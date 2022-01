Vũ khí bí mật của quân đội Mỹ mang công nghệ ngoài hành tinh?

Trong những năm gần đây, vô số người báo cáo đã nhìn thấy các vật thể bay có hình dạng kỳ lạ (bao gồm cả hình tam giác) và quỹ đạo bay phức tạp. Nhiều người cho rằng đó là sự tồn tại của UFO, nhưng cũng có nguồn tin khẳng định rằng đó là những vũ khí bí mật của quân đội Mỹ. Nhiều nguồn tin xuất phát từ lời kể của một số chuyên gia Mỹ làm việc tại một căn cứ quân sự bí mật gần thành phố Groom Lake, về một công nghệ hàng không ngoài sức tưởng tượng, mà người Mỹ đã có. Đó là chiếc máy bay TR-3B trong Căn cứ Papoose, trông giống hệt con tàu của người ngoài hành tinh. Máy bay TR-3B còn có tên mã là ASTRA. Chuyến bay trinh sát hoạt động đầu tiên diễn ra vào đầu những năm 1990. Nền tảng hạt nhân của máy bay được xây dựng trong cấp độ bí mật cao nhất của Chương trình AURORA, được tài trợ bằng tiền từ “ngân sách đen” (ít nhất 3 tỷ USD đầu tư vào dự án này). “Aurora” hiện là chương trình hàng không vũ trụ bí mật nhất của Mỹ và TR-3B là phương tiện “kỳ lạ” nhất được tạo ra trong khuôn khổ Chương trình Aurora, được tài trợ và điều phối bởi NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia), Tổ chức Công nhận Quốc gia (NRO) và CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương). Chức năng của TR-3B không phải là chuyện viễn tưởng, nó được chế tạo bằng công nghệ đã có từ giữa những năm 1980. Vì vậy, không phải mọi UFO được con người nhìn thấy đều có nguồn gốc ngoài hành tinh. Vật liệu được bao phủ bởi máy bay TR-3B là một loại polymer phản ứng radar, có thể thay đổi hệ số phản xạ, độ hấp thụ radar và màu sắc của nó. Loại polymer này, khi được sử dụng cùng với một số hệ thống điện tử TR-3B bên trong, có thể tạo cho phương tiện một hình dáng giống như một con tàu nhỏ hoặc một vật thể hình trụ bay trên màn hình radar. Một vòng tròn chứa đầy plasma gia tốc bên trong máy bay, được gọi là Máy ngắt từ trường (MFD), bao quanh khoang quay của phi hành đoàn và vượt trội hơn bất kỳ công nghệ nào hiện được biết đến. Phòng thí nghiệm Sandia và Livermore đã phát triển công nghệ bí mật này và chính phủ Mỹ sẽ làm mọi cách để bảo vệ công nghệ này. Plasma được tạo ra bằng cách đưa thủy ngân lên áp suất 250.000 atm và ở nhiệt độ -123 độ C, nếu được tăng tốc lên 50.000 vòng/phút, sẽ trở thành plasma siêu dẫn, kết quả cuối cùng của quá trình này là hủy bỏ lực hấp dẫn (giúp máy bay có thể bay lên). Cụ thể hơn, bằng cách tạo ra từ trường quay này, ảnh hưởng của lực hấp dẫn lên con tàu được trung hòa đến 89%. Nói cách khác, trọng lượng của máy gia tốc tròn, cũng như tất cả trọng lượng của máy bay được giảm bớt tới 89%. Điều này làm cho phương tiện này trở nên cực kỳ dễ dàng cơ động. Khi trọng lượng giảm 89%, TR-3B có thể đi với tốc độ 9 Mach (9 lần tốc độ âm thanh, xấp xỉ 10.000 km/h), theo cả chiều dọc và chiều ngang. Các nguồn tin nói rằng hiệu suất chỉ bị giới hạn bởi những hạn chế sinh học của phi công điều khiển, do lực hấp dẫn giảm 89%. Lực đẩy của TR-3B được cung cấp bởi ba cánh quạt đa phương thức được gắn ở mỗi góc ở dưới cùng của bệ hình tam giác. TR-3B di chuyển với tốc độ lên đến 9 Mach, tên lửa ba chế độ động cơ được gắn trên mỗi góc của bệ sử dụng hydro hoặc metan và oxy để đẩy. Động cơ hạt nhân của tên lửa sử dụng hydro lỏng và tăng oxy để tăng thêm sức mạnh. Lò phản ứng làm nóng hydro lỏng và bơm oxy lỏng qua các vòi siêu âm để hydro cháy cùng lúc với oxy lỏng. Hệ thống đẩy đa phương thức có thể hoạt động trong khí quyển với lực đẩy được cung cấp bởi lò phản ứng hạt nhân. Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), CIA và Không quân Mỹ (USAF) đã cố tình tạo ra một sự mơ hồ nhất định về tên của những chiếc máy bay này, ban đầu họ đã tạo ra TR-3, sau đó nó được sửa đổi với phiên bản TR-3A, TR3-B. Một số phiên bản được thiết kế để có phi hành đoàn con người, một số khác được thiết kế để hoạt động không người lái. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đây là loại vũ khí giả tưởng, không thể tồn tại trong thực tế, tất cả chỉ là một trò đùa công phu được dựng lên trên mạng internet bởi những người hài hước. Nguồn ảnh: Foxt.

