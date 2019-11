"Xe tăng" hai nòng trông đầy nguy hiểm vì sao sớm "tuyệt chủng"?

VT Tank hay còn có tên đầy đủ rất dài đó là Versuchsträger 1. Mặc dù có tên là "Tank" nhưng bản thân VT-1 lại được thiết kế để chiến đấu như một khẩu pháo chống tăng tự hành. Nguồn ảnh: Wiki. Loại pháo tự hành này được Tây Đức thiết kế trong thập niên 70 của thế kỷ trước. Về cơ bản, VT-1 được trang bị hai khẩu pháo 105mm và là loại phương tiện kỳ dị nhất thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Wiki.Xe tăng hai nòng VT-1 được xây dựng dựa trên khung gầm của thiết kế xe tăng chủ lực MBT-70 vốn đã bị huỷ bỏ trước đó. Mặc dù có tới hai nòng pháo nhưng khẩu pháo này cũng vẫn chỉ có kíp chiến đấu bốn người. Nguồn ảnh: Wiki. Kèm theo đó là VT-1 không có hệ thống nạp đạn tự động. Điều này có nghĩa là riêng một nạp đạn viên của chiếc VT-1 sẽ phải gánh vác phần việc cực kỳ nặng nề khi phải "hầu" cả hai khẩu pháo 105mm này. Nguồn ảnh: Wiki. Dù được thiết kế và ra đời trong thập niên 70 của thế kỷ trước, VT-1 vẫn có những điểm nào đó tương đồng (ở phần thân xe) với Jagdpanzers - loại pháo tự hành chống tăng ra đời từ Chiến tranh Thế giới thứ hai của Đức. Nguồn ảnh: Wiki. Thiết kế hai nòng về cơ bản được ra đời để tăng tốc độ bắn, cho phép VT-1 bắn ngay viên đạn thứ hai sau khi viên đạn đầu tiên bị trượt hoặc chưa tiêu diệt được hoàn toàn mục tiêu. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí, VT-1 còn có hệ thống ngắm điện tử. Tuy nhiên do xe không có tháp pháo, hệ thống ngắm này sẽ tác động trực tiếp lên khung gầm xe để làm xoay thân xe khi ngắm bắn. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây có thể coi là một tiến bộ vượt bậc vào thời điểm này. Tuy nhiên do có cơ chế hoạt động hơi phức tạp, VT-1 chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt mà chỉ được coi là một chương trình nghiên cứu mang tính thử nghiệm. Nguồn ảnh: Pinterest. Chưa kể đến việc, VT-1 ra đời cùng lúc với đối thủ nặng ký đó là xe tăng Leopard 2 của Tây Đức. So với Leopard 2, VT-1 hoàn toàn không có "cửa" và chương trình nghiên cứu xe tăng hai nòng này đã sớm bị xếp xó. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, xe tăng VT vốn được phát triển để trở thành phương tiện tự hành chống tăng. Tuy nhiên ở thời điểm nó ra đời, các khẩu pháo tự hành chống tăng đang dần tuyệt chủng và VT-1 cũng chấp nhận phải chịu chung số phận. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Xe tăng Leopard 2 - cỗ xe tăng đã khiến toàn bộ chương trình VT bị xếp xó.

