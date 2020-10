Vừa nã đạn vào Nagorno-Karabakh, tên lửa LORA của Azerbaijan đã bị phá hủy?

Mới đây một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật LORA do Israel sản xuất đã được Quân đội Azerbaijan thực hiện nhằm vào lãnh thổ của Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng (NKR) vào chiều 2/10. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công này vài ngày, có thông tin tổ hợp tên lửa LORA mà Israel cung cấp cho Azerbaijan đã bị tiêu diệt. Cụ thể, theo phóng viên chiến trường Semyon Pegov tiết lộ qua Telegram, trong một cuộc đụng độ mới nhất, Lực lượng Phòng vệ của Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng đã tiến sâu vào phòng tuyến của các đơn vị Azerbaijan, phá hủy một tổ hợp vũ khí từng nã đạn vào Stepanakert – thủ phủ của Nagorno-Karabakh. Phóng viên Semyon Pegov nhấn mạnh, tổ hợp vũ khí mà đặc nhiệm Karabakh phá hủy không phải là dàn pháo thông thường, mà là một tổ hợp tên lửa tối tân. Dựa trên những thông tin mà phóng viên chiến trường Semyon Pegov, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov bình luận: “Tôi sẽ làm rõ thông tin của Semyon Pegov - đây không phải là một khẩu đại bác. Trên thực tế, đây là hệ thống tên lửa chiến thuật LORA (LOng-Range Artillery Missile) mà Azerbaijan mua vào năm 2018, một tên lửa có khối lượng đầu đạn 400kg và tầm bắn lên tới 300km”. Kết hợp phân tích của chuyên gia quân sự Nga với những thông tin trước đó, rằng lực lượng đặc nhiệm Karabakh phá hủy một tổ hợp vũ khí “đã từng nã đạn vào Stepanakert”, rất có thể tên lửa chiến thuật LORA của Azerbaijan đã bị tiêu diệt. LORA đang được biên chế cho các đơn vị tên lửa của Azerbaijan, nó có khả năng tấn công các mục tiêu khác nhau ở khoảng cách xa. Phạm vi sử dụng của LORA thay đổi từ 250 đến 300 km và độ sai lệch khi bắn không vượt quá vòng tròn 10 mét. Điểm đặc biệt của LORA là có quỹ đạo được lập trình với khả năng tự điều chỉnh đường bay nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương. Điểm đặc biệt của LORA là có quỹ đạo được lập trình với khả năng tự điều chỉnh đường bay nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương. Thời điểm mới được Israel công bố, tên lửa LORA từng dính nghi vấn là “hàng nhái” của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M do Nga sản xuất. Do hình dáng và tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa này rất giống với Iskander của Nga, không loại trừ rằng Israel có được công nghệ của tên lửa Iskander từ đánh cắp tình báo. Video Tổng thống Armenia kêu gọi ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh - Nguồn: Vietnam+

