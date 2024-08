Quân Nga “cất vó”, 10.000 quân Ukraine lao vào bẫy rồi trốn thoát

Hành động “cất vó” của Nga tại khu vực Kursk có thể không trọn vẹn, khi họ chưa thể tổ chức hai mũi thọc sâu từ hai bên sườn, có nhiệm vụ cắt đứt tuyến hậu cần hai bên trái và phải; từ đó bao vây và tiêu diệt lực lượng chủ lực của quân Ukraine. Thay vào đó, Lực lượng Hàng không vũ trụ và tên lửa đạn đạo của Nga tiến hành các hoạt động tấn công và tiêu diệt chính xác tầm trung và tầm xa; chủ yếu tấn công phá hủy những vũ khí có giá trị cao của Quân đội Ukraine và làm suy yếu khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine. Xe tăng, xe bọc thép và pháo phản lực HIMARS đều bị phá hủy, còn quân cơ giới Ukraine chỉ còn bộ binh với vũ khí hạng nhẹ, do vậy hiệu quả chiến đấu rất thấp. Sau khi bị quân Nga xóa sổ vũ khí hạng nặng của lực lượng tiến qua biên giới, hiệu quả chiến đấu của lực lượng cơ động của Ukraine sẽ không còn khả năng tấn công và phòng thủ. Hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, Quân đội Nga lần đầu tiên phát hiện các bệ phóng tên lửa HIMARS của Quân đội Ukraine, hoạt động ở biên giới tỉnh Sumy. Chính những bệ phóng tên lửa HIMARS của Quân đội Ukraine đã tập kích các mục tiêu ở biên giới Nga bằng đạn chùm. Khi bệ phóng tên lửa HIMARS của Quân đội Ukraine đang trú quân gần khu dân cư Miropoliye thuộc vùng Sumy, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, phá hủy bệ phóng tên lửa nguy hiểm này của Quân đội Ukraine. Theo thông tin chiến trường mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng trinh sát Nga cũng đã khóa trận địa tên lửa phòng không Patriot của Ukraine ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine. Trận địa Patriot này bảo vệ lực lượng tác chiến mặt đất của Ukraine trong bán kính 100 km. Quân đội Nga đã phóng tên lửa Iskander-M mang đạn chùm, phá hủy 2 bệ phóng tên lửa và một trạm radar AN/MPQ-65. Gần làng Kremenoye ở tỉnh Kursk, lực lượng đặc biệt GRU của Nga được điều động từ Moscow, đã mở cuộc tấn công vào sáng sớm, tiêu diệt đội trinh sát Ukraine và thu giữ một số lượng lớn vũ khí của phương Tây. Bao gồm súng carbine M-4 của Mỹ, súng trường tấn công AK5C của Thụy Điển và súng máy M2 Browning. Cũng tại tỉnh Kursk, Lữ đoàn hải quân đánh bộ số 810 thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, đã phục kích thành công một đơn vị biệt kích tiền phương Ukraine. Quân đội Nga thông báo rằng, họ đã nhanh chóng kết thúc trận chiến chóng vánh này; kết quả là quân Ukraine bị tiêu diệt. Quân đội Nga thu giữ đã và phá hủy 2 xe quân sự Humvee bọc thép tăng cường (HMMWV), 1 xe vận tải bọc thép hạng nặng Jaguar, 1 xe bọc thép bánh lốp Stryker đều do Mỹ sản xuất và nhiều xe bọc thép hạng nhẹ Rochelle Senator do Canada sản xuất. Các phóng viên chiến trường của tờ Sao Đỏ của Nga cho biết, hơn 20 binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích đường không số 82 của Quân đội Ukraine thiệt mạng, các thiết bị bảo hộ cá nhân, áo giáp, thiết bị tác chiến điện tử, hệ thống liên lạc dã chiến, chứng chỉ quân sự, hộ chiếu và chứng chỉ huấn luyện NATO, cùng nhiều loại vũ khí bộ binh… cũng bị thu