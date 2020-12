Việt Nam chính thức lựa chọn trang bị quân phục dã chiến K20 mới

Năm 2017, quân đội ta chính thức đưa vào trang bị thử nghiệm mẫu quân phục ngụy trang K17 thay thế cho mẫu K07 cũ vốn đã có từ những năm 2000 tồn tại nhiều điểm bất cập. K17 được xem là mẫu ngụy trang mang tính cách mạng của người chiến sĩ Việt Nam khi mang trong mình một loạt các cải tiến đáng chú ý, cùng với đó là họa tiết có độ ẩn mình với môi trường xung quanh cực kỳ tốt, đã được chứng minh qua thời gian sử dụng thực tế. Ảnh: Chiến sĩ huấn luyện triển khai khẩu đội cối với quân phục K17. Năm 2019, Việt Nam tiếp tục đưa vào thử nghiệm mẫu quân phục ngụy trang K19 mới cho một số ít các đơn vị bên cạnh việc cấp phát thử nghiệm quân phục K17 số lượng lớn. Trong đó các đội tuyển của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế ARMY Games tại Nga năm 2019 đã mặc quân phục K19 thay cho K17 vốn trang bị trong kỳ Hội thao 2018 trước đó. Quân phục K19 mang một số đặc điểm vượt trội của quân phục K17 trước đó có như vải thoáng mát, thoát mồ hôi, chất liệu vải phù hợp, độ nhuộm màu cực kỳ tốt giúp cho áo quần có sự bền màu cao, khó phai bạc sau nhiều lần giặt như K07. Kiểu dáng may của quần áo ôm cơ thể, phù hợp với thể trạng người Việt Nam, vô cùng thuận tiện trong các động tác vận động trên chiến trường. Ảnh: Khối chiến sĩ đại diện các quân binh chủng mang mặc quân phục K19. Về cơ bản, quân phục dã chiến K19 sử dụng kiểu họa tiết ngụy trang ERDL vốn là sự thu nhỏ các mảng màu ngụy trang Woodland như trên quân phục dã chiến K07 cũ, khá tương đồng với mẫu quân phục X-07 trước đây nhưng có độ ngụy trang hiệu quả hơn. Chi tiết biển tên đã được ngụy trang hóa và áo đều có 4 túi hộp đặc trưng trên cả quân phục dành cho sĩ quan lẫn chiến sĩ, khác với trước khi áo sĩ quan là 4 túi và áo chiến sĩ là 2 túi. Ảnh: Cán bộ chỉ huy với quân phục K19 kiểu mới. Mới đây, trong một phóng sự do kênh truyền hình QPVN thực hiện đã tiết lộ rằng quân đội ta sẽ chính thức đưa vào trang bị đại trà mẫu quân phục dã chiến K19 với tên gọi mới là K20 sau 3 năm thử nghiệm một số mẫu quân phục dã chiến khác nhau. Hiện nay, các nhà máy may mặc trực thuộc quân đội đang khẩn trương may số lượng lớn quân phục K20 nhằm mục tiêu có thể nhanh chóng đại trà mẫu quân phục mới này cho toàn quân. Ảnh: Cán bộ của Cục Quân nhu xem xét sản phẩm quân phục dã chiến K20 dành cho chiến sĩ Biên phòng. Quân phục dã chiến K20 vẫn sử dụng lối phân biệt quân binh chủng qua màu ngụy trang đặc trưng thay vì ngụy trang tùy theo địa hình tác chiến như một số quân đội phát triển hiện nay. Tuy nhiên có điểm mới là Đặc công sẽ không còn sử dụng họa tiết ngụy trang da báo đặc trưng nữa mà chuyển sang dùng chung màu ngụy trang với lục quân và Biên phòng đã có màu ngụy trang riêng biệt. Ảnh: Phù hiệu và màu sắc của một số mẫu quân phục K20 dành cho nhiều quân binh chủng khác nhau. Bên cạnh quân phục, Cục Quân nhu trực