Ukraine thực hiện kế “Vây Ngụy, cứu Triệu” nhằm kéo dãn quân Nga

Với việc liên tiếp nhận được sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn từ các nước phương Tây, nhằm ngăn cản các hoạt động của Quân đội Nga ở khu vực Donbass, "cuộc phản công lớn", mà Quân đội Ukraine “thường xuyên tuyên bố”, cuối cùng đã bắt đầu. Theo thông tin được tờ Sohu đăng tải, trong vòng 24 giờ qua, Quân đội Ukraine đã tiến hành mở cuộc phản công ở mặt trận phía nam và phản công trên hướng Kherson hiện do Nga chiếm đóng. Trong chiến dịch phản công này, phía Quân đội Ukraine đã huy động nhiều lực lượng chính, ban đầu với nhiệm vụ phòng thủ khu vực Kiev, được điều đến Kherson và Nikolayev. Theo truyền thông Ukraine, chiến dịch phản công này, được Kiev mô tả là một "cuộc phản công lớn", chủ yếu gồm lực lượng của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 35, Lữ đoàn cơ giới 63 và Lữ đoàn cơ giới hóa 28 thực hiện. Mục tiêu của nó là một kế hoạch "sao chép của quân Nga", đó là cắt đứt đường rút lui của đối phương, cắt đứt đường tiếp tế của Quân đội Nga từ hướng Crimea. Hiện tại trên hướng Nikolayev, Quân đội Ukraine cũng tổ chức khoảng 10 lữ đoàn phòng thủ địa phương; đây đều là đơn vị mới được thành lập và ít có kinh nghiệm chiến đấu. Mục tiêu chính của chiến dịch là chiếm lại thành phố Boslev trên sông Niepro. Xét trên yếu tố chiến thuật, Boslev là một trong hai lối đi chính của Quân đội Nga qua sông Dnepr. Đập Kozáczyk gần thành phố Boslev có âu tàu và là tuyến đường thủy quan trọng, vận chuyển nước từ sông Niepro đến bán đảo Crimea qua kênh đào Bắc Crimea, và có vị trí chiến lược rất quan trọng. Nếu Quân đội Ukraine chiếm được thành phố Boslev, sẽ có ý nghĩa chiến lược to lớn đối với phía Ukraine, như vậy có thể cắt đứt con đường tiếp tế của Quân đội Nga từ Crimea sang Kherson. Để tạo thế chiến dịch, kể từ ngày 28/5, Quân đội Ukraine đã đưa quân đến bao vây nhiều ngôi làng bên ngoài thành phố Boslev, nhưng đã bị Quân đội Nga và các lực lượng vũ trang thân Nga phát hiện và chặn đánh ở làng Bruskinsik. Giới phân tích quân sự cho rằng, với chỉ khoảng 20.000 quân, phía Ukraine khó có thể đạt được tiến bộ nào theo hướng tiến công này. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đã đạt được hiệu quả của “cuộc chiến tuyên truyền”, do chính họ thực hiện. Ở cả hai bên chiến tuyến giữa Kherson và Nikolayev, Quân đội Ukraine đã phát động các cuộc tấn công ở nhiều địa điểm, cố gắng chiếm một số khu vực do Nga chiếm đóng, để đạt được mục tiêu của cái gọi là cuộc phản công Kherson. Trước sự yểm trợ của không quân Nga, Quân đội Ukraine khó có thể thiết lập được lợi thế tấn công ở phía tây sông Dnepr, điều này hoàn toàn khác với cuộc phản công ở Kharkov, khi họ có nhiều lực lượng tinh nhuệ và quan trọng là dựa vào các tòa nhà, công sự để kháng cự. Đợt phản công lần này của Quân đội Ukraine vào Kherson “yếu ớt” và bị quân Nga tấn công trực diện. Đây cũng bộc lộ sự yếu kém của Quân đội Ukraine, khi tiến công ngoài công sự; lực lượng chiến đấu không có sự che chắn, không có sự yểm trợ của không quân, pháo binh và đặc biệt là lực lượng thiết giáp; do vậy thất bại là tất yếu. Trên hướng Sieverodonetsk của tỉnh Lugansk, các đợt tiến công của quân Nga đã cơ bản giành thắng lợi, sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Lyman, quân Nga đã tập trung nhổ bỏ điểm tựa Popasnaya, nằm cách Lyman 30 km về phía đông nam; mặc dù nơi đây đã trở thành tâm điểm giao tranh ác liệt giữa hai bên. Hiện nay Quân đội đang còn phòng thủ ở thành phố Sieverodonetsk và Lisichansk, đã bị quân Nga cắt đứt các tuyến đường tiếp viện (trên danh nghĩa các tuyến đường đến Lisichansk chưa bị quân Nga chiếm đóng, nhưng nằm trong các tầm pháo khống chế của quân Nga). Các nhà phân tích chỉ ra rằng, Quân đội Nga về cơ bản đang chiếm thế chủ động trên 3 mặt trận, mà xung đột giữa Nga và Ukraine gay gắt nhất; thứ nhất về hướng Donetsk, quân Nga dù tiến chậm, nhưng các đợt pháo kích kéo dài đã tạm lắng. Hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine Theo hướng Bắc sông Don ở Luhansk, Quân đội Nga đang bao vây khoảng 40.000 đến 60.000 quân Ukraine. Việc Quân đội Nga chiếm được thành phố Lisichansk trên sông Bắc Donets, chỉ còn là vấn đề thời gian ngắn. Theo phán đoán, cuộc xung đột giữa hai bên tiếp theo sẽ được chuyển đến Slavyansk và Kramatorsk; hai thành phố này là trung tâm hành chính của Ukraine tại Donbass và có vị trí chiến lược quan trọng. Đồng thời Kramatorsk cũng là nơi đặt sở chỉ huy của Quân đội Ukraine tại Miền Đông. Vì vậy, Quân đội Ukraine đã cố gắng mở một cuộc phản công ở mặt trận phía nam, và họ sử dụng kế “vây Ngụy, cứu Triệu” trong “Binh pháp Tôn Tử”, cố gắng thu hút và kiềm chế lực lượng cơ động của quân Quân đội Nga và giải vây Quân đội Ukraine ở mặt trận Donbass. Tuy nhiên, từ diễn biến chiến trường mới nhất, cuộc phản công của Quân đội Ukraine tại Kherson ở phía nam, đã thực sự bị quân Nga khống chế hoàn toàn, và không còn có thể đe dọa đến an ninh của Quân đội Nga trên hướng Biển Azov. Video trận địa pháo BM-21 của Quân đội Nga phóng đạn vào các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine tại thành phố Sieverodonetsk.

