Xe tăng hạng nhẹ của Nga thử nghiệm xong, rất phù hợp với khí hậu Việt Nam

Truyền thông Nga cho biết, xe tăng hạng nhẹ của nước này loại Sprut-SDM1 đã vượt qua tất cả các bài thử nghiệm trên biển và ở các khu vực cận nhiệt đới trong thời gian vừa qua. Nguồn ảnh: BMDP. Rostec của Nga thông báo, các xe tăng đổ bộ hạng nhẹ Sprut-SDM1 có khả năng vượt qua sóng biển cấp ba mà không cần phải chuẩn bị trước, hoặc thậm chí có thể khai hỏa ngay trên mặt nước với độ chính xác tương đối. Nguồn ảnh: BMDP. Chiếc xe tăng đổ bộ hạng nhẹ này cũng đã chứng tỏ khả năng di chuyển rất tốt ở dưới nước, chứng tỏ được độ tin cậy cao trong những bài kiểm tra đầy khắc nghiệt. Nguồn ảnh: BMDP. Với bài kiểm tra mức độ tương thích ở khu vực cận nhiệt đới, Nga đã đưa chiếc Sprut-SDM1 thử nghiệm ở khu vực có nhiệt độ ban ngày lên tới 40 độ C nhưng xe vẫn hoàn toàn được toàn bộ bài thử nghiệm. Nguồn ảnh: BMDP. Trong nhiều trường hợp, các loại thiết giáp không thể hoạt động được ở môi trường có nhiệt độ cao do động cơ quá nóng dẫn tới tình trạng "bó máy". Nguồn ảnh: BMDP. Truyền thông Nga cho biết, xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM1 được ra đời chủ yếu nhằm phục vụ cho lực lượng đổ bộ dù của nước này. Tuy nhiên, Moscow vẫn để ngỏ khả năng xuất khẩu Sprut ra nước ngoài trong tương lai. Nguồn ảnh: BMDP. Trong số những khách hàng "đại gia" của Nga có các quốc gia Arab, chính vì thế loại phương tiện thiết giáp này được thử nghiệm rất kỹ khả năng hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao. Nguồn ảnh: BMDP. Ngoài ra, loại phương tiện này cũng được cho là khá phù hợp với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là những nơi có địa hình sông ngòi chằng chịt như ở Việt Nam. Nguồn ảnh: BMDP. Với khả năng lội nước tuyệt vời của mình cùng với trọng lượng nhẹ, Sprut-SDM1 hoàn toàn có thể dễ dàng di chuyển ở những khu vực ngập nước, tác chiến tốt ngay cả trong mùa lũ ở các nước Đông Nam Á. Nguồn ảnh: BMDP. Xe tăng đổ bộ hạng nhẹ Sprut-SDM1 là phiên bản cải tiến của Sprut-SD được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Tuy nhiên tới năm 2010, Quân đội Nga đã phải loại biên toàn bộ các xe tăng này do chúng có quá nhiều thiếu sót. Tuy nhiên sự ra đời của phiên bản cải tiến được cho là sẽ sớm đánh dấu sự quay trở lại của loại xe tăng lội nước này trong tương lai. Nguồn ảnh: BMDP. Mô tả video

