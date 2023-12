Vũ khí phương Tây bất lực, Ukraine chỉ còn cách dùng UAV

Bước sang tháng 11, chiến thuật phản công của Ukraine rơi vào thế bế tắc, khi quân Nga chủ động mở cuộc tiến công ở Kupyansk và Avdeevka; đồng thời chiến dịch “đại phản công” mùa hè của Quân đội Ukraine cũng chấm dứt. Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã bày tỏ quan điểm bi quan trong một cuộc phỏng vấn gần đây với giới truyền thông. Ông chỉ ra một thực tế không thể bỏ qua, đó là công nghệ mới có thể mang lại lợi thế quyết định cho quân đội Ukraine; nếu không Ukraine sẽ không tạo được đột phá mới trong cuộc chiến với Nga. Tướng Zaluzhny tiết lộ một số vấn đề cốt lõi, đồng ý rằng UAV đóng vai trò quan trọng trên chiến trường, nhưng quân đội Ukraine đã mắc sai lầm lớn khi xây dựng kế hoạch phản công như sách giáo khoa và mô hình dự đoán trên máy tính của NATO. Đây là một ví dụ sinh động về sự “tin tưởng thái quá” của quân đội Ukraine vào các kế hoạch chiến đấu được lập ra trên máy tính của các chuyên gia NATO; cuối cùng đã dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, điều nghiêm trọng hơn theo tướng Zaluzhny tiết lộ, đó là việc Tổng thống Zelensky hiện đang gặp rắc rối, vì một số tướng lĩnh Ukraine không sẵn sàng tiến công mà chỉ muốn phòng ngự, củng cố lực lượng, đợi thời cơ. Điều này cho thấy quân đội Ukraine không còn tinh thần chiến đấu tiến công và tình thế vô cùng cấp bách. Tướng Zaluzhny cũng phân tích sâu về bản chất của cuộc khủng hoảng Ukraine, tin rằng do sử dụng nhiều UAV, nên cả Nga và Ukraine đều có khả năng nhận thức tình huống, đồng nghĩa với việc khó có thể tập trung lực lượng một cách bí mật. Tướng Zaluzhny cũng từng có những dự đoán lạc quan về việc quân Ukraine tràn ngập bán đảo Crimea trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, thực tế là cuộc phản công của quân đội Ukraine đã chấm dứt. Qua phát biểu của tướng Zaluzhny có thể thấy Ukraine đang ở trong tình thế rất khó khăn. Vậy công nghệ mới nào có thể phá vỡ sự bế tắc này? Làm thế nào để khôi phục tinh thần, xây dựng chiến lược hiệu quả và đảo ngược tình thế khó khăn hiện tại của Ukraine. Như tướng Zaluzhny nhấn mạnh, quân đội Ukraine vẫn đang tập trung vào việc sử dụng UAV. Một tướng cấp cao của Ukraine tiết lộ rằng, họ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV vào Nga trong mùa đông sắp tới. Chuẩn tướng Sergei Baranov, người chỉ huy hoạt động của lực lượng UAV Quân đội Ukraine cho biết, Kiev đã chuyển mục tiêu trọng tâm sang các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng của Nga, rõ ràng Crimea và các khu vực biên giới với Nga có thể sớm phải đối mặt với cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Nhìn lại các cuộc tấn công bằng UAV trước đây do quân đội Ukraine phát động vào các cơ sở quân sự và căn cứ hải quân quan trọng của Nga, Kiev nhấn mạnh, đây mới chỉ là khởi đầu. Là một phần của chiến dịch phản công, quân đội Ukraine đã sử dụng các làn sóng UAV tấn công tới miền Tây nước Nga, bán đảo Crimea và cả khu vực Biển Đen. Thậm chí cả tàu chiến Nga cũng bị tàu không người lái tự sát của hải quân Ukraine tiến công. Cuộc tấn công của quân đội Ukraine rất ác liệt và các căn cứ không quân