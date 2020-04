"Vã mồ hôi" nghe anh hùng phi công Nga kể chuyện tiếp liệu trên không cho Su-34

Theo đó, Thiếu tá Andrei Dyachenko khẳng định rằng tiếp liệu trên không vào ban đêm là khó khăn nhất, đơn giản là do tầm nhìn quá hạn chế. Nguồn ảnh: BMDP. Để đảm bảo an toàn khi thực hiện tiếp liệu trên không vào ban đêm, phi cơ Su-34 phải bật đèn pha ở khu vực ống tiếp liệu và bản thân phễu đưa nhiên liệu của Il-78 cũng được phủ vật liệu phản quang. Nguồn ảnh: BMDP. Mặc dù vậy, các phi công trên Su-34 vẫn luôn "đổ mồ hôi tay ướt cần lái" mỗi khi thực hiện tiếp liệu trên không với Il-78. Nguồn ảnh: BMDP. Việc tiếp liệu trên không được thực hiện ở tốc độ 600 km/h và ở độ cao 5km so với mặt đất. Ở tốc độ này, Su-34 sẽ rất khó để giữ ổn định nếu như gặp phải vùng không khí nhiễu động mạnh. Nguồn ảnh: BMDP. Bản thân chiếc máy bay tiếp liệu Il-78 cũng có tốc độ tối đa chỉ vào khoảng 800 km/h. Vậy nên trong trường hợp nhiễu động quá mạnh vàu Su-34 không thể giảm tốc độ xuống dưới 800 km/h để thực hiện tiếp liệu, cả hai buộc phải... quay về. Nguồn ảnh: BMDP. Tất nhiên, trong tình huống tập luyện, các tiêu chuẩn an toàn bay vẫn phải được đảm bảo hàng đầu. Mặc dù vậy trong thực tế chiến đấu, rất khó để có thể đảm bảo được hoàn chỉnh những quy trình bay an toàn khi thực hiện tiếp liệu trên không, nhất là khi tấn công vào vùng trời của đối phương. Nguồn ảnh: BMDP. Khi tiếp liệu ban đêm, ngoài đèn pha, vòi và phễu của máy bay Su-34 cũng như máy bay Il-78, phi công buộc phải bay "mù", dựa hoàn toàn vào các đồng hồ hiển thị thông số bay. Nguồn ảnh: BMDP. Su-34 hiện là loại tiêm kích - bom hiện đại bậc nhất thế giới do Nga sản xuất. Loại tiêm kích này có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm và được xếp vào dòng máy bay tầm trung. Nguồn ảnh: BMDP. Máy bay có khả năng mang theo tới 10 tấn vũ khí dưới 12 giá treo dưới bụng và cánh cùng một khẩu pháo chính cỡ nòng 30mm GSh-30-1 tự động khai hoả khi mục tiêu vào tầm ngắm do chỉ có... 180 viên đạn. Nguồn ảnh: BMDP. Trên lý thuyết, tốc độ tối đa của máy bay Su-34 có thể lên tới 1300 km/h. Khi mang theo tối đa trọng lượng vũ khí, tầm bay của Su-34 chỉ còn 1000 km - không thấm vào đâu so với địa hình quá đỗi rộng lớn của Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Video Cận cảnh máy bay ném bom Su-34 còn có biệt danh "Thú mỏ vịt" của Không quân Vũ trụ Nga.

