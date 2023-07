Vai trò của trực thăng Mi-35 của Nga tại chiến trường Ukraine

Tờ Bulgarian Military cho biết, vào ngày đầu tiên của tháng 7, một sở chỉ huy của Ukraine đã bị trực thăng vũ trang Mi-35 của Quân đội Nga tấn công và vô hiệu hóa. Cuộc tấn công đã phá hủy trụ sở chính và những chiếc xe thiết giáp bảo vệ gần đó. Ảnh: BM. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhiệm vụ thành công và cho biết, sở chỉ huy và xe bọc thép của Quân đội Ukraine mặc dù được ngụy trang bí mật, nhưng vẫn bị phi công Mi-35 phát hiện và phá hủy. Ảnh: Pinterest. Dọc theo khu vực chiến tuyến Nga-Ukraine, có các đội hỗ trợ bằng trực thăng Mi-8, được trang bị súng máy và một nhân viên y tế. Nhiệm vụ của họ là cứu hộ cho phi công trực thăng Mi-35 và Ka-52 nếu chẳng may bị bắn rơi. Ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, bất chấp vai trò quan trọng của chúng, Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng, Mi-35 không có tầm quan trọng như trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28; những mẫu trực thăng này, đặc biệt là từ đầu tháng 6 vừa qua, đã gây ra thiệt hại lớn cho lực lượng thiết giáp Ukraine, khi Quân đội Ukraine mở cuộc phản công lớn. Ảnh: DV. Ba loại trực thăng vũ trang (Ka-52, Mi-28 và Mi-35) được đưa vào biên chế Không quân Nga từ năm 2010, đã được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động chiến đấu tại chiến trường Syria, trước khi tham chiến tại Ukraine. Vai trò chính của chúng là hỗ trợ hỏa lực cho các lữ đoàn bộ binh cơ giới của Nga. Ảnh: Geek Tuy nhiên, Mi-35 nổi bật nhờ vai trò khác nữa là khả năng chở hàng, khác với chức năng tấn công thuần túy của các loại trực thăng vũ trang khác. Nó cũng không phải là một thiết kế thuần túy của thế kỷ 21 mà là một phiên bản hiện đại hóa của trực thăng Mi-24 thời Liên Xô, đã phục vụ trong Chiến tranh Lạnh. Ảnh: Forces. Trực thăng Mi-24 được đánh giá tương tự như đối thủ của Mỹ là AH-64 Apache, được đưa vào phục vụ vào cuối Chiến tranh Lạnh. Cả hai đều được coi là những trực thăng vũ trang có khả năng nhất vào thời điểm đó. Ảnh: Super. Trong khi NATO không phát triển phiên bản kế nhiệm cho Apache, thì Mi-24, mặc dù vẫn là một trực thăng tấn công mạnh, đã được Nga phát triển thêm phiên bản Mi-28 và Ka-52. Ảnh: Aviation. Điều thú vị là Mi-24 tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng vũ trang Nga. Thiết kế này, hiện đang được sản xuất với tên gọi Mi-35, được khách hàng nước ngoài ưa chuộng do tính linh hoạt và tiết kiệm chi phí so với các máy bay trực thăng tấn công chuyên dụng. Ảnh: Military today. Kể từ đầu những năm 2000, Mi-35 đã được 11 quốc gia nước ngoài đặt mua, với hơn 180 chiếc gần đây nhất được xuất khẩu sang Belarus vào đầu năm 2023. Điều này tiếp nối di sản của Mi-24, loại trực thăng vũ trang được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Ảnh: Military Today. Biến thể mới nhất của Mi-35M, được chuyển giao cho Không quân Nga vào năm 2011, bao gồm hệ thống điện tử hàng không mới và động cơ Klimov VK-2500-02 nâng cấp. Ảnh: Pinterest. Mi-35M cũng trang bị các tính năng quan trọng từ trực thăng thế hệ mới, đặc biệt là Mi-28, bao gồm việc sử dụng cánh quạt đuôi hình chữ X có độ ồn thấp. Cùng với đó là sử dụng động cơ mới và cánh quạt bằng composite, giúp nâng cao đáng kể hiệu suất của trực thăng. Ảnh: Military Today. Trực thăng Mi-35, cùng với Mi-24P, là đối trọng gần nhất của Nga với phi đội Apache nâng cấp của NATO. Tuy nhiên, nó có phần thua kém Mi-28 và Ka-52, đặc biệt là về trang bị vũ khí và tính năng bay. Ảnh: Pinterest.

