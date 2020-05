Quân đội Israel muốn “đánh rắn dập đầu”, vệ binh Iran đề cao cảnh giác

Gần đây, có thông tin lan truyền về máy bay chiến đấu của Không quân Israel, đã thực hiện các vụ không kích theo kiểu "chặt đầu" các nhân vật quan trọng của Iran, khi họ thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria, làm giới quân sự Iran hết sức nêu cao cảnh giác. Theo một báo cáo trên trang web của Arab TV, vào ngày 2/5, có tin đồn rằng Chuẩn tướng Amir Ali Hajizad, chỉ huy Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bị thiệt mạng bởi một cuộc không kích do quân đội Israel tiến hành ở Syria. Mặc dù không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh nguồn tin trên là đúng, nhưng từ sáng ngày 1/5, tin tức về việc Hajizad thiệt mạng đã lan tràn trên các phương tiện truyền thông ở Trung Đông. Do ảnh hưởng và vị trí của Hajzad trong IRGC và căng thẳng giữa Israel và Iran, tin tức ngay lập tức đã gây ra sự chú ý và được đăng lại rộng rãi; tất cả các loại suy đoán đều được đưa ra. Cũng vào ngày 1/5, theo thông tin từ tờ Jerusalem Post của Israel, Không quân nước này đã tổ chức một cuộc không kích dữ dội vào một kho vũ khí tại tỉnh Holms ở miền tây Syria và đã gây ra một "vụ nổ hàng loạt", gây nhiều thiệt hại cho phía Syria. Hãng Thông tấn Nhà nước Syria (SANA) cũng thừa nhận rằng, vụ tấn công đã kích nổ tên lửa và nhiều loại đạn khác nhau trong kho vũ khí, gây ra "một vụ nổ liên hoàn rất lớn"; ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại chỗ. Thống đốc tỉnh Homs, Talal Barazi nói rằng “những cột khói đen đang bốc lên” tại hiện trường; do vụ không kích tiến hành vào ban ngày, nên có nhiều người qua đường đã bị thương trong vụ tấn công. Ngoài vụ tấn công vào tỉnh Homs, vào nửa đêm ngày 1/5, một số lượng lớn máy bay trực thăng của Israel cũng đã vượt qua Cao nguyên Golan (vùng lãnh thổ mà Israel chiếm đóng bất hợp pháp của Syria) và tiến hành một cuộc tấn công vào tỉnh Quneitra, giáp biên giới Israel ở miền nam Syria. Tờ Jerusalem Post của Israel đưa tin, các máy bay trực thăng của Israel đã bắn ít nhất 5 quả tên lửa, và theo tin của Hãng thông tấn SANA, mặc dù cuộc tấn công trên của Israel không gây thương vong, nhưng nó đã gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất của Syria. Ngay sau khi Israel thực hiện hai cuộc không kích này chống lại Syria, có thông tin rằng, Tư lệnh Không quân Iran Hajizad đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công trên của Israel; tin đồn này ngày càng lan rộng, và cuối cùng, buộc các quan chức Iran phải lên tiếng để dẹp yên dư luận. Theo một thông tin trên trang Web của Ả Rập vào ngày 2/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành điều tra để làm rõ “cái chết” của tướng Hajzad. Tuy nhiên người phát ngôn IRGC đã phủ nhận về điều này và tuyên bố rằng không hề có chuyện đó. Ngoài ra, Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Iran cũng dẫn lời một “nguồn tin cao cấp” nói rằng, họ phủ nhận tin đồn tướng Hajizad đã chết trong cuộc không kích của Israel. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Hajizad “hy sinh”, tin đồn về cái chết của Hajizad thường diễn ra sau các cuộc không kích của Israel. Người phát ngôn của IRGC Mezan Sharif đã bác bỏ những tin đồn vô căn cứ nhằm vào tướng Hajizad, và tố cáo kẻ thù của Iran “theo đuổi những ảo tưởng và tham vọng của họ, bằng cách tạo ra và lan truyền tin tức về cái chết của Hajizad”; ông Sharif còn cho biết, Tướng Hajizad rất khỏe mạnh và đang thực hiện các nhiệm vụ của mình. Từ những tin đồn này, như phát ngôn viên của IRGC cho biết, rõ ràng có một số người và một số quốc gia nhất định, muốn Tướng Hajizad bị giết chết. Nhưng lần này, ý định đen tối của họ lại thất bại một lần nữa, và Hajzad vẫn còn sống và khỏe mạnh, tiếp tục sứ mạng cao cả. Tuy nhiên, cần phải chỉ ra rằng, kể từ năm 2020, Iran đã mất rất nhiều tướng lĩnh cấp cao; nổi tiếng nhất dĩ nhiên là huyền thoại Suleymani, người được mệnh danh là “Vua gián điệp Trung Đông”. Ngày 3/1, sau khi xuống sân bay Baghdad của Iraq, xe của ông đã bị trúng tên lửa Hellfire, được phóng đi từ máy bay không người lái Reaper của Mỹ. Ngay sau đó, vào ngày 22/1, theo thông tin từ Thông tấn xã Iran (IRNA), lãnh đạo cao nhất của lực lượng dân quân “Basque” của Iran, Tướng Abdul Hussein Mohadan đã bị hạ sát tại cửa nhà riêng, tại vùng Shadgen tỉnh Khuzestan, bởi các tay súng đi xe máy không rõ danh tính. Trước tình hình trên, Iran luôn nêu cao cảnh giác, để đề phòng việc ám sát các chỉ huy cấp cao của họ; trước khi xuất hiện tin đồn Tướng Hajzad bị sát hại, đại diện của Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Iran về các hoạt động của họ tại Trung Đông và cho biết, Mỹ và Israel vẫn tiếp tục lên kế hoạch thúc đẩy ám sát những nhân vật chủ chốt của Iran, được xem là “mối đe dọa an ninh” đối với Mỹ và Israel. Video Israel nhận 12 F-35A, Ảnh hưởng gì đến Iran và Syria? - Nguồn: Tin Quân sự@Youtube

