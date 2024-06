Ngày 1/6, Quân đội Nga một lần nữa thể hiện năng lực tấn công tầm xa của họ, khi thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực Lviv và Vinnitsa của Ukraine. Hãng tin Anh Reuters đưa tin, cả Nhà máy Nhiệt điện Bolshtinska và Nhà máy Thủy điện Dnieper-1 đều bị hư hại và phải ngừng hoạt động khẩn cấp. Hành động này không chỉ thể hiện ý đồ chiến lược của Quân đội Nga mà còn nêu bật khả năng tấn công chính xác tầm xa của Nga trên chiến trường. Từ góc độ quân sự, các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng thường có thể nhanh chóng làm suy yếu khả năng duy trì chiến đấu của đối phương. Nguồn điện là huyết mạch trong chiến tranh hiện đại và tầm quan trọng của nó là hiển nhiên. Bằng cách phá hủy các nhà máy nhiệt điện và trạm thủy điện, Quân đội Nga có thể có ý định làm suy yếu khả năng cung cấp hậu cần và liên lạc của Quân đội Ukraine, đồng thời giảm hơn nữa không gian hoạt động của quân Ukraine ở các khu vực liên quan. Tại Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, một câu hỏi đã được đặt ra về tình trạng ngành sản xuất điện của đất nước sau các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Nhà máy thủy điện Dnieper. Phía Ukraine cho biết, giao thông dọc theo con đập đã bị tắc nghẽn vô thời hạn, điều này sẽ gây khó khăn cho việc vận hành nhà máy và giao thông qua con đập này. Nhà máy thủy điện Dnepro là cơ sở quan trọng không chỉ trong hệ thống năng lượng của Ukraine mà còn trong chuỗi bảo đảm hậu cần của Kiev. Trong những tháng gần đây, con đập được sử dụng tích cực để vận chuyển quân và vũ khí tới mặt trận Orekhov. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vào Nhà máy thủy điện Dnieper đã khiến giao thông dọc theo con đập bị tắc nghẽn, gây khó khăn đáng kể cho công tác bảo đảm hậu cần cho Quân đội Ukraine ở phần còn lại của tỉnh Zaporozhye, hiện vẫn do Ukraine quản lý. Cùng lúc đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở mặt trận phía bắc Kharkov. Đặc biệt là trên hướng Slobozhansky, phía bắc Liptsy và khu vực thành phố Volchansk, cuộc đối đầu giữa quân đội hai bên đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Điều đáng chú ý là lực lượng đặc biệt Sonechko của Ukraine (GUR “Sonechko”) đã chịu thương vong nặng nề trên mặt trận này. Mặc dù đơn vị này “nổi tiếng trên internet”, nhưng xét từ hiệu suất chiến đấu thực tế, trình độ huấn luyện và hiệu quả chiến đấu của nó vẫn thua xa các đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Nga. Đặc biệt sau khi được điều động làm lực lượng dự bị cho các trận đánh quan trọng, nhưng do thiếu khả năng cơ động và hỗ trợ cần thiết, nên lực lượng đặc biệt Sonechko dễ bị rơi vào tình thế cô lập, bất lực; dẫn đến thương vong nặng nề. Mặc dù Quân đội Ukraine đã tăng viện khẩn cấp cho mặt trận Kharkov 10 lữ đoàn, nhưng Quân đội Nga đã đẩy lùi các nỗ lực đột phá của Quân đội Ukraine ở trên hai hướng tiến công chủ yếu của họ là Liptsy và Volchansk. Giả thuyết về “bẫy Syrsky” đã được xác nhận, nhưng quân Ukraine đã mắc sai lầm khi thể không khiêu khích được quân Nga. Quân đội Ukraine gặp khó khăn thực sự trong việc tập hợp quân dự bị để đánh bại lực lượng tinh nhuệ của “Cụm quân phía Bắc” của Nga. Tại mặt trận Kharkov, Quân đội Nga dựa vào hoạt động chung của lực lượng cơ giới để tiến hành các cuộc đột kích với sự hỗ trợ của lực lượng đặc biệt và các lực lượng tinh nhuệ khác. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã không đạt được thành tựu đáng kể nào. Trên hướng thành phố Volchask, quân Ukraine đã vượt sông thành công sang bờ bắc sông Volcha ở phía đông thành phố. Tuy nhiên, quân Ukraine không thể tiến xa hơn phố Gregovskaya và lực lượng đổ bộ của họ đang bị đẩy lùi khỏi các vị trí đã chiếm được. Tại khu vực Liptsy, Quân đội Ukraine có thể tiến thêm 1 km dọc theo địa hình đồi núi của khu vực Dolphin SNT và những ngọn đồi phía đông ngôi làng. Nhưng đến lúc này, quân Ukraine đã kiệt sức và cuộc phản công dần bị “bóp nghẹt”, do hỏa lực Nga liên tục tiến hành tập kích; trong khi quân Ukraine hoàn toàn phơi mình ngoài công sự, do vậy tổn thất rất cao. (Nguồn ảnh: Avia.pro, TASS, Forbes, X).

