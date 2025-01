Trung tâm khu vực phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), ở Chasov Yar là khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa, hiện đã bị quân đội Nga (RFAF) chiếm, sau gần 2 tháng chiến đấu liên tục, kiên cường. Hiện RFAF đang mở rộng quyền kiểm soát đối với các khu vực phía bắc và phía tây thành phố. Theo nguồn tin thân Kiev, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa, quận Severi, Oktyabursky và Novy; đồng thời chiếm được phần lớn trung tâm thành phố. Kênh RVvoenkory bình luận rằng, thời gian đếm ngược đến sự sụp đổ của AFU, tại pháo đài Chasov Yar đã bắt đầu. Có thông tin cho rằng, quân Ukraine tại đây đang tan rã. Các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận: "Tại Chasov Yar, quân đội Nga cuối cùng đã chiếm được quận Novy và tiến sâu 2,7 km đến quận Zhytomir và khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa". Các binh sĩ Ukraine cũng mô tả tình hình khó khăn ở Chasov Yar: "Các trận đánh giành các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố vẫn tiếp tục, chúng tôi vẫn tiếp tục bám trụ. Sẽ rất khó để giữ phần còn lại của thành phố, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Trên thực tế, chúng tôi cũng đang rút lui về vùng ngoại ô thành phố Konstantinovka". Trang Topwar của Nga cho biết, sau khi các đơn vị của RFAF chiếm nhà máy vật liệu chịu lửa, tuyến phòng thủ của AFU có xu hướng sụp đổ trong khu dân cư nhiều tầng, hiện vẫn do quân Ukraine kiểm soát. Các mũi xung kích của RFAF, đã vượt qua tàn quân của AFU ở khu vực Phố Dneprovskaya, tiếp tục dọn sạch khu vực trung tâm thành phố. Topwar cho biết, tới thời điểm hiện tại, vẫn còn một số ổ kháng cự của AFU trong khu rừng phía nam tiểu quận Novy. Tại khu vực này, AFU đã xây dựng một khu vực phòng ngự kiên cố vững chắc, nơi các trận đánh khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra. Kênh Military Summary đưa tin, RFAF tiếp tục đánh bật quân Ukraine khỏi các đồn điền trong rừng và các khu phía nam của Chasov Yar một cách “chậm nhưng chắc”. Trong điều kiện hiện tại, khi AFU thực tế không có cơ hội đảm bảo nguồn cung cấp đầy đủ cho lực lượng còn lại của họ ở Chasov Yar, do vậy việc quân Ukraine trụ được ở phần còn lại sẽ rất khó khăn. Do vị trí thành phố nằm trên khu vực địa hình cao nhất của vùng Donbass, Chasov Yar đóng vai trò then chốt là trung tâm phòng ngự của AFU ở Donbass. Tại đây, AFU đã xây dựng một hệ thống công sự phòng ngự liên hoàn, rộng khắp trong thành phố; do vậy quân Nga dù đánh chiếm được nhà máy vật liệu chịu lửa, cũng không thể tiến nhanh. Kênh Readovka nhận định, do mất quyền kiểm soát nhà máy vật liệu chịu lửa, trung tâm phòng thủ quan trọng của AFU tại Chasov Yar, nên cơ hội của AFU tiếp tục giữ được thành phố pháo đài đang giảm đi nhanh chóng; thời gian trụ lại của họ đang đếm ngược. Hiện quân Ukraine ở Chasov Yar, vẫn duy trì sự hiện diện tại các khu dân cư liền kề với khu công nghiệp, nhưng xét về mặt chiến thuật, những vị trí này đang mất dần. Ngoài ra, việc chiếm được nhà máy giúp RFAF thu hẹp khoảng cách đến các vị trí của đối phương và điều này tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho nhiệm vụ tiến công của họ. Mặc dù AFU vẫn tiếp tục giữ các quận phía nam và một phần của quận Novoseverny, nhưng khu vực kiên cố đã không còn. Các vị trí vẫn nằm trong tầm kiểm soát của AFU, rất có thể sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ khác là ngăn cản RFAF tiến đến Konstantinovka. Tuy nhiên, do RFAF đang phát triển thành công ở nhiều nơi cùng lúc, nên kế hoạch ban đầu của AFU không chắc sẽ thành hiện thực. Trong trường hợp này, thành công của quân Nga ở thành phố Toretsk có vai trò quan trọng hơn nữa, vì việc chiếm được đầu cầu quan trọng này, sẽ giúp họ tạo một gọng kìm bao vây Konstantinovka từ phía nam. Như vậy, rất có thể, các khu vực Chasov Yar do AFU kiểm soát sẽ được định hình lại thành một phần của vành đai phòng thủ bên ngoài của Konstantinovka, để duy trì khoảng cách giữa khu định cư và các mũi xung kích của RFAF. Tuy nhiên kế hoạch này của AFU sẽ thực hiện như thế nào, trong điều kiện họ đang thiếu hụt quân số, thì chỉ có thời gian mới trả lời được? Rất có khả năng tàn quân AFU đồn trú từ Chasov Yar, sẽ sớm được rút về các tuyến gần hơn với Konstantinovka trong những ngày tới. Đối với RFAF, việc chiếm được Chasov Yar là bàn đạp tiềm năng hỗ trợ cho cuộc tấn công sắp tới vào Konstantinovka, Druzhkovka và cụm Kramatorsk-Slavyansk. Việc kiểm soát thành phố có độ cao lớn nhất này, có ý nghĩa rất quan trọng với RFAF, trước mắt là thiết lập trận địa bắn, cho pháo binh tầm xa vào các khu vực trên.

