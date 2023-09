Xe hỗ trợ hỏa lực M7 có mạnh hơn Terminator - Kẻ Hủy Diệt?

Xe hỗ trợ hỏa lực M7 BFIST do Mỹ viện trợ cho Ukraine, có khả năng tấn công hỏa lực tuyệt vời. Nó được trang bị pháo 30 mm có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn nổ phá và đạn dẫn đường. Sự đa dạng về loại đạn này, giúp M7 đáp ứng được nhiều nhiệm vụ trên chiến trường và loại mục tiêu khác nhau. Đồng thời thực hiện các cuộc tấn công hỏa lực một cách hiệu quả. Xe hỗ trợ hỏa lực M7 có khả năng cơ động tuyệt vời, khi sử dụng khung gầm xe thiết giáp Bradley và được trang bị động cơ công suất lớn, cho xe khả năng vượt địa hình (off-road) rất tốt và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của địa hình. Xe M7 cũng có khả năng bảo vệ tuyệt tốt, khi xe sử dụng lớp giáp tiên tiến, có thể chịu được nhiều loại đạn chống tăng từ nhiều góc độ. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và thiết bị liên lạc hiện đại, giúp nâng cao quan sát chiến trường và hiệu quả chiến đấu của người chỉ huy. Những yếu tố trên cùng nhau đảm bảo khả năng sống sót của phương tiện hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường và mang lại sự hỗ trợ đáng tin cậy; nhưng ưu điểm lớn nhất của xe hỗ trợ hỏa lực M7 là khả năng tác chiến toàn diện. Nó không chỉ có thể hỗ trợ hỏa lực mà còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như trinh sát, chỉ huy và kiểm soát. Tính linh hoạt này làm cho xe hỗ trợ hỏa lực M7 của Mỹ trở thành một trang bị rất thiết thực, có thể thích ứng với nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau của nhiều binh chủng chiến đấu và nâng cao hiệu quả chiến đấu tổng thể của đơn vị được trang bị. Xe M7 còn có khả năng tương thích tốt với các hệ thống chiến đấu hiện đại. Nó có thể tiến hành các hoạt động chung với các thiết bị và nền tảng khác để tạo thành một hệ thống chiến đấu tổng thể và đạt được các hoạt động chia sẻ thông tin và hợp tác. Khả năng tương thích này của xe hỗ trợ chiến đấu M7 không chỉ có thể nâng cao tính chính xác và hiệu quả của việc hỗ trợ hỏa lực, mà còn nâng cao khả năng chiến đấu toàn diện của toàn lực lượng chiến đấu. Vậy khi so sánh sức mạnh xe hỗ trợ tăng (BMPT) Terminator Nga với xe M7, tính năng kỹ chiến thuật của xe nào tốt hơn. Đặc biệt là hỏa lực vượt trội của xe hỗ trợ tăng Terminator so với khả năng tấn công chính xác của xe M7, ưu điểm thuộc về bên nào? Xe BMPT Terminator của Nga được trang bị pháo 30mm thế hệ mới nhất, đặc tính đạn đạo và hỏa lực ở mức hàng đầu trong số các bọc thép cùng loại. Pháo chính của xe Terminator có cỡ nòng 30 mm (2 pháo), có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn xuyên giáp và đạn nổ mạnh; đồng thời có khả năng sát thương cực kỳ cao đối với cả mục tiêu trên bộ và trên không. Xe M7 nổi tiếng với khả năng tấn công chính xác; ngoài pháo chính 30mm, còn sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng hiện đại, tầm bắn xa và độ chính xác cao, có thể đánh bại xe tăng, trực thăng và các mục tiêu khác của đối phương một cách hiệu quả. So sánh khả năng bảo vệ giữa lớp giáp hạng nặng của xe tăng Terminator so với tính cơ động của xe M7. Là một chiếc xe hỗ trợ tăng hạng nặng, xe Terminator có lớp giáp bảo vệ tuyệt vời. Nó áp dụng công nghệ giáp composite tiên tiến và có thể chống lại hỏa lực pháo binh của đối phương trên chiến trường một cách hiệu quả; nên nó có thể cận chiến với bộ binh. Trong khi xe M7 chú trọng hơn đến khả năng cơ động, sử dụng hệ thống treo và bộ trợ lực tiên tiến, đồng thời tính đến sự cân bằng về trọng lượng và khả năng cơ động, khiến nó trở nên nổi bật hơn. Khả năng cơ động tuyệt vời và khả năng phản ứng nhanh trên địa hình phức tạp giúp nó tránh đòn đánh của đối phương. Sức mạnh hỏa lực mạnh mẽ của BMPT Terminator so với tính năng đa dạng của xe M7: BMPT Terminator không chỉ có hỏa lực mạnh, mà còn được trang bị hệ thống chiến đấu thông tin tiên tiến, có khả năng tìm kiếm, xác định mục tiêu tầm xa và có thể liên lạc với các đơn vị chiến đấu khác. BMPT Terminator còn có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong môi trường chiến trường cường độ cao, chẳng hạn như hỗ trợ hỏa lực tầm gần (nhất là với những mục tiêu ở trên cao và cận chiến), phản công chống lại thiết giáp của đối phương và thực hiện các chiến thuật cơ động. Xe hỗ trợ hỏa lực M7 tập trung vào nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, bao gồm tuần tra, trinh sát và tấn công trực tiếp vào xe tăng địch; đồng thời có khả năng ứng dụng chiến thuật linh hoạt, nhờ khả năng cơ động cao. Như vậy việc so sánh giữa xe hỗ trợ hỏa lực M7 do Mỹ cung cấp cho Ukraine và BMPT Terminator của Nga, câu trả lời loại vũ khí nào mạnh hơn không dễ trả lời. Mỗi loại vũ khí đều có những ưu điểm và đặc điểm riêng. Xe M7 có khả năng tấn công hỏa lực mạnh mẽ và tầm “bắn tỉa” tới 5km, cho phép nó chế áp mục tiêu hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống tự động hóa cao trên xe M7, cho nó khả năng phản ứng tấn công ngay lập tức và hiệu quả. Đây chắc chắn là một vũ khí chiến đấu mạnh mẽ; nhưng so với BMPT Terminator, vẫn có một khoảng cách nhất định về trang bị và trình độ kỹ thuật của nó. BMPT Terminator là hệ thống vũ khí hỗ trợ hỏa lực tầm gần, được trang bị hệ thống quan sát, đo đạc được tự động hóa cao, có thể giúp kíp xe tấn công mục tiêu với độ chính xác cao trong phạm vi gần, ở những “góc chết” mà vũ khí trên xe tăng khó có thể thực hiện. BMPT Terminator được trang bị nhiều loại vũ khí, như pháo, tên lửa chống tăng, súng máy và súng phóng lựu, nên có khả năng tấn công hỏa lực khác nhau và có thể ứng phó linh hoạt với nhiều loại mục tiêu khác nhau. Terminator chủ yếu được sử dụng để đi cùng với các phân đội xe tăng, khắc phục những điểm yếu đối với xe tăng, nhất là khi chiến đấu trong môi trường đô thị.

