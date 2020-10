Vì sao xe tăng T-90S/SK Việt Nam cần có túi bảo quản công nghệ cao?

Mới đây, Viện Vật liệu Hóa học - Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, chế tạo thành công sản phẩm túi bảo quản dành cho xe tăng thiết giáp đang có trong biên chế, đặc biệt chú trọng đến loại T-90S/SK mới được đưa vào trang bị. Đây là một sản phẩm có tính ứng dụng cao, phát sinh từ thực tế sử dụng của các đơn vị. Ảnh: Thử nghiệm túi bảo quản do Việt Nam chế tạo cho xe tăng T-34-85. Loại túi bảo quản này tích hợp các công nghệ hiện đại với máy tính điều khiển trung tâm, hệ thống phát điện, các loại cảm biến độ ẩm và máy hút ẩm cho khí tài. Đảm bảo rằng xe luôn được bảo quản trong điều kiện lý tưởng nhất, đáp ứng thông số kỹ thuật cao. Ảnh: Sơ đồ hệ thống túi bảo quản dành cho xe tăng T-90S/SK do Việt Nam chế tạo. Theo một số nguồn tin cho biết, hệ thống túi bảo quản khí tài của Việt Nam có sự giúp đỡ từ nước bạn Cuba khi mà trước đó họ đã cung cấp cho ta một số hệ thống bảo quản vũ khí cỡ lớn, đã được thử nghiệm tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 - Quân chủng Hải quân. Qua quá trình sử dụng và đánh giá thực tế, ta đã nhận ra tính năng tuyệt vời của các hệ thống này và quyết định tự phát triển để phù hợp hơn với nhiều loại trang bị khác, có thể kể đến như xe tăng. Ảnh: Xe thiết giáp BTR-60PB được bảo quản bằng hệ thống do Cuba cung cấp. Năm 2018, Việt Nam đã bắt đầu tiếp nhận số lượng xe tăng T-90S/SK nhập khẩu từ Nga với số lượng 64 chiếc, đến nay đã hoàn thành quá trình tiếp nhận, đủ để trang bị cho 2 tiểu đoàn. Đây cũng là những xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất lực lượng Tăng - thiết giáp Việt Nam hiện nay và cũng là một trong những mẫu xe tăng tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Ảnh: Hàng dài xe tăng T-90S/SK Việt Nam Tuy nhiên, có nhiều người thắc mắc là tại sao loại xe tăng tiên tiến như T-90S/SK của Việt Nam lại cần sử dụng loại túi bảo quản để làm gì? Liệu có thực sự cần thiết phải có loại khí tài này hay không trong khi từ trước đến nay xe tăng của Quân đội ta vốn không hề cần thiết sử dụng. Ảnh: Xe tăng T-90S/SK Việt Nam trong một buổi triển lãm. Khác với các loại xe tăng T-54/55, Type-59 thế hệ thứ 1 hay T-62 thế hệ thứ 2 mà Quân đội ta đang trang bị, vốn sử dụng công nghệ của những thập niên 50, 60 của thế kỷ trước thì T-90S/SK là loại xe tăng thế hệ thứ 3 cực kỳ hiện đại, sử dụng các công nghệ mới tinh túy của Liên Xô và Nga trong những năm 1990 và có phần còn cải tiến hơn, ví dụ như động cơ hay trang thiết bị, tiện nghi của xe. Ảnh: Cận cảnh tháp pháo T-90S/SK Việt Nam. Đồng nghĩa với công nghệ hiện đại đó chính là được trang bị nhiều loại thiết bị điện tử tinh vi nhằm tăng khả năng chiến đấu cho xe trong thời đại chiến tranh công nghệ cao, có thể kể đến như kính ngắm đa kênh - ảnh nhiệt ESSA, hệ thống cảm biến thời tiết, các cảm biến laser phát hiện tín hiệu mối đe dọa cho xe của tổ hợp phòng thủ Stora-1, cặp đèn nhiễu hồng ngoại OTShU-1-7M,… Ảnh: Cận cảnh một số hệ thống điện tử trên nóc tháp pháo T-90S/SK Việt Nam. Do đó, khi tiếp nhận, bảo quản và vận hành ở khu vực có khí hậu khắc nghiệt như ở Việt Nam, các tác nhân thời tiết sẽ ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đến hệ thống điện tử và lâu dần có thể gây hỏng hóc, mất khả năng chiến đấu. Do đó, việc phát triển túi bảo quản hút ẩm cho xe tăng là một phương án cực kỳ tối ưu, giúp khí tài được cất giữ luôn trong trạng thái thông số kỹ thuật lý tưởng nhất, tạo sức chiến đấu cao ngay khi đưa vào sử dụng. Ảnh: Cận cảnh mặt giáp trước xe tăng T-90S/SK Việt Nam. T-90S/SK hiện nay có thể nói là loại xe tăng có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của lực lượng Tăng - Thiết giáp ta tuy nhiên số lượng lại khá hạn chế, do đó việc bảo quản cho xe có thông số tốt nhất cũng là điều đặc biệt phải chú trọng quan tâm. Đây chính là một hướng đi đúng đắn, một sự bổ sung cần thiết cho quá trình duy trì sử dụng khí tài trong thời gian dài nữa. Ảnh: Xe tăng T-90S/SK Việt Nam tại một buổi triển lãm. Dù vậy, dự án phát triển túi bảo quản dành cho xe tăng T-90S/SK mới đang ở giai đoạn chế tạo thử nghiệm tính năng. Hi vọng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và chế tạo số lượng lớn, đáp ứng đủ số lượng trang bị cho các loại xe tăng hiện đại cũng như phát triển mở rộng hơn nữa cho các loại khí tài công nghệ cao khác đang có trong biên chế quân đội ta. Ảnh: Xe tăng T-90 Việt Nam tại triển lãm. Video Xe tăng T-90 Việt Nam lần đầu phô diễn lá chắn Shtora - Nguồn: QPVN

