Vượt mặt Nga, Mỹ... Trung Quốc lần đầu trình làng vũ khí siêu thanh “khủng“

Đầu tiên phải kể đến tên lửa Đông Phong 17 hay còn gọi là DF-17. Đây là loại tên lửa đạn đạo đặc biệt, được thiết kế để mang theo đầu đạn siêu thanh. Nguồn ảnh: QQ. Nghe thì có vẻ khá phức tạp nhưng về cơ bản, DF-17 có thể coi là một "tên lửa đẩy", có khả năng triển khai các đầu đạn siêu thanh do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Tên lửa DF-17 sau khi đưa đầu đạn siêu thanh lên độ cao đủ lớn sẽ tách ra và rơi xuống bầu khí quyển, bốc cháy, sau đó đầu đạn sẽ tự dẫn, rơi xuống đúng mục tiêu bằng trọng lực Trái Đất mà không cần nhiên liệu đốt. Nguồn ảnh: QQ. Kiểu phóng tên lửa này cho phép đầu đạn có khả năng đạt tốc độ siêu siêu âm cực nhanh vì ở độ cao lớn khi nó bắt đầu hồi quyển, không khí rất loãng nên lực cản không khí là rất thấp. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, do DF-17 và đầu đạn sẽ tách nhau ở độ cao lớn nên đầu đạn sẽ có thể bắn được tới mọi khu vực ở Bắc Bán Cầu tuỳ thuộc vào độ cao mà DF-17 có thể đạt được. Nguồn ảnh: QQ. Ngoài ra, một loại tên lửa khác cũng thu hút được sự chú ý của Phương Tây khi lần đầu tiên xuất hiện vào sáng nay đó là tên lửa Đông Phong 41 hay DF-41. Nguồn ảnh: QQ. Các thông số của tên lửa DF-41 hiện tại vẫn rất mù mờ, tuy nhiên các chuyên gia tin rằng tầm bắn của nó có thể đạt từ 12.000 km cho tới tối đa 15.000 km - nghĩa là vươn tới được gần như "mọi ngóc ngách trên Trái Đất". Nguồn ảnh: QQ. Loại tên lửa này có khả năng mang theo một, ba, sáu hoặc thậm chí 10 đầu đạn độc lập, mỗi đầu đạn sẽ có khả năng tấn công một mục tiêu khác nhau khi bắt đầu tách ra khỏi tên lửa đẩy. Nguồn ảnh: QQ. Giới phân tích nhận xét rằng với kích thước của tên lửa DF-41 và kinh nghiệm thiết kế tên lửa của Trung Quốc, Đông Phong 41 hoàn toàn có thể đạt tầm bắn vượt loại tên lửa LGM-30 Minuteman của Mỹ và trở thành tên lửa có tầm bắn xa nhất thế giới. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên, do là loại vũ khí rất mới nên những thông tin về DF-41 tới nay vẫn khá mù mờ, mọi thông số của DF-41 vẫn chỉ man tính phỏng đoán và thực tế, loại tên lửa này hoàn toàn có thể không đạt được những thông số như kỳ vọng. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Truyền thông quốc tế "sốt" vì tên lửa DF-41 Trung Quốc vừa khoe.

