Xe tăng Armata quá đắt, Nga mang T-90M hiện đại ra "câu giờ"

Quân đội Nga dự kiến sẽ nâng cấp phần lớn số xe tăng T-90 và T-90A hiện có trong biên chế lên chuẩn T-90M. T-90M được kế thừa những điểm mạnh trước đây của T-90, bao gồm độ tin cậy, độ bền, hỏa lực mạnh mẽ và khả năng nhận biết tình huống chiến trường. Phiên bản cải tiến xe tăng chủ lực T-90M được nâng cấp với nhiều công nghệ của xe tăng chiến đấu thế hệ tiếp theo T-14 Armata, đặc biệt là khả năng quan sát và nhận thức chiến trường; biến T-90M thành phương tiện chiến đấu, trong môi trường tác chiến mạng. Hiện nay xe tăng chiến đấu hiện đại nhất của Nga (và của cả thế giới) là T-14 Armata; T-14 cũng là một trong ba loại xe tăng chiến đấu thế hệ 4 đầu tiên trên thế giới (cùng K2 của Hàn Quốc và Type 10 của Nhật Bản). Tuy nhiên xe tăng T-14 Armata vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế, Nga chỉ chế tạo với số lượng hạn chế cho Quân đội thử nghiệm. Do thiết kế vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, vì vậy xe tăng chủ lực T-14 không có khả năng được đưa vào sản xuất hàng loạt trước năm 2022. Việc loại xe tăng được nhiều kỳ vọng T-14 chưa được đưa vào sản xuất và biên chế loạt lớn, có nghĩa là T-90 sẽ tiếp tục trở thành xương sống các đơn vị thiết giáp tinh nhuệ, trong tương lai gần của Quân đội Nga. Ở đây không nên nhầm lẫn phiên bản T-90M với phiên bản xe tăng T-90MS, một thiết kế cũ hơn và kém hiện đại hơn dành cho thị trường xuất khẩu. T-90M chỉ đứng sau T-14 về khả năng chiến đấu và là thế hệ hoàn chỉnh nhất của dòng T-90 (tính đến thời điểm hiện tại). So sánh với dòng xe tăng mới nhất của Nga là T-14 Armata, T-90M không chỉ có giá thành rẻ hơn đáng kể so với T-14, mà quan trọng hơn là chi phí sử dụng ít hơn nhiều và yêu cầu bảo dưỡng ít hơn; đồng nghĩa với việc Quân đội Nga có thể duy trì số lượng lớn T-90M, nhưng sẽ có chi phí hợp lý hơn. Có lẽ nâng cấp quan trọng nhất của T-90M so với phiên bản ban đầu, là sử dụng pháo 2A82-1M của tăng T-14 Armata và hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina; đây là những nâng cấp quan trọng, đưa T-90M ngang bằng với những xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của phương Tây. Việc sử dụng pháo tăng 2A82-1M và cải tiến hệ thống nạp đạn tự động, cho phép T-90M sử dụng những loạt đạn xuyên giáp động năng mới, được phát triển cho những phiên bản xe tăng thế hệ tiếp theo của Nga như 3BM60 Svinets-1/2. Loại đạn xuyên giáp mới 3BM60 Svinets-2, sử dụng lõi đạn bằng uranium làm nghèo, có chiều dài thân đạn dài hơn các loại đạn xuyên giáp cũ. Svinets-2 có thể xuyên thủng hầu hết các loại giáp hiện đại nhất của xe tăng phương Tây, trong cự ly đến 2.000 mét. T-90M cũng tích hợp bộ chỉ huy và liên lạc tương tự và hệ thống liên lạc kỹ thuật số như T-14, giúp kíp xe nâng cao nhận thức tình huống chiến trường và cải thiện khả năng chiến tranh lấy mạng làm trung tâm. Mặc dù T-90M được bọc giáp kém hơn T-14, nhưng khả năng sống sót của nó sẽ được nâng cao hơn nhiều so với các thiết kế xe tăng thế hệ thứ ba khác, nhờ sự tích hợp của hệ thống bảo vệ chủ động Afghanistan và giáp phản ứng nổ Relikt. Việc Quân đội Nga đưa T-90M vào các sư đoàn xe tăng chiến đấu với số lượng lớn, chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch hiện đại hóa các đơn vị thiết giáp của Nga, nhằm lấy lại sức mạnh của các đơn vị xe tăng từ thời Liên Xô. Kế hoạch tổng thể để hiện đại hóa các lực lượng xe tăng Nga, ngoài nâng cấp số T-90 và T-90A lên chuẩn T-90M, thì nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào biên chế với số lượng vừa phải T-14 Armata; tiếp tục nâng cấp số T-72 và T-80 lên chuẩn T-72B3 và T-80BVM. Tất cả các loại xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga hiện nay đều nhấn mạnh đến những cải tiến về nhận thức tình huống chiến trường, khả năng điều khiển hỏa lực và khả năng sống sót, bằng cách tích hợp các hệ thống như thiết bị nạp đạn tự động mới và giáp phản ứng nổ Relikt hoặc Kontakt-5. Đối với các đơn vị xe tăng dự bị của Nga, các loại xe tăng cũ hơn như T-62M, T-64MV cũng đang được nâng cấp một phần, để những loại xe tăng này ít nhất vẫn còn khả năng chống lại các đối thủ hiện đại; hoặc viện trợ cho các đồng minh thân thiết như Syria. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của xe tăng T-90 khi tham chiến trên chảo lửa Trung Đông. Nguồn: Army.

