Xe tải súng máy 12.7mm của băng đảng El Chapo nguy hiểm cỡ nào?

Thành phố Culiacan, Mexico vừa trở thành điểm nóng trong cuộc chiến chống ma tuý của quốc gia Trung Mỹ này khi mà vệ binh quốc gia Mexico quyết định thả một đối tượng nguy hiểm vì bị phía băng đảng El Chapo áp đảo về hoả lực. Nguồn ảnh: Twitter. Băng đảng của El Chapolà băng đảng ma tuý lớn nhất, bạo lực nhất Mexico và thế giới. Tuy tên trùm ma tuý El Chapo đã bị bắt năm 2016 và bị dẫn độ sang Mỹ từ năm 2017 nhưng con trai hắn hiện đang cầm đầu băng đảng này cũng được coi là thủ đoạn và dã man không kém gì cha mình. Nguồn ảnh: Twitter. Sự việc xảy ra khi lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico tiến vào khu vực ẩn náu của con trai El Chapo - kẻ được coi là đang cầm đầu đường dây ma tuý lớn nhất ở quốc gia này. Tuy nhiên do sức ép quá lớn từ băng đảng này, lực lượng Vệ binh Quốc gia đã phải "ra về tay trắng". Nguồn ảnh: Fancung. Tuy nhiên sự việc chưa dừng lại, ngay sau đó một cuộc đọ súng quy mô lớn đã diễn ra giữa một bên là các thành viên băng đảng El Chapo còn phía bên kia là vệ binh quốc gia. Với những vũ khí hạng nặng nguy hiểm, đáng ngạc nhiên là băng đảng El Chapo lại chiếm ưu thế trong cuộc đấu súng này. Nguồn ảnh: Forces. Trong những đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, có thể thấy băng đảng của tên trùm ma tuý El Chapo này được trang bị súng máy hạng nặng lắp đặt trên thùng xe tải lượn lờ xung quanh thành phố Culiacan. Nguồn ảnh: Twitter. Để đảm bảo cho người dân và tránh đổ máu vô ích, Vệ binh Quốc gia Mexico cùng cảnh sát, an ninh của nước này đã quyết định rút lui, bao vây vòng ngoài của thành phố trong khi ở phía bên trong, những tay súng của băng đảng El Chapo dường như đang thành lập một vùng "cát cứ" mới. Nguồn ảnh: Hora. Tình trạng bên trong thành phố Culiacan sau đó dần trở lên mất kiểm soát khi những tay súng của El Chapo đốt xe tải, phong toả đường ra - vào thành phố này trước sự bất lực của quân đội.Nguồn ảnh: Twitter. Kiểu đặt hoả lực lên thùng xe tải từ lâu đã là một trong những phương án sử dụng hoả lực hạng nặng một cách đơn giản, dễ dàng và rẻ tiền được phiến quân IS sử dụng ở Trung Đông.Nguồn ảnh: Miror. Kiểu hoả lực "tự hành" này sẽ cho phép các loại hoả lực hạng nặng có độ cơ động cao, sẵn sàng tiếp cận và cơ động trên chiến trường chỉ trong thời gian ngắn.Nguồn ảnh: Miror. Ngoài ra, lối tác chiến trong đô thị ở Culliacan cũng tỏ ra rất phù hợp với kiểu xe tải hoả lực tự chế này do nó có thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển trên đường phố hơn là di chuyển trên đường đất, sình lầy. Nguồn ảnh: Miror. Loại súng máy được "đội quân" của El Chapo sử dụng là khẩu M2 Browning. Đây là loại súng máy hạng nặng tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, được lắp đặt trên nóc của rất nhiều loại xe thiết giáp, xe chiến đấu. Nguồn ảnh: Twitter. Khẩu súng máy này đã ra đời từ năm 1933 nhưng tới nay vẫn được tiếp tục sử dụng bởi quân đội Mỹ. Súng có cỡ đạn cực lớn, lên tới 12,7x99mm kèm theo đó là tầm bắn 1800 mét - áp đảo mọi loại vũ khí cá nhân của vệ binh và cảnh sát Mexico. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem Video: Trùm ma tuý El Chapo bị dẫn độ sang Mỹ.

