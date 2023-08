Ukraine phản công chậm, 7 giờ chỉ tiến quân được 400 mét

Theo tờ The Times của Anh, nhà khoa học chính trị người Anh Mark Galliotti tin rằng, cuộc phản công của quân đội Ukraine khó khăn hơn nhiều so với dự kiến và mặc dù quân đội Nga “chịu tổn thất nặng hơn”, nhưng quân đội Ukraine vẫn quyết tâm trước những cơn mưa mùa thu sắp đến và "cuộc chiến có thể chưa thể kết thúc trước Giáng sinh năm nay". Mark Galliotti cho rằng, quân đội Ukraine đang nắm thế chủ động và đạt được tiến bộ, có thể chuyển từ tấn công thăm dò sang tấn công nhanh hơn. Mark Gagliotti lưu ý rằng, quân đội Ukraine đã tiến công đột phá ở mặt trận phía nam và ý định chia cắt quân đội Nga thành hai phần và khả năng cô lập bán đảo Crimea đang giảm dần. "Cuộc chiến sẽ kéo dài và phức tạp hơn dự kiến, nhưng cuộc chiến đấu cam go trong mùa hè này, sẽ dẫn đến thành công lớn hơn cho người Ukraine vào mùa xuân tới, khi quân đội Ukraine sẽ có nhiều vũ khí phương Tây hơn, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ sản xuất và có thể cả máy bay chiến đấu F-16. Và quan trọng hơn, là có thêm thời gian để quân đội Ukraine huấn luyện"; Mark Galliotti kết luận. Tờ Wall Street Journal của Mỹ cũng có quan điểm tương tự, cho rằng trừ khi có một bước đột phá lớn, nếu không cuộc chiến sẽ kéo dài, có thể từ ba đến năm năm, với nhiều chiến dịch theo mùa, kéo dài hàng tháng trời; tiền tuyến tiến nhanh rồi tiến vào một thời kỳ tương đối trì trệ. Tờ Washington Post của Mỹ thì cho biết, "các cuộc phản công chậm chạp đã khiến người Ukraine chán nản" và trong khi tin tức về những chiến thắng nhỏ trong cuộc “đại phản công” vẫn tiếp tục ở tiền tuyến, thì "câu chuyện về sự đoàn kết và kiên trì của Ukraine bắt đầu sáng tỏ". Các bệnh viện ở tiền phương chật ních thương binh, với hàng nghìn người thiệt mạng và con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên mỗi ngày. Trong khi đó người dân Ukraine chạy nạn vì cuộc chiến không có khả năng trở về nhà, họ kiệt sức vì các cuộc không kích của quân đội Nga. Do vậy, không lúc nào hơn lúc này, người Ukraine cần chiến thắng lớn hơn. Chiến trường khốc liệt, các chỉ huy tiền tuyến của Quân đội Ukraine kêu ca rằng, bộ phận tuyển quân đã không chọn đúng người để gia nhập quân đội; những lời kêu ca kiểu như "Tôi không muốn chiến đấu ở bên những người không có động lực", đang ngày càng tăng lên. Cuộc xung đột ngày càng diễn biến theo hướng khó khăn cho Quân đội Ukraine, đôi khi một đơn vị của họ phải mất bảy giờ để tiến lên được 400 mét, với quá nhiều binh sĩ đã hy sinh trong chiến đấu. Các cuộc pháo kích và mìn của Nga, là những vũ khí gây thương vong nhiều nhất do Quân đội Ukraine. Đương nhiên, quân đội Nga cũng không mạnh hơn bao nhiêu, theo như Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ cho rằng, cho dù ở trong trạng thái phòng thủ, tổn thất của quân đội Nga vẫn “gấp mấy lần” quân đội Ukraine. Cũng theo ISW, quân Nga gặp bất lợi về mặt hậu cần, chẳng hạn như đạn pháo, mặc dù lượng đạn pháo bắn ra của quân đội Nga vẫn lớn hơn nhiều so với quân đội Ukraine, nhưng tình trạng thiếu đạn của quân đội Nga “ngày càng trầm trọng”. ISW cũng cho biết, tình trạng thiếu đạn pháo của quân đội Ukraine đang được cải thiện, thậm chí còn vượt lên trên một số lĩnh vực. Trong khi đó khoảng cách về trình độ kỹ thuật và chiến thuật của pháo binh của Nga so với pháo binh Ukraine rất lớn, số lượng pháo của Nga bị phá hủy luôn ở con số “hai chữ số” và pháo binh Nga “hoàn toàn bị đàn áp”. Tờ The Times cho biết, quân đội Nga hy vọng sẽ tiến hành một đợt động viên mới để bổ sung quân số bị tổn thất nghiêm trọng trên chiến trường, nhưng do những cân nhắc về chính trị, Điện Kremlin hy vọng có thể hoãn đợt động viên đến mùa đông, để dọn đường cho đợt tổng động viên tiếp theo. Ngoài ra, cuộc bầu cử của Nga sắp tới vào tháng 9, "Tổng thống Putin lo lắng hơn về những rủi ro trong nước". Trong khi đó, Mark Galiotti tin rằng, ngành công nghiệp quân sự Nga đã khắc phục được một số "điểm nghẽn" trong sản xuất, nhưng tốc độ tiêu thụ của chiến trường vẫn vượt xa sản lượng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Thực tế đã chỉ ra rằng, xung đột Nga-Ukraine là một cuộc xung đột tiêu hao cường độ cao thực sự, khác hẳn với các cuộc chiến ở Balkan, Trung Đông và Bắc Phi sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, được tất cả các bên chấp nhận, cuộc chiến sẽ kết thúc khi một trong các bên tham gia cuộc chiến cạn kiệt tài nguyên, không muốn tiêu thụ tài nguyên hoặc trải qua những thay đổi lớn trong nội bộ. Từ tình hình hiện tại mà xét, tình hình kinh tế của Ukraine rõ ràng không bằng Nga, nhưng Ukraine được mấy chục quốc gia chống lưng, mà Nga lại đơn độc chiến đấu, rất ít quốc gia công khai ủng hộ Nga. Nhưng tiềm lực của Nga rất lớn và lịch sử đã chứng minh, quốc gia này nhiều lần vượt qua tình cảnh hiểm nghèo hơn nhiều - trong những cuộc chiến tranh ác liệt hơn rất nhiều. Binh lính hy sinh tại cửa ngõ làng Rabotino, hướng Zaporizhia. Nguồn Telegram