giữ. Phóng viên tờ Sao Đỏ cũng cho biết, một đơn vị chiến đấu gồm 24 người, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 của Quân đội Ukraine, đã đầu hàng tập thể gần làng Komarovka ở tỉnh Kursk. Một UAV trinh sát của Nga đã ghi lại toàn bộ quá trình đầu hàng. Tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, thông báo 2.860 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương trong 10 ngày giao tranh ở Kursk. Nếu theo tốc độ tiêu diệt quân Ukraine như hiện nay, khi trận chiến tiếp tục kéo dài thêm 20 ngày nữa cho đến ngày 6/9, Quân đội Nga sẽ tiêu diệt hoàn toàn 10.000 quân cơ động Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk. Trong 10 ngày giao tranh, Quân đội Nga đã tiêu diệt 41 xe tăng, 23 xe chiến đấu bộ binh, 213 xe bọc thép, 102 xe quân sự, 4 bệ phóng tên lửa phòng không, 6 bệ phóng rocket đa nòng, 2 xe chở đạn dã chiến, 40 xe vận tải bọc thép, 3 hệ thống tác chiến điện tử, 22 khẩu pháo và các loại vũ khí hạng nặng khác. Quân đội Nga cũng tiến hành 17 cuộc tấn công bằng cụm tên lửa, UAV tự sát nhằm vào hệ thống công nghiệp quốc phòng, căn cứ không quân, căn cứ UAV, căn cứ nhiên liệu, khu tập kết dự bị của Quân đội Ukraine và các trạm lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine từ ngày 10/8 đến ngày 16/8. Mạng tin tức Strana của Ukraine cùng ngày đưa tin, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào chiến trường Kursk không hề dễ dàng, nhiều vị trí liên tục bị đổi chủ. Đồng thời, ngày càng có nhiều đơn vị dự bị của Nga tham chiến, khiến áp lực ngày càng tăng với Quân đội Ukraine. Nếu tình trạng bế tắc như ở mặt trận Donbass tiếp tục hình thành ở Kursk, khi giao tranh liên tục, với nhiều chiến trường diễn ra cùng lúc, sẽ khiến Quân đội Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu quân và vũ khí thêm trầm trọng. Các phương tiện truyền thông nước ngoài ủng hộ Ukraine thì cho rằng, việc Quân đội Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, là để đạt được nhiều lợi thế thương lượng hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra. Trước tình hình quốc tế sẽ có những thay đổi lớn khi ông Trump có thể lên nắm quyền Tổng thống Mỹ, chiến lược ứng phó của Ukraine rất thực dụng và táo bạo. Với 1.000 km2 khu vực biên giới Kursk đã bị Ukraine chiếm đóng; kết quả này là không thể chấp nhận được đối với Tổng thống Putin. Tổng thống Putin đã nói rằng, kẻ thù sẽ nhận được phản ứng thích đáng và mọi mục tiêu mà Nga phải đối mặt sẽ đạt được. Trên thực tế, người chỉ huy hàng đầu hiện nay trên chiến trường Kursk là Tướng Lapin, chỉ huy các quân của Quân đoàn cận vệ 20, Quân đoàn cận vệ 35 và Sư đoàn dù cận vệ 76 tiến vào Kursk. Tướng Lapin là tướng có khả năng chỉ huy các hoạt động ở tiền tuyến trong thời gian dài. Vào ngày 17/8, hãng thông tấn TASS của Nga, dẫn lời Thiếu tướng Apta Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc biệt Akhmat, thuộc Lực lượng Vệ binh Chechnya của Nga cho biết, tình hình trong khu vực “khá ổn định và trong tầm kiểm soát”. Theo chỉ huy Lực lượng đặc biệt Akhmat, những nỗ lực tấn công của quân Ukraine ở khu vực Kursk đã dẫn đến tổn thất nặng nề về quân số và trang thiết bị cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters).

