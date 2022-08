Ukraine phá huỷ 2 cây cầu, cắt hậu cần của 10.000 lính Nga

Quân đội Ukraine đã bắn 29 quả tên lửa HIMARS dẫn đường bằng vệ tinh chỉ trong vòng 24 giờ; một số tên lửa bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, tuy nhiên một số quả đã trúng cây cầu đường bộ Antonov bắc qua sông Dnepr, cũng như cầu đường sắt Daryevka bắc qua sông Ingulets. Đòn đánh trúng của tên lửa HIMARS đã khiến cây cầu Antonov biến thành cầu đi bộ, khiến lực lượng cơ giới và xe vận tải hậu cần của Quân đội Nga dường như chưa thể vượt qua. Trên thực tế, việc cây cầu bị phá hủy cũng không có gì đáng lo ngại, các đơn vị công binh Nga sẽ sửa chữa nó sớm, vấn đề chỉ là thời gian. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nếu cây cầu không được thông suốt, thì con đường tiếp tế hậu cần và đường rút lui của 10.000 quân Nga qua thành phố Kherson bên kia sông sẽ bị cắt đứt. Nếu cứ sau 6 tiếng đồng hồ, Quân đội Ukraine điều động một xe chiến đấu HIMARS, phóng một số tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh vào cây cầu, thì Quân đội Nga sẽ không có thời gian để sửa chữa nó. Với điều kiện đường xá như vậy, không thể đảm bảo việc tiếp tế chiến đấu cho hơn 10.000 quân Nga, ở bên kia sông. Về vấn đề này, Hãng thông tin Nga Sputnik đưa tin, ông Stremousov, Phó cơ quan hành chính quân sự và dân sự thân Nga ở vùng Kherson cho biết, sau khi bị Quân đội Ukraine nã pháo, cơ quan hành chính nhà nước đã chặn giao thông qua cầu sông Dnepr. Ông Stremousov cũng cho biết, Quân đội Ukraine đã phóng 10 quả tên lửa, nhưng hầu hết chúng đều bị phòng không của Quân đội Nga đánh chặn. Mặc dù vậy, vụ pháo kích vào cây cầu đã khiến cuộc sống của người dân Kherson trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động chiến đấu của quân Nga. Quân đội Nga cũng đang đẩy mạnh việc xây dựng các cầu phao trên sông Dnepr và sông Ingulets. Quân đội Nga sử dụng xe phà tự hành PTS-2, để lắp ráp cầu phao quân sự. Tuy nhiên, cầu phao mỏng manh hơn và một khi tên lửa HIMARS đánh trúng, khả năng bị phá hủy thậm chí còn cao hơn. Hiện tại Quân đội Ukraine đã xử dụng chiến thuật bao vây và tăng viện cổ điển. Và ở Đảo Rắn, Quân đội Ukraine đã áp dụng thành công chiến thuật này, khi quân Nga tăng viện lên đảo. Quân đội Ukraine đã sử dụng pháo binh và tên lửa chống hạm, sau đó tấn công các tàu vận tải vận chuyển vật tư và tấn công các thiết bị quân sự của Nga trên đảo. Cuối cùng, Quân đội Nga không thể chịu được tổn thất liên tục và buộc phải rút khỏi đảo. Tại Sieverodonetsk, Quân đội Ukraine cũng có ý định sử dụng chiến thuật bao vây để thu hút Quân đội Nga tấn công, sau đó sử dụng pháo từ thành phố Lisichansk, nằm cạnh Sieverodonetsk (Lisichansk có độ cao lớn hơn Sieverodonetsk) để đánh tiêu hao Quân đội Nga. Tuy nhiên, Quân đội Nga đã phát hiện ra chiến thuật này của Ukraine và đã tổ chức mũi tấn công từ phía sau bởi gọng kìm phía Nam của Quân đội Nga; đồng thời phá vỡ vòng vây và đội hình tăng cường do Quân đội Ukraine thiết lập, khiến Quân đội Ukraine gặp khó khăn. Trong chiến dịch Kherson lần này, Quân đội Ukraine cũng thực hiện chiến thuật bao vây, đầu tiên tấn công phá hủy cây cầu Antonov bắc qua sông Dnepr, sau đó cô lập quân Nga ở bờ bắc sông Dnepr, trong đó chủ yếu là lực lượng quân Nga ở thành phố Kherson. Kế hoạch của Quân đội Ukraine là sau nhiều tuần pháo kích và phong tỏa cây cầu, 10.000 quân Nga tại thành phố Kherson sẽ hết đạn dược và lương thực, buộc phải rút khỏi thành phố Kherson và vượt sông sang bờ nam. Lúc này Quân đội Ukraine sẽ có thể chiếm lại Kherson, thủ phủ của tỉnh Kherson mà không cần giao tranh. Như vậy rất có khả năng Quân đội Ukraine sẽ tăng cường pháo kích trong ba đến năm ngày tới, và biến thành phố Kherson bên hữu ngạn Dnepr, thành một Đảo Rắn lớn, để Quân đội Nga căng thẳng và buộc phải rút lui. Do đó, chiến dịch Kherson cũng là phép thử của Quân đội Nga về công tác tổ chức vận chuyển hậu cần quân sự trên sông Dnepr, có chiều rộng tới hàng trăm mét dưới sự đe dọa của hỏa lực pháo binh Ukraine. Nếu công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch của Quân đội Nga có thể hỗ trợ tốt, thì sẽ giành được thắng lợi; nếu Quân đội Nga không thể hỗ trợ Kherson, thì có khả năng phải bỏ thành phố. Quân đội Ukraine đã nhiều lần thành công trong việc phá hủy kế hoạch vượt sông bằng cầu phao của Quân đội Nga ở sông Bắc Donetsk, khiến các tổ hợp chiến đấu cấp tiểu đoàn của Quân đội Nga bị tổn thất nặng nề và không thể tiến hành vượt sông thành công. Tình hình với Quân đội Nga lúc này tại Kherson, hoặc là tăng quân sang phía bên kia, mở rộng lực lượng từ 10.000 lên 30.000 quân, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát để tạo vành đai an toàn cho thủ phủ Kherson và cũng là cơ hội để quân Nga gây sát thương quân Ukraine ngoài công sự. Tuy nhiên, việc tiếp tế hậu cần khi Nga tăng quân tại Kherson sẽ căng thẳng hơn. Như vậy rất có khả năng, các thủy thủ của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ phải đến sông Dnepr, để điều khiển tàu đổ bộ hàng chục tấn, đáp ứng công tác bảo đảm hậu cần. Chắc chắn trong những ngày tới, quân Nga sẽ tăng cường các hệ thống phòng không hiện đại về hướng Kherson, như vậy hiệu quả của các hệ thống tên lửa HIMARS của Ukraine sẽ giảm đi đáng kể, không còn là mối đe dọa thường xuyên với quân Nga. Giới quan sát đang chờ xem Quân đội Nga sẽ triển khai lực lượng ở hướng Kherson như thế nào trong vài tuần tới.

