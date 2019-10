Việt Nam có thể đăng cai Army Games 2020 ở những hạng mục nào?

Thứ trưởng Quốc phòng Nga ông Andrey Kartapolov cho biết trong cuộc gặp Phó thủ tướng Trương Hoà Bình tại trụ sở Chính phủ ngày hôm qua đã cho biết, Bộ quốc phòng Nga sẵn sàng giúp Việt Nam tổ chức hội thao quân sự quốc tế nếu phía Việt Nam đồng ý. Nguồn ảnh: Flickr. Đổi lại, phía Việt Nam cho biết Chính phủ ủng hộ ý tưởng giúp tổ chức Hội thao Quân sự Quốc tế do Nga đề xuất. Nguồn ảnh: Flickr. Việc Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đăng cai hội thao quân sự là điều đã được truyền thông quốc tế dự báo trước do thành tích rất nổi bật của đoàn Việt Nam trong cuộc thi năm 2019 vừa rồi. Nguồn ảnh: Flickr. Với hơn 20 nội dung thi đấu, Army Games 2019 đã được chia ra tổ chức ở nhiều quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc chiếm số lượng lớn các môn thi. Ngoài ra còn có một vài quốc gia khác như Mông Cổ cũng đồng đăng cai giải thi đấu này. Nguồn ảnh: Flickr. Nhiều khả năng, nếu trở thành quốc gia đồng đăng cai, Việt Nam sẽ trở thành nơi thi đấu của hạng mục bắn tỉa - một trong những hạng mục sở trường, chúng ta đã giành được nhiều thành công tại Army Games 2019 vừa rồi. Nguồn ảnh: Flickr. Ngoài ra, nội dung thi đấu "Bếp dã chiến" cũng tỏ ra phù hợp với Việt Nam - một quốc gia có nền ẩm thực phong phú nổi tiếng thế giới. Nguồn ảnh: Flickr. Nếu hạng mục này được tổ chức ở Việt Nam, một loạt các loại nguyên liệu, gia vị "độc quyền" ở châu Á sẽ xuất hiện, khiến các đội tham gia có thể biến hoá ra nhiều loại món ăn phong phú hơn nhiều so với "thực đơn thi đấu" khi nội dung này diễn ra ở châu Âu. Nguồn ảnh: Flickr. Công binh cũng là một hạng mục hứa hẹn nếu được tổ chúc tại Việt Nam - một quốc gia có địa hình chia cắt mạnh, mùa mưa cực kỳ hiểm trở và có quá nhiều sông, hồ. Nguồn ảnh: Flickr. Ở hạng mục quân y cứu thương, nếu Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai, những nữ quân y tham gia phần thi này sẽ không còn phải... vác những diễn viên đóng thế nặng tới 90 kg như lần thi đấu trước đây ở châu Âu. Nguồn ảnh: Flickr. Một nữ quân y của Việt Nam tham gia hạng mục quân y cứu thương trong Army Games 2019 vất vả với "diễn viên đóng thế" nặng gần 100kg được nước bạn cung cấp. Nguồn ảnh: Flickr. Mời độc giả xem Video: Gặp gỡ đội tuyển Việt Nam sau Army Games 2019.

