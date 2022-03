Cận cảnh pha bắn hạ trực thăng bằng tên lửa Stinger ở Ukraine

Qua những gì được chia sẻ trong video, một chiếc trực thăng vũ trang Mil Mi-24 Hind đã bị bắn rơi và bốc cháy tại khu vực cách thủ đô Kiev khoảng 25 dặm về phía Bắc, theo tựa Bellingcat. Nguồn ảnh: Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo một báo cáo được đưa ra, trực thăng trên của Nga đã bị Quân đội Ukraine ngắm tới và bắn hạ bởi hệ thống phòng không di động vác vai FIM-92 Stinger MANPADS, kết quả là trực thăng Mi-24 của Nga đã rơi xuống sau phát bắn. Nguồn ảnh: 19FortyFive. Tuy nhiên, phía Nga vẫn chưa có xác nhận chính thức về vụ việc này. Trực thăng Mil Mi-24 là một mẫu trực thăng vũ trang hạng nặng của Quân đội Nga, được sử dụng từ thời Liên Xô cũ cho tới nay từ năm 1976, sau khi được trang bị trong biên chế vào năm 1972. Nguồn ảnh: mocah.org. Trực thăng vũ trang hạng nặng Mil Mi-24 (hiệu NATO: Hind) là một mẫu trực thăng đầy uy lực và đã trải qua nhiều trận chiến khác nhau trong lịch sử để chứng minh sức mạnh của mình, bao gồm cả Chiến tranh Việt Nam – Campuchia và cả Chiến tranh Iraq. Nguồn ảnh: Pinterest. Mẫu trực thăng vũ trang Mi-24 sở hữu kích thước khá đồ sộ với chiều dài cơ sở đạt 17,5m, đường kính rô-to đạt 17,3m, sải cánh rộng 6,5m và chiều cao cũng đạt 6,5m. Nguồn ảnh: keywordbasket.com. Trọng lượng cất cánh tối đa của mẫu trực thăng quân sự Mi-24 đạt tới 12 tấn, bao gồm từ 2-3 phi hành đoàn, cùng với đó là 8 người lính hoặc 4 cáng cứu thương quân sự, hoặc cũng có thể là khoảng 2,4 tấn hàng hoá quân sự. Nguồn ảnh: arcforums.com. Mẫu trực thăng này sở hữu vận tốc tối đa đạt 335km/h với sự cung cấp tới từ bộ động cơ đôi TV3-117 kiểu tua-bin, đảm bảo sự cơ động của trực thăng Mi-24, cung cấp trần bay phục vụ đạt 4.500m với phạm vi hoạt động tối đa 450km. Nguồn ảnh: russianplanes.net. Về hệ thống hoả lực được trang bị trên mẫu trực thăng vũ trang Mi-24, mỗi chiếc sẽ có sự xuất hiện của khẩu pháo 4 nòng Yak-B và pháo 2 nòng GSh-23L trong buồng hoa tiêu, ngoài ra còn có khẩu pháo hàng không GSh-30K nòng kép cố định đối với phiên bản trực thăng Mi-24NP. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngay cửa khoang vận tải của trực thăng Mi-24 sẽ có sự xuất hiện của một khẩu đại liên PKB, nhằm bảo vệ tốt hàng hoá trong chuyến bay và có thể bổ sung hoả lực trong chiến sự. Nguồn ảnh: wallls.com. Ngoài ra là hàng loạt các vũ khí gắn ngoài thân chiếc trực thăng quấn sự Mi-24 với khoảng trên 2 tấn vũ khí, cùng với đó là 500kg bom, đảm bảo sức chiến đấu của mẫu trực thăng vũ trang hạng nặng của Không quân Nga. Nguồn ảnh: jetphotos.net. Có thể nói, tổng thể chiếc trực thăng vũ trang Mil Mi-24 là một mẫu trực thăng vũ trang cực kì mạnh mẽ và tối ưu trên chiến trường. Nguồn ảnh: The Drive. Mặc dù chưa được xác nhận từ phía Nga, nhưng qua video được đăng tải khá rõ ràng, có thể thấy chiếc trực thăng này nhiều khả năng là thuộc sở hữu của Moscow. Nguồn ảnh: The Drive. Điều này cho thấy, khả năng tác chiến của quân đội Ukraine là vẫn còn, phía Nga không thể sớm chủ quan, nhất là khi Ukraine đang ngày càng nhận được nhiều tiếp tế vũ khí từ phương Tây.. Nguồn ảnh: nypost.com. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng từng tuyên bố hiệu suất tiêu diệt xe tăng bằng tên lửa Javelin của lực lượng này, đạt tới 93%. Nguồn ảnh: scoopyweb.com. Hình ảnh ghi lại từ một chiếc drone cho thấy cảnh trực thăng vũ trang hạng nặng Mi-24 của Nga bị tên lửa từ hệ thống tên lửa vác vai Stinger do Quân đội Ukraine sử dụng bắn hạ. Nguồn: Maximus Aviation.

