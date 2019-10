Việt Nam thay AK-47 bằng AK-15: Lợi cả đôi đường?

Súng trường tấn công AK-15 được coi là phiên bản hiện đại bậc nhất của khẩu Kalashnikov ngày nay. Được ra đời song song với khẩu AK-12 nhưng sử dụng cỡ đạn khác, AK-15 đặc biệt phù hợp với những quốc gia có quân đội đang sử dụng AK-47 và các biến thể của nó làm vũ khí chính điển hình như Việt Nam. Mới đây tại triển lãm DSE 2019 tổ chức tại Hà Nội, Rosoboronexport đã mang đến giới thiệu khẩu AK-15 của Kalashnikov Concern. Màn "chào hàng" này đã thu hút được nhiều sự quan tâm và nó đã thể hiện rõ phần phân tích rất kỹ càng của đơn vị sản xuất dòng súng AK huyền thoại với nhu cầu sử dụng của quân đội Việt Nam. Bởi đơn giản, nếu Việt Nam tiếp nhận, mua mới hoặc tự sản xuất được AK-15, đưa vào biến chế... sẽ có lợi về mọi mặt. Điều dễ nhận thấy nhất trong thiết kế có tính kế thừa của khẩu AK-15 đó là hình dáng của khẩu súng trường tấn công này. Về cơ bản, mọi người lính dùng thông thạo AK-47 đều có thể làm quen với AK-15 chỉ sau vài phút.. Cụ thể, súng vẫn có cơ chế bắn tương tự như AK-47 hay AKM, cách thức người lính sử dụng khẩu súng này cũng gần như giống hệt, từ cách mở chốt an toàn, lên đạn cho tới thay hộp tiếp đạn. Tuy nhiên súng trường tấn công AK-15 vẫn sở hữu rất nhiều đặc điểm mới và hiện đại hơn nhiều so với các mẫu súng trường tấn công Kalashnikov trước đó. Dễ nhận biết nhất là hệ thống khoá an toàn với thiết kế hai nấc. Nấc thông thường ở đầu chốt khoá an toàn có thiết kế tương đồng với khẩu AK-47 trong khi đó chốt thứ hai lớn hơn được thiết kế ngay trên ngón tay trỏ của người lính ở tư thế cầm súng an toàn, giúp việc mở - đóng chốt an toàn trở nên "thuận tay" với người lính hơn. Sử dụng cùng cỡ đạn 7,62x39mm, súng trường tấn công AK-15 có thể sử dụng các hộp tiếp đạn với những dòng súng Kalashnikov trước đó - một điều vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển giao vũ khí khi một đội quân với số lượng hàng triệu khẩu súng sẽ thay đổi dần dần từ súng cũ sang súng mới. Súng được làm bằng công nghệ vật liệu hiện đại bao gồm hợp kim và nhựa composite cho phép giảm trọng lượng và tăng độ bền. Trọng lượng rỗng của AK-15 vào khoảng 3,3 kg một khẩu - kém hơn khẩu AK-47 chỉ khoảng hơn 100gram. Đặc biệt, thiết kế hiện đại của khẩu AK-15 cho phép nó có thể gắn được các thiết bị phụ trợ khác trên các rãnh kỹ thuật được thiết kế cố định vào súng. Tổng cộng, súng có ba rãnh kỹ thuật để gắn thiết bị ngoài. Việc nắp khoá nòng súng được thiết kế kiểu mới với độ ổn định cao hơn cho phép hệ thống ngắm được di chuyển về phía sau sát hơn với mắt xạ thủ so với trên khẩu AK-47. Tâm ngắm đầu ruồi của AK-15 cũng được thiết kế mới với việc xạ thủ ngắm qua một lỗ tròn nhỏ thay vì kiểu ngắm ba điểm thẳng hàng như trước đây. Ngoài việc tâm ngắm được thay đổi, thước ngắm cũng không có gì quá khác biệt với các vạch chia khoảng cách từ 0 đến 8 tương tự như trên khẩu AK-47. Mặc dù rất hiện đại và được ra đời để kế thừa khẩu AK-47, tuy nhiên hiện nay trên thế giới cũng chỉ có hai quốc gia sử dụng AK-15 trong biên chế chính thúc, trong đó có Nga và Armenia. Mời độc giả xem Video: Xạ thủ Việt Nam thể hiện khả năng điểm xạ "trăm phát như một" với khẩu AK-47 nổi tiếng là có độ giật cao, khó kiểm soát.

