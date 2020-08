Xe chiến đấu BMP-1AM tại Army 2020: Lựa chọn tuyệt vời cho Việt Nam?

Trong khuôn khổ triển lãm quân sự Army 2020 đang diễn ra tại Moscow từ ngày 23/8 - 29/8, nước chủ nhà Nga đã giới thiệu về phiên bản nâng cấp tối ưu của xe bọc thép chiến đấu bộ binh huyền thoại từ thời Liên Xô với tên gọi BMP-1AM Basurmanin. Xe lần đầu được ra mắt cũng trong triển lãm Army vào năm 2018, là đề tài của nhà máy Uralvagonzavod nổi tiếng. Ảnh: Xe BMP-1AM tại triển lãm Army 2020BMP-1AM do nhà máy UVZ nâng cấp từ khung thân cũ của xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (IFV), với việc thay thế tháp pháo cũ lạc hậu bằng tháp pháo tự động 30mm kiểu mới, cho phép nó có sức mạnh tương đương thế hệ BMP-2 sau này. Xe cũng đã được thử nghiệm thành công cho nhiệm vụ đổ bộ đường không. Ảnh: Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh BMP-1AM Theo cuốn sách phân tích Military Balance 2018 do Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) trụ sở tại London - Anh xuất bản, lực lượng mặt đất của quân đội Nga vẫn còn đang duy trì khoảng 500 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, cùng với đó là hàng ngàn chiếc còn trong các kho dự trữ từ thời Liên Xô. Chương trình hiện đại hoá Basurmanin sẽ là một phương án vô cùng tối ưu để nâng cao sức mạnh của dòng xe vốn đã ra đời từ lâu này.

Ảnh: Thiết giáp BMP-1AM nhìn từ phía sau. Phương án nâng cấp BMP-1AM được giới thiệu lần đầu tại Kubinka (ngoại ô Moscow) trong khuôn khổ Army-2018 từ ngày 21/8 - 26/8. Xe có trọng lượng 13 tấn, kíp lái 3 người và có thể chở theo 8 binh sĩ với đầy đủ vũ khí trang bị. Nó được lắp đặt một động cơ diesel UTD-20S1 có công suất 300 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ hành trình 65km/h và phạm vi hoạt động 600km. Ảnh: Phía sau chiếc BMP-1AM tại Army-2020.Tháp pháo cũ với pháo nòng trơn 2A28 Grom cỡ 73mm và tên lửa chống tăng 9M14M Malyutka (định danh NATO là AT-3) được thay thế bằng moldun tháp pháo tự động của xe bọc thép BTR-82A với pháo 2A72 cỡ nòng 30mm, một súng máy PKTM cỡ nòng 7.62mm và có thể bổ sung thêm các loại tên lửa chống tăng. Ảnh: Phía sau nóc xe BMP-1AM.Xe cũng được tích hợp thêm hệ thống điều khiển hoả lực với kính ngắm ngày/đêm TKN-4GA-01, cùng với đó là bộ ổn định trục kép cho moldun chiến đấu. Ảnh: Nóc xe BMP-1AM ở phía trước, ta có thể thấy vị trí lái xe ở bên trái. Việc sử dụng moldun tháp pháo tự động kiểu BTR-82A giúp cho quân đội Nga có thể đồng bộ và dễ dàng bảo quản, sửa chữa cụm vũ khí của khí tài khi đã sở hữu những trang bị có sẵn từ lâu, cùng với đó là giúp cho chiến sĩ quen thuộc với việc vận hành. Ảnh: Cụm moldun tháp pháo tự động của BMP-1AM, tương tự trên xe BTR-82A. Dẫu vậy, người ta lại nhận định rằng phiên bản BMP-1AM là do công ty UVZ hướng đến thị trường xuất khẩu. Bởi lẽ quân đội Nga đã chấp nhận phương án nâng cấp BMP-2M có sức mạnh vượt trội hơn, và việc hiện đại hoá BMP-1 đã lỗi thời không có quá nhiều ý nghĩa. So với moldun pháo tự động trên BMP-1AM, tháp pháo của BMP-2M mạnh mẽ hơn đáng kể. Ảnh: Cận cảnh moldun tháp pháo của BMP-1AM Tháp pháo của BMP-2M bao gồm một pháo 2A42 cỡ nòng 30mm, một súng máy đồng trục PKTM, bốn tên lửa chống tăng 9M133 Kornet và một súng phóng lựu liên thanh AG-30 cỡ 30mm, cùng với đó là một hệ thống theo dõi mục tiêu tự động. Dù vậy, dẫu cho có hoả lực thua kém BMP-2M, BMP-1AM vẫn có thể được xem là một bản nâng cấp hiệu quả với chi phí thấp.

Ảnh: Xe chiến đấu bộ binh BMP-2M của Nga. Hiện nay, trên thế giới vẫn còn khoảng 7.000 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 đang trong biên chế nhiều quân đội. Số xe này cũng đã có tuổi đời khá cao, tuy nhiên phương án nâng cấp BMP-1 lại khá tốn kém, do vậy, BMP-1AM chính là một trong những lựa chọn vô cùng hợp lý. Ảnh: Xe chiến đấu bộ binh BMP-1AM tác xạ Video BMP-1AM bắn pháo 2A72 khi hành tiến - Nguồn: Zvadaz

