Vệ tinh do thám của NATO bị vô hiệu hóa bởi vũ khí lạ

Việc NATO công khai hoạt động gián điệp đối với các thiết bị quân sự, đơn vị và địa điểm triển khai của quân đội Nga bằng các hình ảnh chụp từ vệ tinh có độ phân giải cao, đã khiến phương Tây gặp phải những vấn đề “không mong muốn”. Những vệ tinh do thám, dưới tác động ảnh hưởng của bức xạ “không xác định”, đã bất ngờ hoạt động “sai trật tự” và đã không thể lấy lại quyền kiểm soát các hệ thống của nó trong hơn ba ngày. Thông tin về sự cố của các hệ thống vệ tinh đã được Cơ quan Vũ trụ Châu Âu xác nhận, trong đó từ lúc 06:53 ngày 23/12/2021, vệ tinh Copernicus Sentinel-1B không có thông tin nào được truyền về mặt đất. Hiện một cuộc điều tra chi tiết đã được thực hiện. Để khắc phục, trong những ngày tới, các hành động cụ thể sẽ được thực hiện để thay đổi đối với cấu hình trên bo mạch chủ, nhằm ngăn chặn sự bất thường tái diễn (có thể gây ra rủi ro an toàn cho vệ tinh). Việc sửa chữa như vậy, đòi hỏi Cơ quan Vũ trụ châu Âu phải mô phỏng và thử nghiệm hệ thống trên mặt đất, trước khi nạp vào vệ tinh. Khoảng thời gian không có vệ tinh này, có khả năng kéo dài đến 2 tuần; tuy nhiên mọi nỗ lực đang được thực hiện để giảm thiểu tình trạng này. Được biết, phía Nga tỏ ra vô cùng bất bình với việc sử dụng vệ tinh có độ phân giải cao của châu Âu, để theo dõi quân đội Nga. Trong những ngày qua, hình ảnh Quân đội Nga triển khai lực lượng gần biên giới Ukraine, đều do vệ tinh này cung cấp. Hiện các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, triển khai gần biên giới Ukraine có thể chế áp điện tử phương Tây, điều mà phía Nga đã nhiều lần cảnh báo NATO. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy sự tham gia của các tổ hợp Nga trong việc chế áp các vệ tinh của phương Tây. Hiện Nga đang sở hữu một số loại tên lửa phòng không tầm cao, như tên lửa Nudol, hoàn toàn có thể bắn hạ vệ tinh; nếu tình huống xung đột xảy ra, bên cạnh sử dụng các phương tiện chế áp điện tử làm tê liệt việc điều khiển và đường truyền của vệ tinh, Nga có thể bắn hạ những vệ tinh này. Trong khi đó trên khu vực Biển Đen, giáp lãnh hải của Nga (nhất là khu vực bán đảo Crimea), đã là ngày thứ ba, một tàu chiến lớp Auvergne của Hải quân Pháp vẫn tiếp tục gần lãnh hải Nga với một nhiệm vụ “không xác định”. Pháp tiếp tục chủ động phớt lờ các yêu cầu của Nga, nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích gần biên giới Nga. Chiếc khinh hạm Auvergne của Hải quân Pháp đi vào Biển Đen và đã ở gần biên giới Nga trong ngày thứ ba, thực hiện các sứ mệnh “chưa xác định” ở phía tây và tây bắc của Crimea. Theo thông tin của truyền thông Nga, tàu khu trục Auvergne đã đi vào Biển Đen vào ngày 13/12. Sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ ngoài khơi bờ biển Romania, chiếc Auvergne tiếp tục hải trình đến phần tây bắc của Biển Đen. Vào ngày 24/22, tàu Auvergne đã cập quân cảng Odessa, chính thức thăm hữu nghị Ukraine. Theo truyền thông Nga, Pháp tiếp tục có các hành động khiêu khích chống lại Nga, bất chấp mọi đảm bảo từ Paris rằng, thực tế Pháp quan tâm đến việc cải thiện quan hệ với Moscow. Tuy nhiên sự xuất hiện của khinh hạm Auvergne của Hải quân Pháp gần biên giới Nga, đồng thời với việc phương Tây từ chối tiến hành đối thoại với Nga về việc giảm leo thang tình hình trong khu vực. Điều này có thể cho thấy ý định leo thang của phương Tây. Nguồn ảnh: Pinterest.

