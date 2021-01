Vệ binh quốc gia Mỹ liệu có đủ quân để đối phó người biểu tình?

Về mặt lý thuyết, Mỹ hiện đang có khoảng nửa triệu quân Vệ binh Quốc gia. Với quân số lớn tới như vậy, lực lượng này hoàn toàn có thể đối phó với mọi cuộc biểu tình, bạo loạn quy mô lớn. Nguồn ảnh: USAM. Tuy nhiên, nửa triệu lính Vệ binh Quốc gia của Mỹ lại được chia ra đóng quân ở nhiều bang, thậm chí có đơn vị còn đóng quân ở nước ngoài. Nguồn ảnh: USAM. Trên thực tế, bang Washington chỉ có 8000 lính vệ binh Quốc gia, đóng quan rải rác tại khắp các căn cứ quân sự trên tiểu bang này. Nguồn ảnh: USAM. Trong số đó, chỉ tính riêng ở Thủ đô Washington D.C, lực lượng vệ binh Quốc gia có 3400 lính. Nguồn ảnh: USAM. Đây là lực lượng quan trọng, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho thủ đô của quốc gia này. Hiện tại, đã có ít nhất 1700 lính Vệ binh Quốc gia được Mỹ huy động bảo đảm an ninh, trật tự ở Washington trước những cuộc bạo loạn đang diễn ra. Nguồn ảnh: USAM. Tuy nhiên trong trường hợp quy mô của các cuộc bạo loạn leo thang và bùng nổ kéo dài, Washington sẽ cần phải "mượn" Vệ binh Quốc gia từ các tiểu bang khác. Nguồn ảnh: USAM. Trong trường hợp này, các tiểu bang khác hoặc sẽ sẵn sàng cung cấp quân cho Washington, hoặc sẽ ủng hộ phe bạo loạn bằng cách không gửi quân cho Washington. Nguồn ảnh: USAM. Tuy nhiên nhiều trường hợp, các bang lân cận cũng sẽ lo sợ bạo loạn bùng phát ở tiểu bang mình nên sẽ giữ lại quân, không gửi tiếp viện cho Washington D.C. Nguồn ảnh: USAM. Vệ binh Quốc gia là một trong các lực lượng có tuổi đời lâu nhất của Mỹ, tiền thân của lực lượng này là dân quân tự vệ của chính quyền thuộc địa Anh tại Bắc Mỹ, được ra đời từ năm 1636. Nguồn ảnh: USAM. Kể từ năm 1933, Vệ binh Quốc gia Mỹ trở thành lực lượng dự bị của chính quyền liên bang và đóng quân rải rác khắp các tiểu bang của quốc gia này. Nguồn ảnh: USAM. Không chỉ đóng quân ở Mỹ, Vệ binh Quốc gia còn đóng quân ở Puerto Rico và các vùng lãnh thổ do Mỹ kiểm soát nằm ngoài quốc gia này. Nguồn ảnh: USAM. Có thể coi Vệ binh Quốc gia Mỹ là một lực lượng dân quân tự vệ chuyên nghiệp, nhiều Tổng thống Mỹ từng phục vụ trong lực lượng này như Harry Truman hay George Bush. Nguồn ảnh: USAM.

