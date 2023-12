Vũ khí bí mật của Nga làm tên lửa, UAV Ukraine “trượt” mục tiêu

Trong những ngày qua, Avdeevka ở tỉnh Donetsk thuộc miền Đông Ukraine đang trở thành chiến trường trung tâm; thành phố đã biến thành đống đổ nát và quân đội Ukraine bị pháo binh Nga bắn phá liên tục suốt ngày đêm. Quân đội Ukraine cố gắng phản công bằng tên lửa do NATO cung cấp nhưng khó xác định chính xác mục tiêu, thậm chí UAV rơi vào tình trạng hỗn loạn và hiệu quả chiến đấu giảm mạnh. Tất cả điều này là do vũ khí bí mật được quân đội Nga sử dụng. Trận tuyết rơi dày đặc vừa qua ở Ukraine đồng nghĩa với việc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn một năm và bắt đầu bước vào mùa đông thứ hai, tình hình bước vào bế tắc. Như vậy sau Mariupol, Luhansk, thì Bakhmut đã rơi vào tay quân đội Nga. Đồng thời, quân đội Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công quy mô lớn trên nhiều mặt trận. Tình hình hiện nay cho thấy, kế hoạch phản công được hoạch định từ lâu của Ukraine đã thất bại và không thể đạt được mục tiêu đã cam kết là chiếm lại Crimea. Tổng thống Ukraine Zelensky chưa đưa ra quan điểm rõ ràng, nhưng tình hình ở chiến trường đã chứng minh. Các trận đánh khốc liệt đang diễn ra ở các mặt trận then chốt. Trên toàn bộ chiến tuyến, hầu như không còn lại số quân đầu tiên nào của Quân đội Ukraine, chỉ có Lữ đoàn cơ giới 47 còn lại một số trang bị hạng nặng, tham gia vào cuộc đối đầu khốc liệt với lực lượng chủ lực của Nga ở mặt trận Avdeevka. Bộ binh Nga với sự yểm trợ của pháo hạng nặng tầm xa, không quân và sự hỗ trợ của lực lượng thiết giáp, đã tấn công toàn diện quân Ukraine tại nhiều cứ điểm. Trong khi đó, quân Ukraine chỉ có thể kháng cự trong chiến hào. Nhìn chung, chiến thuật mà quân đội Nga áp dụng khi tấn công Avdeevka rất giống với những chiến thuật được sử dụng trước đây ở Bakhmut. Đầu tiên là mở rộng vòng vây và cắt đứt mọi liên lạc giữa quân đội Ukraine với hậu phương bên ngoài, trong đó có đường tiếp tế. Quân Ukraine trong thành phố lúc này phải rời vị trí để chuẩn bị đột phá do không đủ nguồn cung cấp. Lúc này, quân đội Nga một lần nữa dùng hỏa lực quét sạch số quân Ukraine còn sót lại trong thành phố, cuối cùng chiếm mục tiêu. Trong chiến dịch tấn công Avdeevka, cuộc tấn công đầu tiên của quân Nga đã không diễn ra suôn sẻ như mong đợi và sức mạnh phòng thủ của quân Ukraine tại Avdeevka vượt xa sự mong đợi; khi tiêu diệt hàng loạt xe tăng, xe bọc thép của quân Nga. Bộ chỉ huy quân sự Nga đã phải nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, sử dụng pháo hạng nặng và vũ khí dẫn đường trên không, để phá hủy các trận địa phòng ngự của Ukraine; sau đó mở cuộc tấn công bằng xe tăng và bộ binh; khiến quân đội Ukraine hiện đang rơi vào tình thế hết sức khó khăn. Nga và Ukraine luôn chú trọng phát triển các loại vũ khí truyền thống như máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không, xe tăng. Nhưng gần đây, quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật mới và triển khai một số lượng lớn hệ thống tác chiến điện tử, dường như đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Theo thông tin, tên lửa của NATO đã chệch khỏi mục tiêu trên chiến trường do bị thiết bị tác chiến điện tử của Nga can thiệp. Hơn nữa, đạn tên lửa dẫn đường phóng từ bệ phóng tên lửa HIMARS cũng bị ảnh hưởng và lệch khỏi mục tiêu đã định. Sau khi các nước phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, quân đội Ukraine đã sử dụng những vũ khí này để tấn công có hiệu quả các mục tiêu của Nga. Giờ đây, Nga đã bắt đầu tận dụng triệt để các thiết bị tác chiến điện tử, có thể cản trở các hệ thống dẫn đường vũ khí và liên lạc không dây. Ngược lại, Ukraine thiếu những thiết bị như vậy, khiến Mỹ khó có thể cung cấp số lượng lớn hỗ trợ trong thời gian ngắn. Vì vậy tác chiến điện tử, lợi thế của quân đội Nga ngày càng được mở rộng. Theo một số thông tin, tính đến năm 2020, Nga có hơn 20 hệ thống tác chiến điện tử khác nhau, đảm nhiệm nhiều chức năng như chặn tín hiệu liên lạc của đối phương và can thiệp vào hệ thống máy bay không người lái. Cho đến nay, quân đội Nga cũng đã đầu tư công sức vào việc xử lý hệ thống liên lạc vệ tinh "Starlink" và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Dù không thể kiểm soát hoàn toàn chiến trường điện từ, nhưng sức mạnh hiện tại của Nga có thể tác động đáng kể đến Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, UAV đã trở thành vũ khí quan trọng của quân đội Ukraine và đạt được những kết quả đáng kể. Ukraine đã huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ chuyên tác chiến bằng UAV để chống lại quân đội Nga. Đồng thời, Ukraine cũng đang sản xuất UAV trên quy mô lớn. Tuy nhiên, UAV của quân đội Ukraine hiện đang phải đối mặt với các hệ thống tác chiến điện tử của quân đội Nga với phạm vi tấn công có thể lên tới 10 km, nó không chỉ khiến UAV của Ukraine mất liên lạc với các binh sĩ đang điều khiển, mà còn xác định chính xác vị trí của những người lính này và gửi thông tin về sở chỉ huy của Nga, để ra lệnh tấn công bằng bom hoặc pháo. Theo truyền thông Anh đưa tin, quân đội Ukraine đã có ít nhất 2.000 UAV bị rơi do bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga can thiệp trong tuần qua. Một số UAV bị gây nhiễu trong liên kết điều khiển vô tuyến và một số hệ thống dẫn đường bị trục trặc, khiến những UAV này bị ảnh hưởng này mất kiểm soát trên không, cuối cùng hết điện và bị rơi. Tình trạng này đã khiến tổn thất về UAV của Ukraine ngày càng gia tăng, và quân đội Ukraine ở tiền tuyến ngày càng bị tấn công mạnh. Còn theo trang Bulgarian Military cho biết, Ukraine sản xuất 50.000 UAV tự sát (FPV) mỗi tháng, nhưng Nga sản xuất tới 300.000 chiếc FPV/tháng.

