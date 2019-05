Xe bọc thép Venezuela mang ra dẹp biểu tình mua từ... Trung Quốc

Loại phương tiện bọc giáp được Lực lượng An ninh Venezuela sử dụng để chống lại đám đông biểu tình quá khích ở thủ đô Caracas vừa qua là VN-4 Rhinoceros - loại thiết giáp được sản xuất bởi Tập đoàn Quốc phòng NORINCO của Trung Quốc chế tạo. Nguồn ảnh: BI. Theo truyền thông quốc tế, Venezuela đã mua 121 chiếc xe bọc thép bánh lốp loại này từ Trung Quốc vào năm 2012. Ban đầu, mục đích của Venezuela là sử dụng loại thiết giáp này cho lực lượng Vệ Binh Quốc Gia. Nguồn ảnh: BI. Trong những ngày biểu tình hỗn loạn vừa qua, hình ảnh đáng chú ý nhất trên phương tiện truyền thông đại chúng đó là cảnh lực lượng hành pháp Venezuela sử dụng VN-4 để cán qua đám đông người biểu tình quá khích. Nguồn ảnh: BI. Ngoài VN-4, Venezuela còn mua các loại phương tiện chiến tranh hiện đại khác từ Trung Quốc bao gồm máy bay huấn luyện K-8, xe tăng hạng nhẹ VN-16 và xe chiến đấu bộ binh VN-18 để tăng cường sức mạnh cho quân đội nước này. Nguồn ảnh: BI. Tính từ năm 2006 tới nay, Venezuela cũng là quốc gia Mỹ La-tinh mua nhiều vũ khí nhất từ Trung Quốc. Tuy nhiên trong vòng hai năm trở lại đây, hai quốc gia này không có thêm bất cứ hợp đồng mới nào phần nhiều là do tình hình kinh tế của chính quyền Venezuela đang ngày càng trở nên khó khăn. Nguồn ảnh: BI. Năm 2012 là năm "bội thu" nhất của Trung Quốc khi Venezuela ký hợp đồng trị giá nửa tỷ USD với Bắc Kinh để mua một loạt trang thiết bị quốc phòng từ đất nước này, bao gồm tên lửa chống tăng, cối cá nhân, pháo phản lực và thiết giáp. Nguồn ảnh: BI. Các xe bọc thép VN-4 được sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp Trung Khánh - một công ty con của NORINCO. Đây là loại phương tiện bọc thép được Trung Quốc sản xuất chuyên để dành cho các lực lượng cảnh sát, chống khủng bố hoặc gìn giữ hoà bình. Nguồn ảnh: BI. Xe có chiều dài 5,4 mét, rộng 2,4 mét và cao 2,05 mét. VN-4 có sức chứa tối đa 10 người trong đó có hai người lái và 8 hành khách. Nguồn ảnh: BI. Do chỉ được sử dụng với mục đích chống bạo động, xe có hoả lực khá khiêm tốn với giá lắp súng cho phép lắp đặt được súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm. Ngoài ra xe còn có khả năng phóng lựu đạn khói với tổng cộng ba ống phóng. Nguồn ảnh: BI. Xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh làm mát bằng nước, đạt sức kéo 24,5 mã lực cho mỗi tấn và dẫn động bốn bánh. Tầm hoạt động tối đa của loại xe này là 700km với tốc độ tối đa lên tới 115 km/h. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Quân đội Venezuela duyệt binh khoe lực lượng quân đội cực khủng.

