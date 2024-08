“Vòng cung Kursk” trở thành cơn ác mộng đối với Quân đội Ukraine

Tình hình trên chiến trường Nga-Ukraine đột ngột thay đổi, khi vào ngày 6/8, Quân đội Ukraine bất ngờ tổ chức phát động tấn công xuyên biên giới vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga, giáp giới với tỉnh Sumy của Ukraine. Trong bốn ngày đầu của cuộc tấn công, các mũi tấn công của Ukraine phát triển thuận lợi, nhưng sau đó đã bị quân Nga ngăn chặn quyết liệt. Tính hình chiến dịch Kursk trong mấy ngày qua đã có bước chuyển biến bất lợi cho lực lượng đột phá của Ukraine và Kiev đang lo lắng vào lúc này. Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/8 cho biết, trong hơn 10 ngày qua, quân Nga loại khỏi vòng chiến đấu hơn 3.460 quân Ukraine, trong đó có nhiều lính đánh thuê nước ngoài; 50 xe tăng , 70 xe bọc thép, 262 xe cơ giới... Về dư luận trong nước, sau khi quân Ukraine tiến sâu hơn vào vùng Kursk của Nga, người dân Ukraine có nhiều cảm xúc lẫn lộn: vừa thỏa mãn, vừa lo ngại về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên mấy ngày gần đây, những tin tức bất lợi cho Ukraine liên tiếp đưa đến. Trong những ngày đầu chiến dịch, quân Ukraine tận dụng được yếu tố bí mật, bất ngờ; trong khi Quân đội Nga chủ quan khinh địch; tuy nhiên, quân Ukraine đã không thể tiến được xa, khi họ không có ưu thế về không quân, lại gặp bất lợi về quân số và trang bị. Do vậy việc mở rộng diện tích lãnh thổ bị chiếm đóng trên đất Nga là nhiệm vụ bất khả thi đối với quân Ukraine. Quân đội Nga mặc dù bị bất ngờ, nhưng cũng cho thấy hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ, khi họ không chỉ nhanh chóng đưa lực lượng tiếp viện, nhanh chóng chặn đứng các mũi thọc sâu bằng cơ giới của Quân đội Ukraine vào vùng Kursk, mà lực lượng không quân và tên lửa còn tấn công sâu vào vị trí xuất phát tiến công của quân Ukraine ở tỉnh Sumy, gây cho quân Ukraine nhiều thiệt hại. Dưới sự bao phủ hỏa lực như vậy, binh sĩ Ukraine gần như trở thành mục tiêu của các đơn vị không quân, pháo binh và tên lửa Nga. Giờ đây, lực lượng chủ lực của Quân đội Nga đã tới chiến trường và cuộc tổng công kích chuẩn bị bắt đầu. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự độc lập, mục tiêu của quân Nga trong cuộc tổng phản công sắp tới, không chỉ là đánh bật quân Ukraine ra khỏi vùng lãnh thổ Kursk, mà còn tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine, tiến hành lập vùng đệm ở khu vực Sumy, để tránh một “trận Kursk phiên bản 2.0” trong tương lai. Như vậy, kế hoạch được gọi là “tấn công bất ngờ” của quân đội Ukraine giờ đây dường như không gây ra nhiều mối đe dọa cho Quân đội Nga, mà thay vào đó nó giống như một “món quà lớn” dành cho Moscow hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi chiến dịch kết thúc, Quân đội Nga sẽ không dễ dàng bắt được toàn bộ hơn 10.000 quân Ukraine. Nguyên nhân khiến Quân đội Ukraine không thể thành công lần này, phần lớn là do họ đã phạm phải một điều cấm kỵ đối với các chiến lược gia quân sự, đó là tiến sâu vào lãnh thổ đối phương, trong khi nguồn lực của mình có hạn. Ban đầu họ nghĩ rằng, họ có thể khiến Quân đội Nga mất cảnh giác bằng một cuộc tấn công bất ngờ, nhưng cuối cùng họ lại bị bao vây. Lúc này quân Nga đã đang thực hiện “rút củi đáy nồi”; một khi đường tiếp tế bị Quân đội Nga cắt đứt, Quân đội Ukraine gặp khó khăn rất lớn. Còn theo chuyên gia quân sự Mỹ David Axe, chủ biên mục quân sự của tờ Forbes của Mỹ, ngày 17/8 có bài viết cho biết, Quân đội Ukraine trên lãnh thổ vùng Kursk, số vũ khí bị thiệt hại, nhanh gấp đôi so với quân ở mặt trận Donbass. Theo chuyên gia Axe, tổn thất về vũ khí, trang bị của quân Ukraine trên lãnh thổ khu vực Nga, đặc biệt đáng chú ý ở xe bọc thép, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Axe cho rằng, Quân đội Nga đang phá hủy các xe bọc thép của Ukraine bằng UAV, pháo binh và không quân, đó là lý do tại sao quân Ukraine tổn thất lớn như vậy. Theo ông, có thể xảy ra tình huống quân Ukraine sẽ hết trang thiết bị, nếu đối tác không cung cấp thêm. “Người Ukraine đặc biệt nhận thức sâu sắc về việc thiệt hại vũ khí, trang bị, bao gồm cả xe chiến đấu bọc thép bánh xích và xe vận tải bánh lốp. Họ đang mất đi những vũ khí có giá trị này, nhanh gần gấp đôi so với bình thường”, David Axe viết. Theo hãng tin Nga RIA Novosti, Quân đội Ukraine chủ yếu sử dụng các trang bị mới trong hoạt động ở khu vực Kursk từ các nhà tài trợ phương Tây. Ví dụ xe bọc thép Roshel Senator của Canada bị quân của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 810 của Nga thu giữ của Lữ đoàn tấn công đường không số 82 mới được viện trợ cho Ukraine. Kênh TG “North Wind” ngày 18/8 đưa tin, một số tiểu đoàn trực thuộc các lữ đoàn của Ukraine xâm chiếm khu vực Kursk đã phải rút lui để tái tổ chức do tổn thất nặng nề. Lực lượng dự bị từ cấp thứ hai được đưa vào chiến đấu, có nhiệm vụ củng cố kết quả của cuộc tấn công. Theo thông tin hiện có, một số tiểu đoàn thuộc các Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 61 và Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 82 đã được rút khỏi khu vực Kursk. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Forbes).

