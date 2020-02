Việt Nam có nên quan tâm máy bay tuần tra biển P-1 vừa thử nghiệm thành công?

Một trong những loại máy bay tuần tra biển có khả năng săn ngầm hiện đại bậc nhất thế giới hiện giờ được đánh giá là Kawasaki P-1 của Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Tập đoàn sản xuất... xe máy phân khối lớn và động cơ tàu thuỷ Kawasaki đã cho ra đời máy bay tuần tra từ năm 2007 nhưng phải mãi tới năm 2013 chiếc máy bay này mới được giới thiệu. Nguồn ảnh: Sina. Được ra đời để thay thế cho những máy bay tuần tra biển P-3C Orion nay đã cũ trong biên chế của Nhật Bản, máy bay tuần tra Kawasaki P-1 được cho là có mức độ hiện đại và độ hoàn thiện cao nhất so với những loại máy bay cùng phân khúc. Nguồn ảnh: Sina. Trong thời gian gần đây, Nhật Bản liên tục tiến hành thử nghiệm mang theo vũ khí chống ngầm với loại máy bay này khiến truyền thông Trung Quốc đặc biệt quan tâm và dành cho Kawasaki P-1 không ít lời ca tụng kèm theo đó là sự "dè chừng". Nguồn ảnh: Sina. Phía Nhật Bản cùng với tập đoàn Kawasaki thậm chí còn khẳng định, họ sẽ sẵn sàng bán loại máy bay này cho nước ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Việc xuất khẩu Kawasaki P-1 cũng là một trong những cách để Nhật Bản nới lỏng bớt các đạo luật hà khắc mà nước này đã tự đặt ra cho chính mình sau khi thua trận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Sina. Kawasaki P-1 có biên chế phi hành đoàn bao gồm ba người, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển, biên chế đầy đủ của máy bay bao gồm 8 người. Nguồn ảnh: Sina. Kawasaki P-1 (bên phải) được đặt cạnh máy bay săn ngầm P-8 Poseidon nổi tiếng của Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Điểm đặc biệt của loại máy bay tuần tra do Nhật sản xuất này đó là dù ngoại hình không có gì nổi bật so với các loại máy bay chở khách khác, nó lại mang trong mình hệ thống radar cực kỳ hiện đại. Nguồn ảnh: Sina. Đó là radar HPS-106 do Toshiba sản xuất. Đây là loại radar điện tử quét mảng chủ động. Tổng cộng có bốn ăng-ten được trang bị trên Kawasaki P-1 cho phép nó quét bao phủ 360 độ xung quanh máy bay. Nguồn ảnh: Sina. Được trang bị động cơ IHI Corporation F7 đặc biệt chế tạo riêng cho Kawasaki P-1, chiếc máy bay này có khả năng bay với tốc độ 1000 km/h và hoạt động liên tục 8000 km không nghỉ. Nguồn ảnh: Sina. Kawasaki P-1 được trang bị tổng cộng 8 giá treo vũ khí cho phép nó mang tới... 9 tấn vũ khí, trong đó bao gồm nhiều loại tên lửa chống hạm, bom, bom chìm hoặc mồi như tàu ngầm. Nguồn ảnh: Sina. Máy bay tuần tra biển phổ biến bậc nhất thế giới do Mỹ sản xuất.