trong nội địa Nga cũng không “miễn trừ”. Có thông tin cho rằng, một máy bay ném bom tầm xa Tu-22M của Nga đã bị UAV của Ukraine làm hư hại. Nhìn từ góc độ này, Ukraine không chỉ tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV khi cuộc chiến đang trong giai đoạn khốc liệt, mà còn có xu hướng lợi dụng mùa đông để tấn công nước Nga. Tuy nhiên Nga sẵn sàng ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Chuẩn tướng Baranov cũng nhấn mạnh, Nga sẽ không để yên và sẽ tiến hành nhiều đợt phản công. Điều này phù hợp với suy đoán rộng rãi, bởi Nga đã tích cực dự trữ tên lửa và UAV tự sát tầm xa trong những tuần gần đây, chuẩn bị tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khi mùa đông đến. Trên thực tế, Ukraine chắc chắn đã cố tình phóng đại tác dụng tấn công bằng UAV của họ. Vào một buổi sáng gần đây, 17 chiếc UAV của Ukraine đã xuất hiện trên vùng biển Biển Đen và Crimea; nhưng cuộc tấn công nhằm “gây hỗn loạn này”, nhanh chóng “bị giải tán”, trước việc đánh chặn “có trật tự và quyết đoán” của Nga. Đánh giá từ việc 9 chiếc UAV bị hệ thống phòng không tiêu diệt và 8 chiếc khác bị hệ thống tác chiến điện tử đánh chặn, có thể thấy mạng lưới phòng không được triển khai chặt chẽ và các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến của Nga, đã chứng tỏ hiệu suất chiến đấu rất hiệu quả. Khả năng đánh giá và xử lý chính xác nhiều mục tiêu trên không của quân đội Nga trong thời gian ngắn, là phép thử về độ tin cậy trong nhận dạng thiết bị phòng không. Cùng với đó là phạm vi bao phủ hỏa lực cũng như độ chính xác của việc ra quyết định. Quân đội Nga đã sử dụng công nghệ gây nhiễu phức tạp, để gây nhầm lẫn cho hệ thống định vị trên UAV của Ukraine; khiến nó mất phương hướng, mất điều khiển, thậm chí bị rơi. Đây không chỉ là những hoạt động đánh chặn phòng không đơn thuần, mà còn là một chương mới trong giáo trình chiến tranh thông tin. Trong số đó, Nga đã thể hiện khả năng phòng thủ toàn diện và hiệu quả; kịp thời ngăn chặn mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đến mức thấp nhất. Hoạt động phòng thủ này không phải là khoảnh khắc sáng giá nhất của quân đội Nga; cách đây không lâu, quân đội Nga cũng ngăn chặn thành công một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Trong vòng chưa đầy nửa ngày, quân đội Nga đã chặn được 20 chiếc UAV của Ukraine đang cố gắng tấn công vào bán đảo Crimea. 14 chiếc UAV của Ukraine đã bị hỏa lực phòng không Nga bắn hạ trực tiếp, 6 chiếc còn lại bị vô hiệu hóa do sự can thiệp của hệ thống tác chiến điện tử. Các hệ thống phòng không và thiết bị gây nhiễu điện tử có công nghệ tiên tiến của Nga đã cho thấy kết quả đáng chú ý trong hoạt động này. Tiến xa hơn, quân đội Nga đã chặn 25 UAV của Ukraine trong một chiến dịch. Trên thực tế, bán đảo Crimea đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công bằng UAV. Ông Kryuchkov, cố vấn của lãnh đạo khu vực Crimea từng nói rằng, Crimea đã kích hoạt hệ thống phòng không và người dân nên giữ bình tĩnh và tin tưởng vào những nguồn thông tin đáng tin cậy. Các hoạt động phòng thủ thành công này của Nga đã chứng tỏ sức mạnh quân sự và khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ của nước này, đồng thời cũng đánh dấu sự thất bại của các cuộc tấn công như vậy ở Ukraine.