thuộc Tổng cục hậu cần cũng đồng bộ các thiết kế trang bị đi kèm như mũ mềm, mũ huấn luyện A2, ghệt da chiến đấu được may sang màu K20 để có thể nhanh chóng trang bị đến các chiến sĩ song song với việc cấp phát quân phục mới. Có thể nói rằng, sắp tới sẽ có một cuộc cách mạng trong việc thống nhất quân phục trong toàn quân vốn đã có nhiều bất cập sau 3 năm thử nghiệm. Ảnh: Mũ mềm, mũ huấn luyện A2, ghệt da được in màu K20 đồng bộ. Một số đặc điểm của mũ huấn luyện A2 kiểu mới đó là không sử dụng kiểu bọc vải ngụy trang bên ngoài mà sơn màu trực tiếp lên thành mũ. Ảnh: Mũ huấn luyện A2 phản xạ ánh sáng trong điều kiện ánh sáng chiếu vào, nếu trong chiến đấu sẽ dễ bị lộ vị trí. Quân phục dã chiến K20 vẫn sử dụng ve áo kiểu cài và cúc tay áo kiểu nút bấm cũ, trong khi đó trên mẫu K17 đã chuyển qua dùng Verclo có độ thuận tiện cao hơn. Dẫu vậy đây chỉ là hạn chế nhỏ, có thể dễ dàng khắc phục trong tương lai. Ảnh: Xưởng may gấp rút hoàn thiện số lượng lớn quân phục ngụy trang K20. Ảnh: Cán bộ chiến sĩ Biên phòng với mẫu quân phục dã chiến K20 mới đặc trưng Có thể nói rằng, mẫu quân phục K20 mang nhiều đặc điểm vượt trội so với các mẫu cũ, phù hợp với người lính, thân thiện với môi trường và có độ ngụy trang tốt, là sản phẩm vô cùng ưu việt của quân đội ta, xứng đáng là bộ mặt tương lai của người chiến sĩ Cách mạng trong thời đại mới. Ảnh: Quân phục dã chiến K19 của một số quân binh chủng, từ trái qua: Cảnh sát biển, hải quân, phòng không - không quân và lục quân Video Quân đội Việt Nam lựa chọn trang bị Quân phục dã chiến K20 mới - Nguồn: QPVN

Năm 2017, quân đội ta chính thức đưa vào trang bị thử nghiệm mẫu quân phục ngụy trang K17 thay thế cho mẫu K07 cũ vốn đã có từ những năm 2000 tồn tại nhiều điểm bất cập. K17 được xem là mẫu ngụy trang mang tính cách mạng của người chiến sĩ Việt Nam khi mang trong mình một loạt các cải tiến đáng chú ý, cùng với đó là họa tiết có độ ẩn mình với môi trường xung quanh cực kỳ tốt, đã được chứng minh qua thời gian sử dụng thực tế. Ảnh: Chiến sĩ huấn luyện triển khai khẩu đội cối với quân phục K17 . Năm 2019, Việt Nam tiếp tục đưa vào thử nghiệm mẫu quân phục ngụy trang K19 mới cho một số ít các đơn vị bên cạnh việc cấp phát thử nghiệm quân phục K17 số lượng lớn. Trong đó các đội tuyển của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao quân sự quốc tế ARMY Games tại Nga năm 2019 đã mặc quân phục K19 thay cho K17 vốn trang bị trong kỳ Hội thao 2018 trước đó. Quân phục K19 mang một số đặc điểm vượt trội của quân phục K17 trước đó có như vải thoáng mát, thoát mồ hôi, chất liệu vải phù hợp, độ nhuộm màu cực kỳ tốt giúp cho áo quần có sự bền màu cao, khó phai bạc sau nhiều lần giặt như K07. Kiểu dáng may của quần áo ôm cơ thể, phù hợp với thể trạng người Việt Nam, vô cùng thuận tiện trong các động tác vận động trên chiến trường. Ảnh: Khối chiến sĩ đại diện các quân binh chủng mang mặc quân phục K19. Về cơ bản, quân phục dã chiến K19 sử dụng kiểu họa tiết ngụy trang ERDL vốn là sự thu nhỏ các mảng