Quân đội Nga dự kiến sẽ nâng cấp phần lớn số xe tăng T-90 và T-90A hiện có trong biên chế lên chuẩn T-90M. T-90M được kế thừa những điểm mạnh trước đây của T-90, bao gồm độ tin cậy, độ bền, hỏa lực mạnh mẽ và khả năng nhận biết tình huống chiến trường. Phiên bản cải tiến xe tăng chủ lực T-90M được nâng cấp với nhiều công nghệ của xe tăng chiến đấu thế hệ tiếp theo T-14 Armata, đặc biệt là khả năng quan sát và nhận thức chiến trường; biến T-90M thành phương tiện chiến đấu, trong môi trường tác chiến mạng. Hiện nay xe tăng chiến đấu hiện đại nhất của Nga (và của cả thế giới) là T-14 Armata; T-14 cũng là một trong ba loại xe tăng chiến đấu thế hệ 4 đầu tiên trên thế giới (cùng K2 của Hàn Quốc và Type 10 của Nhật Bản). Tuy nhiên xe tăng T-14 Armata vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế, Nga chỉ chế tạo với số lượng hạn chế cho Quân đội thử nghiệm. Do thiết kế vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, vì vậy xe tăng chủ lực T-14 không có khả năng được đưa vào sản xuất hàng loạt trước năm 2022. Việc loại xe tăng được nhiều kỳ vọng T-14 chưa được đưa vào sản xuất và biên chế loạt lớn, có nghĩa là T-90 sẽ tiếp tục trở thành xương sống các đơn vị thiết giáp tinh nhuệ, trong tương lai gần của Quân đội Nga. Ở đây không nên nhầm lẫn phiên bản T-90M với phiên bản xe tăng T-90MS, một thiết kế cũ hơn và kém hiện đại hơn dành cho thị trường xuất khẩu. T-90M chỉ đứng sau T-14 về khả năng chiến đấu và là thế hệ hoàn chỉnh nhất của dòng T-90 (tính đến thời điểm hiện tại). So sánh với dòng xe tăng mới nhất của Nga là T-14 Armata, T-90M không chỉ có giá thành rẻ hơn đáng kể so với T-14, mà quan trọng hơn là chi phí sử dụng ít hơn nhiều và yêu cầu bảo dưỡng ít hơn; đồng nghĩa với việc Quân đội Nga có thể duy trì số lượng lớn T-90M, nhưng sẽ có chi phí hợp lý hơn. Có lẽ nâng cấp quan trọng nhất của T-90M so với phiên bản ban đầu, là sử dụng pháo 2A82-1M của tăng T-14 Armata và hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina; đây là những nâng cấp quan trọng, đưa T-90M ngang bằng với những xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của phương Tây. Việc sử dụng pháo tăng 2A82-1M và cải tiến hệ thống nạp đạn tự động, cho phép T-90M sử dụng những loạt đạn xuyên giáp động năng mới, được phát triển cho những phiên bản xe tăng thế hệ tiếp theo của Nga như 3BM60 Svinets-1/2. Loại đạn xuyên giáp mới 3BM60 Svinets-2, sử dụng lõi đạn bằng uranium làm nghèo, có chiều dài thân đạn dài hơn các loại đạn xuyên giáp cũ. Svinets-2 có thể xuyên thủng hầu hết các loại giáp hiện đại nhất của xe tăng phương Tây, trong cự ly đến 2.000 mét. T-90M cũng tích hợp bộ chỉ huy và liên lạc tương tự và hệ thống liên lạc kỹ thuật số như T-14, giúp kíp xe nâng cao nhận thức tình huống chiến trường và cải thiện khả năng chiến tranh lấy mạng làm trung tâm. Mặc dù T-90M được bọc giáp kém hơn T-14, nhưng khả năng sống sót của nó sẽ được nâng cao hơn nhiều so với các thiết kế xe tăng thế hệ thứ ba khác, nhờ sự tích hợp của hệ thống bảo vệ chủ động Afghanistan và giáp phản ứng nổ Relikt. Việc Quân đội Nga đưa T-90M vào các sư đoàn xe tăng chiến đấu với số lượng lớn, chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch hiện đại hóa các đơn vị thiết giáp của Nga, nhằm lấy lại sức mạnh của các đơn vị xe tăng từ thời Liên Xô. Kế hoạch tổng thể để hiện đại hóa các lực lượng xe tăng Nga, ngoài nâng cấp số T-90 và T-90A lên chuẩn T-90M, thì nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào biên chế với số lượng vừa phải T-14 Armata; tiếp tục nâng cấp số T-72 và T-80 lên chuẩn T-72B3 và T-80BVM. Tất cả các loại xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga hiện nay đều nhấn mạnh đến những cải tiến về nhận thức tình huống chiến trường, khả năng điều khiển hỏa lực và khả năng sống sót, bằng cách tích hợp các hệ thống như thiết bị nạp đạn tự động mới và giáp phản ứng nổ Relikt hoặc Kontakt-5. Đối với các đơn vị xe tăng dự bị của Nga, các loại xe tăng cũ hơn như T-62M, T-64MV cũng đang được nâng cấp một phần, để những loại xe tăng này ít nhất vẫn còn khả năng chống lại các đối thủ hiện đại; hoặc viện trợ cho các đồng minh thân thiết như Syria. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của xe tăng T-90 khi tham chiến trên chảo lửa Trung Đông. Nguồn: Army.