: “Theo các thông tin từ mặt trận, kẻ thù ở khu vực Sakhanka - Kominternovo chiều nay và buổi tối đã liên tục rà phá các bãi mìn phía trước tiền tuyến của chúng ta bằng cách sử dụng các thiết bị UR-77”. Được biết, gần đoạn giới tuyến tạm thời này, có một số lượng lớn xe bọc thép của Ukraine, cũng như nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Về vấn đề này, DPR đánh giá sẽ là hướng tiến công lớn của Quân đội Ukraine trong vài ngày tới. Theo thông tin được tình báo các nước trên thế giới lên tiếng trước đó, cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine sẽ bắt đầu trong tuần này. Đồng thời, xét đến tình hình hiện tại, có mọi lý do để tin rằng, khu vực này sẽ là hướng tiến công chính cho cuộc tấn công sắp tới của Quân đội Ukraine vào các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass. Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông phương Tây đã đưa ra thêm dự báo về thời điểm mà họ cho là “Nga xâm lược Ukraine”, lần này tuyên bố rằng nó có thể xảy ra ngay vào ngày 16/2. Tuy nhiên Moscow đã liên tục bác bỏ cáo buộc này và khẳng định họ không hề có ý định tấn công nước láng giềng. Tờ Der Spiegel của Đức hôm 12/2 đưa tin rằng, cơ quan tình báo Mỹ CIA và quân đội Mỹ đã cảnh báo Đức, cùng nhiều nước thành viên khác của NATO rằng, Nga đang chuẩn bị tấn công nước láng giềng Ukraine vào ngày 16/2. Theo tạp chí của Đức, người Mỹ thậm chí còn đưa ra danh sách những đơn vị trong quân đội Nga sẽ tham gia vào cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine và những tuyến đường mà họ có thể sử dụng để tiến quân. Nhưng họ cũng không khẳng định tin tức này có chắc chắn hay không. Tuy nhiên, hãng tin Der Spiegel cũng dẫn nguồn từ một số “người trong cuộc” giấu tên nói rằng, Washington có thể đang cố tình phát tán thông tin này, với mục đích ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga, nếu có. Còn mục An ninh quốc tế của tờ Politico cũng dẫn một nguồn tin nói rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo với các nhà lãnh đạo phương Tây trong một cú điện đàm hôm 12/2 rằng, Moscow có thể tấn công Ukraine vào ngày 16/2. Thậm chí một số quan chức Mỹ nói với Tạp chí Politico rằng, Nga có thể khởi động “một loạt đòn tấn công bằng tên lửa” và tấn công mạng nhằm vào Ukraine, trước khi điều động binh sĩ sang đất Ukraine. Các nước phương Tây liên tục cáo buộc Nga tập trung quân số và vũ khí hạng nặng gần biên giới với Ukraine kể từ tháng Tám năm ngoái. Nhưng Moscow đã bác bỏ cáo buộc này và lên án chính phương Tây, đã khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Nguồn ảnh: Flickr.