màu ngụy trang Woodland như trên quân phục dã chiến K07 cũ, khá tương đồng với mẫu quân phục X-07 trước đây nhưng có độ ngụy trang hiệu quả hơn. Chi tiết biển tên đã được ngụy trang hóa và áo đều có 4 túi hộp đặc trưng trên cả quân phục dành cho sĩ quan lẫn chiến sĩ, khác với trước khi áo sĩ quan là 4 túi và áo chiến sĩ là 2 túi. Ảnh: Cán bộ chỉ huy với quân phục K19 kiểu mới. Mới đây, trong một phóng sự do kênh truyền hình QPVN thực hiện đã tiết lộ rằng quân đội ta sẽ chính thức đưa vào trang bị đại trà mẫu quân phục dã chiến K19 với tên gọi mới là K20 sau 3 năm thử nghiệm một số mẫu quân phục dã chiến khác nhau. Hiện nay, các nhà máy may mặc trực thuộc quân đội đang khẩn trương may số lượng lớn quân phục K20 nhằm mục tiêu có thể nhanh chóng đại trà mẫu quân phục mới này cho toàn quân. Ảnh: Cán bộ của Cục Quân nhu xem xét sản phẩm quân phục dã chiến K20 dành cho chiến sĩ Biên phòng. Quân phục dã chiến K20 vẫn sử dụng lối phân biệt quân binh chủng qua màu ngụy trang đặc trưng thay vì ngụy trang tùy theo địa hình tác chiến như một số quân đội phát triển hiện nay. Tuy nhiên có điểm mới là Đặc công sẽ không còn sử dụng họa tiết ngụy trang da báo đặc trưng nữa mà chuyển sang dùng chung màu ngụy trang với lục quân và Biên phòng đã có màu ngụy trang riêng biệt. Ảnh: Phù hiệu và màu sắc của một số mẫu quân phục K20 dành cho nhiều quân binh chủng khác nhau . Bên cạnh quân phục, Cục Quân nhu trực thuộc Tổng cục hậu cần cũng đồng bộ các thiết kế trang bị đi kèm như mũ mềm, mũ huấn luyện A2, ghệt da chiến đấu được may sang màu K20 để có thể nhanh chóng trang bị đến các chiến sĩ song song với việc cấp phát quân phục mới. Có thể nói rằng, sắp tới sẽ có một cuộc cách mạng trong việc thống nhất quân phục trong toàn quân vốn đã có nhiều bất cập sau 3 năm thử nghiệm. Ảnh: Mũ mềm, mũ huấn luyện A2, ghệt da được in màu K20 đồng bộ . Một số đặc điểm của mũ huấn luyện A2 kiểu mới đó là không sử dụng kiểu bọc vải ngụy trang bên ngoài mà sơn màu trực tiếp lên thành mũ. Ảnh: Mũ huấn luyện A2 phản xạ ánh sáng trong điều kiện ánh sáng chiếu vào, nếu trong chiến đấu sẽ dễ bị lộ vị trí. Quân phục dã chiến K20 vẫn sử dụng ve áo kiểu cài và cúc tay áo kiểu nút bấm cũ, trong khi đó trên mẫu K17 đã chuyển qua dùng Verclo có độ thuận tiện cao hơn. Dẫu vậy đây chỉ là hạn chế nhỏ, có thể dễ dàng khắc phục trong tương lai. Ảnh: Xưởng may gấp rút hoàn thiện số lượng lớn quân phục ngụy trang K20 . Ảnh: Cán bộ chiến sĩ Biên phòng với mẫu quân phục dã chiến K20 mới đặc trưng Có thể nói rằng, mẫu quân phục K20 mang nhiều đặc điểm vượt trội so với các mẫu cũ, phù hợp với người lính, thân thiện với môi trường và có độ ngụy trang tốt, là sản phẩm vô cùng ưu việt của quân đội ta, xứng đáng là bộ mặt tương lai của người chiến sĩ Cách mạng trong thời đại mới. Ảnh: Quân phục dã chiến K19 của một số quân binh chủng, từ trái qua: Cảnh sát biển, hải quân, phòng không - không quân và lục quân Video Quân đội Việt Nam lựa chọn trang bị Quân phục dã chiến K20 mới - Nguồn: QPVN