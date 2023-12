Không quân Nga dùng bom xuyên tấn công Nhà máy than cốc Avdeevka

Các trận đánh ác liệt tiếp tục diễn ra, nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Avdeevka, tiếp giáp với vùng ngoại ô phía tây bắc “thủ đô” Donetsk, của nước công hòa tự xưng Donetsk (DPR). Hiện quân Nga đang tiến vào thành phố từ ba phía, dần dần mở rộng đầu cầu ở hai sườn phía nam và phía bắc, từ đó xiết chặt vòng vây ở phía tây. Ở phía đông nam, sau khi quân Nga chiếm được Khu công nghiệp Avdeevka, các trận đánh đã bắt đầu trong thành phố. Quân đội Ukraine đã chuẩn bị phòng thủ cho Avdiivka trong vài năm, biến thành phố này thành một tập đoàn cứ điểm kiên cố. Khu vực khó tấn công nhất chắc chắn sẽ là Nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka (AKHZ), chiếm gần 1/3 diện tích thành phố trong khu vực. Theo một số thông tin, các đơn vị tấn công của Nga, đã nhiều lần cố gắng tiến vào vùng phía bên của nhà máy, nhưng gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Để tránh tổn thất, quân Nga đã rút lên khu vực bãi xỉ thải, nơi có độ cao vượt trội so với khu vực AKHZ. Đánh giá việc chuyển hướng tấn công của quân Nga về phía bắc, dọc theo tuyến đường sắt và tổ chức ngăn chặn quân Ukraine phản công, nhằm đẩy quân Nga ra khỏi khu vực núi xỉ thải, thì quân đội Nga vẫn chưa có ý định tiến vào khu vực AKHZ. Theo các chuyên gia quân sự, khu vực nhà máy than cốc, đã được Quân đội Ukraine biến thành một pháo đài kiên cố. Hiện có thông tin cho biết, vào ngày 29/11, quân Nga đã chiếm được trạm bơm, ở khu vực tiếp giáp với AKHZ từ phía đông; từ đó mở rộng đầu cầu tiếp cận nhà máy. Khu vực của Nhà máy luyện cốc không chỉ có diện tích rộng lớn mà còn có hơn hai trăm tòa nhà điều hành và sản xuất. Hiện mỗi tòa nhà đều được biến thành các công sự chiến đấu, trong đó có đủ vũ khí và quân số. Ngoài ra, bên dưới các tòa nhà này, còn có một mạng lưới đường hầm và hầm tránh bom rộng lớn, ở đó có vũ khí, lương thực, nước uống dự trữ. Quân đội Ukraine sử dụng những đường hầm này để di chuyển bí mật; nếu quân Nga tấn công, họ sẽ bố trí bẫy và tổ chức phục kích. Chỉ huy Quân đội Nga nhận thức rõ điều này, đặc biệt khi tính đến kinh nghiệm chiến đấu tại Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vào tháng 6 năm ngoái. Vì vậy, các hành động của quân đội Nga hiện nay chủ yếu mang tính chất chuẩn bị. Hiện pháo binh của Nga đang tích cực bắn phá vào xung quanh Nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka suốt ngày đêm, trong đó có sử dụng cả đạn nhiệt áp hạng nặng TOS-1A, cũng như các cuộc không kích kết hợp bằng bom và tên lửa. Lực lượng không quân lục quân và không quân chiến thuật của Nga đang tích cực tấn công các mục tiêu, được trinh sát trên không phát hiện, không chỉ trên mặt đất mà còn dưới lòng đất, bằng tên lửa dẫn đường và không dẫn đường, cũng như bom xuyên đất có điều khiển. Kênh Telegram của lực lượng “Dân quân DPR”, đã đưa đoạn video quay cảnh các cuộc tấn công bằng bom xuyên đất của lực lượng không quân chiến thuật Nga, nhằm vào xe bọc thép và nơi tập kết quân của Ukraine, ẩn nấp ở trong đường hầm tại Nhà máy than cốc Avdeevka. Video được quay từ UAV trinh sát cho thấy việc di chuyển của xe bọc thép Ukraine, đang tiến vào hầm trú ẩn dưới lòng đất, trên một địa điểm của Nhà máy luyện cốc. Một cuộc không kích có độ chính xác cao của không quân chiến thuật Nga, ngay lập tức được tiến hành nhằm vào nơi bị nghi ngờ tập trung vũ khí và quân số của Ukraina. Nhờ sử dụng vũ khí dẫn đường mới nhất, nên mục tiêu đã bị bom thả chính xác. Còn theo thông tin mới nhất được Bộ Quốc phòng Anh công bố, lực lượng không quân chiến thuật Nga đang sử dụng nhiều hơn loại bom chùm RBK-500, có trọng lượng tới nửa tấn, để tấn công các vị trí tập trung quân của Ukraine. Bom chùm RBK-500 được thiết kế để có thể mang từ 100 đến 350 quả đạn con, có sức công phá tương đối lớn. Những quả đạn con này khi phát nổ, bắn ra hàng trăm viên bi có đường kính 5 mm, có khả năng gây sát thương lớn; hoặc là một đầu đạn chống tăng, nhằm vào các mục tiêu bọc thép của đối phương. Như tình báo Anh giải thích, những quả bom này được Nga sử dụng tích cực ở những chiến trường khốc liệt nhất, đặc biệt là trên mặt trận Ugledar và gần Avdeevka ở vùng Donetsk. Ngoài ra, Nga đã tích hợp RBK-500 với hệ thống mô-đun dẫn đường UMPC. Cải tiến này cho phép máy bay Nga, thả bom từ khoảng cách an toàn. Khi sử dụng mô-đun hiệu chỉnh UMPC, bom RBC-500 không chỉ tăng thêm độ chính xác; ngoài ra với số lượng đạn con trong mỗi quả bom, mang lại phạm vi tiêu diệt rộng, bao phủ vài trăm mét, do đó làm tăng khả năng gây sát thương cho các mục tiêu đã định. Trang Topwar của Nga cũng cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã phát triển loại bom chùm mới RBK-500U, có có kiểu dáng khí động học ưu việt hơn, thân mỏng và rất linh hoạt; có thể mang nhiều loại đạn con và khi lắp thêm cánh lượn, có thể bay xa hơn. Không quân chiến thuật Nga sử dụng bom xuyên dẫn đường chính xacstans công Nhà máy than cốc Avdeevka. Nguồn Topwar

