Israel ngày càng nguy hiểm, quân đội Iran sẽ sớm rời bỏ Syria?

Cuộc chiến tại Syria bùng nổ, Iran là đồng minh đầu tiên; không chỉ cung cấp cho Syria một số lượng lớn vũ khí, quân đội Iran còn gửi nhiều binh sĩ để giúp đỡ Tổng thống Bashar Assad chiến đấu chống lại lực lượng nổi dậy. Syria có vị trí địa chiến lược của tại khu vực Trung Đông và có tầm quan trọng đặc biệt đối với Iran; với sự giúp đỡ của Iran, đã giúp chính quyền của Tổng thống Assad tránh bị sụp đổ. Nhưng sự có mặt của các lực lượng vũ trang Iran tại Syria, đã khiến nước láng giềng Israel hết sức lo ngại. Theo các nguồn tin tình báo của Mỹ và Israel, hiện tại, có khoảng 80.000 nhân viên vũ trang Iran ở Syria; lực lượng này được trang bị tốt và thậm chí còn có cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có thể tấn công các mục tiêu ở Israel từ lãnh thổ Syria, do đó đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của Israel. Để ngăn chặn Syria và Iran, các máy bay chiến đấu của Israel thường xuyên tấn công các mục tiêu của Iran và Syria để cảnh báo rằng, các căn cứ quân sự của Iran trên lãnh thổ Syria có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Israel, và Israel sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn. Theo các quan chức quốc phòng Israel cho biết, hiện nay các lực lượng Iran đang dần rút khỏi Syria và đóng cửa các căn cứ quân sự ở đó; trong khi đó, cường độ các cuộc không kích của Israel vào các căn cứ quân sự của Iran và lực lượng du kích Hezbollah không hề giảm. Các quan chức Israel từ chối bình luận về các cuộc tấn công này, họ không phủ nhận các hành động chống lại Iran ở Syria, nhưng không xác nhận cụ thể các cuộc tiến công theo kiểu “khuếch trương chiến quả”; có thể việc Israel xác định công khai các vụ không kích, chỉ làm tăng mối hận thù đối với nhà nước Do Thái. Một quan chức Israel giấu tên cho biết, nỗ lực của Israel dường như đang mang lại kết quả, khi các lực lượng Iran đã bắt đầu rời khỏi Syria; cũng đã có sự sụt giảm số lượng dân quân Shiite đang hoạt động ở Syria, mặc dù sự sụt giảm này là do yêu cầu của cuộc chiến, chứ không phải vì hành động không kích của Israel. Theo các đánh giá của Israel, khi họ không tin giới lãnh đạo Iran dễ dàng chấp nhận sự thất bại này, mà không phản ứng theo một cách nào đó; tuy nhiên sự trả đũa thực tế của Iran với Israel chưa bao giờ xảy ra, mà chỉ dừng ở những lời “đe dọa” của giới lãnh đạo Iran mà thôi. Trước việc không kích quyết liệt của Không quân Israel, số lượng các chuyến bay vận chuyển vũ khí từ Iran đến Syria, đã giảm đáng kể trong nửa năm qua; rõ ràng kết quả của các cuộc không kích của Israel vào các sân bay ở Syria, nơi các chuyến bay này hạ cánh, đã có tác dụng. Chính quyền Syria đang phải trả giá ngày càng tăng cho sự hiện diện của Iran trên lãnh thổ của mình, ngoài cuộc chiến với “thù trong, giặc ngoài”, thì Quân đội chính phủ Syria còn phải lo đối phó với cả Quân đội Israel; mặc dù không thể phủ nhận tầm quan trọng về sự giúp đỡ của Iran, nhưng Iran cũng trở thành “gánh nặng” của chính quyền Tổng thống Assad. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Israel bày tỏ quan điểm thẳng thắn, Israel có kế hoạch duy trì áp lực đối với Iran, cho đến khi quân đội Iran rời khỏi Syria mãi mãi. Hiện cũng chưa thể kết luận được rằng liệu Iran có rời khỏi Syria trước sức ép của Israel hay không, nhưng các nhà lãnh đạo Quân đội Israel cho biết, từ năm 2018, các hoạt động quân sự của họ chống lại Iran, đã buộc Tehran phải thay đổi hoàn toàn và thu hẹp kế hoạch của họ tại Syria. Tel Aviv từ lâu đã khẳng định rằng, Iran đang nỗ lực thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài ở Syria, để sử dụng Syria làm bàn đạp cho các cuộc tấn công chống lại Israel trong tương lai, tương tự như những gì Tehran đã làm bằng cách hỗ trợ cho lực lượng du kích Hezbollah. Điều lo ngại của Israel là có cơ sở, khi tổ chức Hezbollah khởi đầu chỉ là một nhóm khủng bố nhỏ ở miền nam Lebanon, thực hiện các cuộc tấn công liều chết kiểu tự phát nhỏ lẻ vào quân đội Israel; nhưng theo thời gian, được sự trợ giúp chính của Iran, Hezbollah đã trở thành một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất trong khu vực, thậm chí sức mạnh quân sự vượt trội so với quân đội nhiều quốc gia. Trong những năm gần đây, Israel cũng đưa ra cảnh báo, khi tố cáo Iran giúp Hezbollah chuyển đổi kho vũ khí thành tên lửa dẫn đường chính xác, sức công phá lớn hơn. Mối đe dọa từ kho tên lửa của lực lượng Hezbollah được lãnh đạo Quân đội Israel đánh giá chỉ sau chương trình hạt nhân của Tehran. Do vậy, trong chiến dịch “tìm diệt” của Không quân Israel vào các kho vũ khí của Iran tại Syria, họ ra sức săn lùng các kho tên lửa của Iran; trong cuộc không kích vào tối 5/5 tại Aleppo, Không quân Israel đã phá hủy một trung tâm nghiên cứu của quân đội Syria, được cho là có liên quan đến dự án tên lửa chính xác này. Còn đối với Iran, họ có hai lựa chọn, hoặc là họ rời bỏ Syria hoặc họ vẫn tiếp tục ở lại; nếu Iran không còn ở lại Syria, như vậy có thể đánh giá Israel đã thành công trong việc ngăn chặn Iran mở mặt trận trực tiếp với Israel. Còn nếu Iran tiếp tục ở lại Syria, thì với lợi thế về không quân, Quân đội Israel sẽ tiếp tục mở những chiến dịch “tìm diệt” với lực lượng Iran, nhằm ngăn chặn việc Iran biến lãnh thổ Syria thành tiền đồn chống Israel. Video Cận cảnh hệ thống phòng không Syria bắn hạ tên lửa của Israel - Nguồn: Vietnam+



