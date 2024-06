Ukraine phản công bế tắc ở Kharkov, Nga tiếp tục mở mặt trận mới

Trong mấy ngày qua, Quân đội Ukraine tăng cường phản công ở phía bắc Kharkov, nhằm chiếm lại thành phố Volchansk. Đồng thời, theo hướng Liptsy, Quân đội Ukraine cũng đang tích cực phản công vào làng Glubokoe. Tuy nhiên, quân Nga không ngồi yên, nhanh chóng mở mặt trận thứ ba nhằm kìm hãm đà phản công của quân Ukraine. Theo thông tin từ trang Kyiv Independent của Ukraine, Không quân Nga đã phát động một cuộc tấn công ác liệt vào làng Tarnovaya, nằm giữa hướng Volchansk và Liptsy. Quân đội Ukraine cho biết chỉ trong ngày 8/6, máy bay chiến đấu Nga đã thả 30 quả bom xuống ngôi làng này. Cùng lúc đó, các đơn vị pháo binh và tên lửa của Nga cũng tiến hành bắn phá liên tục vào các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Chuỗi hoạt động quân sự này cho thấy phản ứng quyết liệt của Quân đội Nga trước đòn phản công của Quân đội Ukraine, cũng như ý định trấn áp cuộc tấn công của đối thủ bằng các cuộc tấn công bằng hỏa lực dữ dội. Đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ của Quân đội Nga, liệu cuộc phản công của Quân đội Ukraine có đạt được kết quả như mong đợi hay không đã trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới? Truyền thông thế giới bị nhiễu loạn bởi các thông tin từ các phía, nhưng có lẽ thông tin từ các trang mạng xã hội, do chính những người lính trực tiếp tham chiến đưa lên là chính xác nhất. Chuyên gia quân sự Dima của Nga phân tích, loạt hành động này của Quân đội Nga, nhằm đánh vào sườn với mục đích ngăn chặn quân Ukraine phát động đợt tấn công lớn hơn vào tuyến phòng thủ của Nga. Điều này chắc chắn đã làm “tăng thêm độ khó” cho cuộc phản công của Ukraine và khiến tình hình chiến đấu trở nên phức tạp, khó hiểu hơn. Để phối hợp với mặt trận Kharkov, trên các mặt trận khác, quân Nga liên tiếp chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine, kiểm soát nhiều khu vực trọng điểm. Trong đó nổi bật là mặt trận Chasov Yar và Rabotino. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, Sư đoàn dù Cận vệ 98 của Nga đã chọc thủng thành công hành lang dài 500 m ở phía động nam Chasov Yar và tiến sâu vào các vị trí của Quân đội Ukraine. Diễn biến lớn này không chỉ thể hiện hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự tiếp theo của họ trên hướng này. Quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát đáng kể trong khu vực phía đông kênh đào, bắt giữ nhiều binh sĩ Ukraine, kiểm soát một số tòa nhà cao tầng và nhiều vị trí then chốt. Lính dù Nga đã chiếm giữ Nhà máy sửa chữa ô tô và đang rà phá mìn ở các tòa nhà dân cư gần đó, điều này cho thấy họ đang củng cố và mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực này. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn; họ đang rút quân về sát khu vực phía đông kênh đào Severski Donets - Donbass, để tổ chức lại tuyến phòng thủ; đồng thời tiếp tục đưa lực lượng sang tăng viện. Tuy nhiên lực lượng này của Ukraine đã dính đòn hỏa lực nặng nề của quân Nga, đó là hỏa lực trực tiếp từ tiểu khu Kanal, hướng bắc từ làng Kalinina, phía nam từ làng Ivanivske. Thậm chí họ còn dính đạn của “quân mình” từ trung tâm thành phố Chasov Yar nã vào. Trên sườn phía đông bắc Chasov Yar, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 của Quân đội Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công từ phía đông bắc, gây sức ép mạnh lên khu vực này, điều này có thể buộc chỉ huy Quân đội Ukraine tại Chasov Yar phải huy động thêm quân để tăng cường phòng thủ trên hướng này. Trên hướng mặt trận Zaporozhye, điều đáng chú ý là Quân đội Ukraine đã áp dụng một chiến thuật không hợp lý, đó là đưa các đơn vị tinh nhuệ vào “túi lửa” của Quân đội Nga bằng “thuyền nhỏ”. Có lẽ quân Nga cố tình tạo ra “chiếc túi” này, để nhử quân Ukraine vào đó và tiêu diệt bằng hỏa lực. Chiến thuật này đã khiến hàng nghìn binh sĩ tinh nhuệ của Ukraine bị thương vong mà không thu được lợi ích đáng kể nào. Trận chiến làng này kéo dài gần 9 tháng và cuối cùng kết thúc với thất bại lịch sử của quân Ukraine, khi họ buộc phải rút khỏi làng Rabotino để tránh thêm thương vong. Đối mặt với tổn thất nặng nề như vậy, người ta không khỏi thắc mắc, tại sao Quân đội Ukraine lại áp dụng chiến thuật mạo hiểm thế? Đó là do đánh giá sai về sức mạnh của Quân đội Nga, hay là do những cân nhắc chiến lược khác? Dù thế nào đi nữa, mặt trận Rabotino đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Quân đội Ukraine và phải thận trọng, chính xác hơn trong các trận chiến sau này. Đánh giá từ tình hình chiến trường hiện tại, cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục ác liệt trong những ngày tới. Mặc dù cuộc phản công của Quân đội Ukraine ở phía bắc Kharkov vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Quân đội Nga, nhưng họ không bỏ cuộc mà tiếp tục điều chỉnh chiến thuật, chiến lược để đánh bật quân Nga về bên kia biên giới. Đồng thời, Quân đội Nga cũng đang tích cực củng cố và mở rộng quyền kiểm soát ở Chasov Yar và các khu vực khác, nhằm mục đích trấn áp thêm đà phản công của Quân đội Ukraine. Mục đích là tiêu hao càng nhiều quân Ukraine càng tốt. Trong những ngày tới, hai bên có thể giao tranh khốc liệt trên nhiều chiến trường hơn và diễn biến của trận chiến cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như tình hình quốc tế, cách bố trí chiến lược của cả hai bên và cách sử dụng chiến thuật cụ thể. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Ukrinform, X, Topwar, ISW).

