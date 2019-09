Việt Nam tự lực hiện đại hóa hàng loạt vũ khí Liên Xô cũ

Mặc dù trong những năm qua, quân đội Việt Nam đã nỗ lực mua sắm nhiều loại vũ khí mới và hiện đại, tuy nhiên số lượng vũ khí trang bị cũ thời Liên Xô (cũ) của quân đội ta vẫn còn rất lớn. Đó là lý do, trong khi chờ phương án mới thay thế, chúng ta bắt buộc phải tiến hành hiện đại hóa trang bị cũ nhằm giúp chúng thích nghi với chiến tranh hiện đại. Ảnh: Báo PK-KQ Ví dụ như về trang bị vũ khí cá nhân người lính, hiện nay khẩu súng chủ lực tiêu chuẩn vẫn là dòng súng trường tiến công AK-47/Type 56 được sản xuất từ cách đây rất nhiều năm. Bên cạnh việc sản xuất súng trường tiến công Galil ACE theo công nghệ của Israel, chúng ta đã tự hiện đại hóa dòng súng AK/Type 56. Ảnh: Duy Lê Các hình ảnh gần đây cho thấy, khẩu AK-47/Type 56 thay thế một số bộ phận như báng súng bằng vật liệu polymer cho phép giảm đáng kể trọng lượng. Ảnh: Duy Lê Đặc biệt, ngoài kiểu ngắm cơ bản thông thường bằng thước ngắm và đầu ruồi, súng trường AK hiện đại hóa tích hợp khí tài kính ngắm đêm NV/S-AK do nhà máy Z199 thiết kế sản xuất. Ảnh: Duy Lê Với lực lượng tăng thiết giáp, dù đã nhập khẩu hơn 60 xe tăng T-90S/SK hiện đại, nhưng đóng vai trò "xương sống" vẫn là hơn 800 chiếc T-54/55 do Liên Xô (cũ) sản xuất. Do đó, những năm gần đây, Việt Nam áp dụng chương trình hiện đại hóa dòng tăng cũ này cho phép chúng thích nghi với tác chiến hiện đại. Ảnh: VTV24 Phiên bản nâng cấp được gọi là T-54M với việc tích hợp công nghệ giáp phản ứng nổ tự nghiên cứu, hệ thống phòng vệ chống xạ - sinh - hóa, hệ thống chữa cháy tự động... Ảnh: VTV24 Đặc biệt, hệ thống điều khiển hỏa lực T-54M được nâng cấp toàn diện với hệ thống kính ngắm TIFCS-3BU do công ty Indra Tây Ban Nha sản xuất. Khí tài mới này còn tích hợp kênh ngắm ảnh nhiệt và đo xa laser. Tuy nhiên, hơi tiếc là T-54M vẫn sử dụng khẩu D-10T2S 100mm thay vì thay nòng pháo mới cỡ lớn hơn như 105mm hoặc 125mm. Ảnh: VTV24 Ngoài việc hiện đại hóa T-54, Việt Nam được cho là đang trong quá trình nâng cấp hàng loạt dòng xe thiết giáp chở quân BTR-152 thời Liên Xô (cũ) với việc thay mới động cơ và một số khí tài lỗi thời. Ảnh: QPVN Đặc biệt, Việt Nam đã phát triển phiên bản xe cấp cứu bọc thép trên cơ sở dòng xe BTR-152 để phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: QPVN Hãng thông tấn TASS của Nga tin rằng Việt Nam cũng đang nâng cấp cả dòng xe tăng hạng nhẹ PT-76 nhưng không rõ chi tiết. Ảnh: QPVN Việt Nam được cho là đã có nâng cấp nhỏ hệ thống pháo chống tăng tự hành ASU-85 sau khi đưa loại vũ khí này ra khỏi các kho niêm cất bảo quản hồi tháng 5/2015. Các xe pháo này tích hợp thêm khẩu đại liên 12,7mm DShK trên nóc tháp pháo để phòng không. Ảnh: QĐND Nguyên bản ASU-85 trong Quân đội Liên Xô không trang bị DShK 12,7mm trên tháp pháo. Vũ khí phụ của nó chỉ là khẩu 7,62mm PKT đồng trục với pháo chính D-70 85mm. Ảnh: Wikipedia Về lực lượng phòng không, gần đây công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã thành công trong việc kết hợp những công nghệ mới vào hệ thống pháo cao xạ S-60 57mm do Liên Xô sản xuất từ những năm 1940. Ảnh: QĐND Sau nâng cấp, pháo cao xạ 57mm tích hợp hệ thống nạp đạn tự động, hệ thống điều khiển hỏa lực có máy tính cho phép tăng đáng kể khả năng tác chiến phòng không. Ảnh: BĐO Việt Nam cũng đang trong quá trình hiện đại hóa hàng loạt các bộ khí tài tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-125 Pechora lên chuẩn S-125-TM Pechora-2TM với nhiều tính năng mới phù hợp với chiến tranh hiện đại. Gói nâng cấp nổi bật với việc cải tiến radar cho phép dẫn nhiều đạn cùng lúc, tăng khả năng kháng nhiễu điện tử, thời gian triển khai – thu hồi nhanh. Ảnh: Báo PK-KQ Video hiện đại hóa xe tăng T-54B tại nhà máy Z153. Nguồn: QPVN

