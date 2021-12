Vì sao phương Tây phải lo lắng trước tên lửa Zircon của Nga?

Vụ phóng loạt tên lửa siêu thanh Zircon của Nga gần đây, không chỉ là một trong những cuộc thử nghiệm vũ khí mới nhất của Nga; đồng thời cũng là công đoạn thử nghiệm cuối cùng, trước khi được đưa vào trang bị trong Quân đội Nga vào năm tới. Hành động này của Nga chính là lời cảnh báo trực tiếp cho phương Tây, về những vấn đề mà các quốc gia NATO và các đối tác của họ sẽ đối mặt, nếu họ từ chối cung cấp bảo đảm an ninh cho Nga. Theo Tổng thống Nga Putin, vụ phóng tên lửa Zircon diễn ra vào sáng 24/12 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Điều này cho thấy tên lửa siêu thanh của Nga đã sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Đáng chú ý là hiện nay, phương Tây cực kỳ cảnh giác với sự xuất hiện của vũ khí siêu thanh Nga, vì điều này cho phép tàu chiến Nga tấn công ở khoảng cách rất xa; trong khi ngày nay, các quốc gia trên thế giới chưa có phương tiện bảo vệ để chống lại vũ khí siêu thanh. Theo chuyên gia Nga phân tích: “Nếu phương Tây không muốn tiến hành đối thoại ngoại giao, thì Nga sẵn sàng buộc NATO và Mỹ tham gia cuộc đối thoại này. Một điều khá rõ ràng là, NATO dường như không muốn đối phó với việc triển khai những vũ khí này ngay gần biên giới của họ”. Cần lưu ý rằng sau khi các cuộc thử nghiệm của tên lửa Zircon được thực hiện, các phương tiện truyền thông phương Tây đã gieo rắc sự hoảng sợ về loại vũ khí này; hiện nay chỉ có Nga và Trung Quốc là có vũ khí siêu thanh trong biên chế chiến đấu. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng, khối này không có kế hoạch cung cấp cho Nga bất kỳ đảm bảo và đàm phán nào có thể trái với các nguyên tắc của khối quân sự. Còn Washington cũng thông báo, Tổng thống Mỹ Biden đang xem xét tăng lực lượng NATO gần Biên giới Nga. Và thậm chí là tiếp cận gần hơn với biên giới Nga, tức là có thể triển khai các căn cứ quân sự của NATO, trên lãnh thổ của các quốc gia láng giềng với Nga. Kênh Telegram Militarist đưa tin: “Một nguồn tin trong chính quyền Biden nói rằng, việc Nga có thể xâm lược Ukraine sẽ dẫn đến việc chuyển cơ sở hạ tầng của NATO đến gần biên giới Nga hơn”. Rõ ràng, Mỹ có thể bắt đầu đàm phán với các nước láng giềng của Nga, về việc thiết lập các căn cứ và cơ sở quân sự trên lãnh thổ của họ, để cố gắng gây áp lực quân sự lên Moscow; tuy nhiên điều này, sẽ chỉ dẫn đến một sự leo thang rất nghiêm trọng. Do NATO và Mỹ từ chối tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, tình hình trong quan hệ giữa khối này và Nga có thể leo thang nhanh chóng. Đồng thời, Nga gần như chắc chắn sẽ bắt đầu triển khai tên lửa của mình gần biên giới NATO trong những tháng tới, chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng. Bên cạnh việc NATO không có ý định thảo luận về việc cung cấp bất kỳ bảo đảm nào với Nga, đồng thời họ nhấn mạnh rằng, sự mở rộng về phía đông của NATO sẽ tiếp tục. Tuyên bố này không khác gì sự tuyên chiến với Nga. Xem xét tuyên bố của Tổng thư ký NATO, có lẽ mối quan hệ giữa Nga và NATO ngày càng xấu đi; mặc dù phía Nga tiếp tục kiên quyết tổ chức các cuộc đàm phán và ký kết các thỏa thuận về cung cấp an ninh. Nếu NATO từ chối đối thoại, phía Nga đã tuyên bố ý định áp dụng các biện pháp đối phó cứng rắn. Nguồn ảnh: Pinterest.

