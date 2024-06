Trong những ngày qua, diễn biến ở mặt trận Kharkov diễn biến vẫn hết sức ác liệt, “Cụm quân phía Bắc” của Nga đã đánh bại các cuộc phản công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, Lữ đoàn tấn công đường không số 82 và Lữ đoàn phòng không số 125 của Ukraine ở các quận Neskuchnoye, Granov và Konstantinovka thuộc tỉnh Kharkov. Năm cuộc phản công đã bị đẩy lùi gần Liptsy và Volchansk. Ngày 1/6, Quân đội Ukraine phát động chiến dịch sơ tán dân thường căng thẳng và có trật tự ở Volchansk. Tuy nhiên, hành động này không phải là không gây tranh cãi. Theo trang tin RBC Ukraine, vẫn còn khoảng 3.000 đến 5.000 thường dân chọn ở lại thành phố và họ không muốn sơ tán cùng quân đội vì nhiều lý do. Tình trạng này không hiếm trong các cuộc chiến tranh, nhưng trong quá trình sơ tán dân thường khỏi Volchansk, nó đã đặt ra một câu hỏi gây tranh cãi: Phải chăng những thường dân còn lại đã vô tình trở thành “lá chắn sống” cho Quân đội Ukraine? Theo thông tin do lực lượng du kích chống chính phủ Kiev đang hoạt động tại Kharkov cung cấp, trong quá trình sơ tán, Quân đội Ukraine dường như đã cố tình đưa dân thường vào chung với lực lượng quân đội để “bảo vệ” cho cuộc sơ tán của mình. Cách tiếp cận này, nếu đúng, chắc chắn là một thách thức nghiêm trọng đối với luật chiến tranh và điểm mấu chốt của đạo đức. Nó không chỉ khiến dân thường gặp nguy hiểm, mà còn có thể khiến Quân đội Nga phải thận trọng khi tấn công, vì sợ sẽ gây thương vong cho dân thường vô tội. Trong khi chiến dịch sơ tán đang diễn ra, Quân đội Nga cũng rất chú ý đến diễn biến ở Volchansk. Theo thông tin được trang Topwar đăng tải, Quân đội Nga đã sử dụng UAV tự sát Lancet để tấn công chính xác pháo tự hành 2S3 Akatsiya đang yểm trợ cho đường rút lui của Quân đội Ukraine cách Volchansk 10 km về phía nam. Cuộc tấn công này không chỉ thể hiện khả năng tấn công có độ chính xác cao của Quân đội Nga, mà chắc chắn còn mang lại áp lực lớn hơn và sự lo sợ cho hoạt động sơ tán của Quân đội Ukraine khỏi Volchansk nói riêng và các khu vực khác nói chung. Bản ghi tọa độ địa lý 50.204484, 36.914716 có thể là vị trí chính xác nơi xảy ra vụ tấn công. Ghi chép chi tiết về tọa độ này không chỉ cung cấp cho chúng ta hiện trường cụ thể của vụ tấn công, mà còn cho biết thông tin về cuộc chiến khốc liệt giữa hai bên trong hoạt động sơ tán và chống sơ tán này. Quân đội Ukraine cũng đang tích cực vượt sông Volchya để phản công quân Nga ở bờ bắc (con sông Volchya chia thành phố Volchansk thành hai phần), tuy nhiên trong quá trình phản công, một chiếc xe bọc thép chở quân M1256 Stryker của Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy khi đang vượt sông Volchya. Chiếc xe Stryker bị trúng đòn hỏa lực chính xác của Quân đội Nga và cháy rụi hoàn toàn; đồng thời biến thành vật cản chặn đứng cây cầu dã chiến, do công binh Ukraine bắc tạm, để cho phương tiện cơ giới đi qua. Do đặc điểm sông Volchya rất hẹp ở nhiều nơi, giúp quân Ukraine có thể nhanh chóng thiết lập các cầu dã chiến hoặc cầu tạm vượt qua sông. Tuy nhiên tại các điểm vượt sông, liên tục bị pháo binh, không quân và UAV của Nga bắn phá. Hình thái chiến trường tại Kharkov diễn biến vẫn rất căng thẳng, quân Ukraine một mặt tích cực phòng ngự, mặt khác cũng tích cực tổ chức phản công. Trước đó quân Nga đã đẩy lùi được các cuộc phản công của quân Ukraine ở thành phố Volchansk, buộc quân Ukraine phải rút lui về vị trí xuất phát tiến công với tổn thất nặng. Hiện Quân đội Nga cũng tăng cường quân số và hỏa lực tới mặt trận Kharkov và tiếp tục tổ chức tấn công. Trên hướng thành phố Volchansk, các trận đánh đang diễn ra tại Nhà máy tổng hợp Volchansky và trong khu vực các tòa nhà chung cư nhiều tầng. Quân Nga cũng mở rộng vùng kiểm soát trên hướng Liptsy, họ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong khu rừng phía đông nam Kharkov, làng Glubokoe. Những nỗ lực giành lại vị trí đã mất của Ukraine đều không thành công. Ngoài ra, cường độ hỏa lực của pháo binh Ukraine đã giảm mạnh do tổn thất đáng kể về vũ khí; để bù đắp hỏa lực, Quân đội Ukraine đang cố gắng sử dụng ồ ạt UAV mang vũ khí. Hiện đơn vị UAV tinh nhuệ “Birds of Magyar” của Ukraine, đã được triển khai tới khu vực Kharkov. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Kyiv Independent, CNN).

https://vi.topwar.ru/240613-opublikovany-kadry-unichtozhenija-lancetom-sau-2s3-akacija-vsu-v-rajone-harkova.html UAV Lancet phá hủy pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Ukraine ở vùng Kharkov. Nguồn: Topwar.

