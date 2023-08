Ukraine mở đợt phản công thứ hai, Tổng thống Ukraine đích thân ra trận

Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky đích thân đến sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine ở Dnipro, cùng đì còn có Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Zaluzhny, Tham mưu trưởng Lục quân Silsky, Giám đốc Tình báo Budanov, Tư lệnh Không quân Oleshuk, Tư lệnh Hậu cần Hulyak, Thứ trưởng Quốc phòng Zamlinski và nhiều quan chức cấp cao khác. Tại sở chỉ huy tiền phương của Ukraine tại Dnipro có mặt gần như tất cả các chỉ huy hàng đầu của quân đội Ukraine, đều tập trung vì một việc, đó là phát động đợt phản công thứ hai. Đợt phản công đầu tiên Ukraine chỉ tràn ngập được 8 ngôi làng, sau đó họ bị nhấn chìm trong những bãi mìn của quân đội Nga. Theo Defence-ua, trong giai đoạn một, Quân Ukraine rà phá mìn, quân Nga gài mìn, khiến thế trận hai bên giằng co; quân Nga không đẩy lùi được, quân Ukraine không tấn công được. Xe tăng Leopard-2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley do NATO hỗ trợ, trở thành cỗ quan tài di động trước bãi mìn của quân đội Nga. Chiến thuật tấn công chung của quân đội Ukraine, trước tiên là dọn sạch một lối đi an toàn bằng dây nổ. Sau đó, quân đội Ukraine đưa xe tăng, xe thiết giáp hình thành đội hình tấn công, nhằm vượt qua bãi mìn của quân đội Nga. Tuy nhiên chiến trường “sáng như gương”, với sự giám sát của UAV, quân đội Nga không khó để phát hiện ra quân đội Ukraine, họ đã tiến hành rải mìn lại và nhanh chóng hình thành một bãi mìn mới. Phương pháp rải mìn là dùng các phương tiện phóng mìn như hệ thống rải mìn “Nông nghiệp”. Lúc này, quân đội Ukraine lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, trước sau đều có mìn nhưng lúc này lại không có phương tiện rà phá bom mìn. Tiếp theo, quân đội Nga bắt đầu tiền hành "tìm - diệt" các phương tiện bọc thép cồng kềnh của đối phương đang mắc kẹt giữa những bãi mìn. UAV tự sát Lancet, trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator và các đội tác chiến chống tăng của quân đội Nga bất ngờ xuất hiện. Quân đội Ukraine ở ngoài trời và quân đội Nga ở trong bóng tối, trận chiến về cơ bản là một chiều. Xe tăng Leopard-2 và xe tăng Bradley của Quân đội Ukraine bị đánh tơi bời. Chiến trường Nga-Ukraine là nghĩa địa của xe tăng, thiết giáp. Trong trường hợp không chiếm ưu thế trên không, bất kỳ xe tăng nào tiến vào chiến trường Ukraine đều không có cơ hội sống sót. 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 của Mỹ đã được chuyển đến Đức từ lâu, nhưng đã tròn 3 tháng trôi qua mà vẫn chưa có chiếc nào được chuyển giao cho Ukraine. Mỹ lo ngại xe tăng M1A2 của họ sẽ có kết cục như Leopard-2 của Đức và ảnh hưởng đến danh tiếng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đạn chùm đang âm thầm đảo ngược tình thế này, và quân đội Ukraine đã tạo ra những bước đột phá trên một số chiến trường. Zaporizhia là một địa hình đồng bằng rộng lớn, ngoại trừ các thành phố lớn có thể biến thành các pháo đài, còn về cơ bản không có công sự chiến đấu nào. Do vậy, đây là một chiến trường tuyệt vời cho đạn chùm phát huy tác dụng. Một quả đạn mẹ được bắn ra, hàng trăm quả đạn con rải rác như “tiên nữ trên trời” rơi xuống vị trí chiến hào của quân Nga, khiến quân Nga không ngóc đầu lên được, mà chiến hào không đủ che chắn cho quân Nga. Điều này cho phép quân đội Ukraine nắm bắt cơ hội đột phá. Với sự trợ giúp của đạn chùm, quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trên mặt trận Donetsk. Đầu tiên, quân đội Ukraine đã giành lại thành công thị trấn Staro Mayorsk. Đây là một bước đột phá cấp độ chiến đấu lớn, do Staro Mayorsk là đầu mối giao thông đường sắt, chỉ cách Mariupol 100 km và cách Berdyansk 110 km, cũng là nơi duy nhất đường cao tốc T0518 phải đi qua. Việc Quân đội Ukraine đột phá thành công nút phòng thủ quan trọng của quân đội Nga ở trung tâm Zaporozhye-Old Mayorsk. Chiến thắng này đánh dấu thành quả bước đầu của chiến lược "phản công mùa hè" của quân đội Ukraine; có ý nghĩa to lớn đối với việc phát triển các bước tiếp theo trên mặt trận Zaporozhye. Thành công lần này của quân đội Ukraine không phải ngẫu nhiên. Họ đã áp dụng một chiến lược tài tình gọi là “điệu hổ ly sơn”. Lữ đoàn cơ động đường không số 46 của Quân đội Ukraine tiến về phía tây tới Priutne, một pháo đài quan trọng của Nga ở mặt trận trung tâm Zaporozhye, khiến Nga phải điều quân về tăng cường cho Priutne. Chiến thuật này khiến Staro Mayorsk và Urozain chỉ còn Lữ đoàn 37 của Quân đội Nga. Lúc này lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine nhanh chóng đánh chiếm Staro Mayorsk và hình thành thế bao vây ba mặt Urozain, nhờ ưu thế về sức mạnh. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng phải trả giá đắt. Trong trận đánh chiếm Staro Mayorsk, quân đội Nga đã triển khai xe tăng, thiết giáp trên các điểm cao phía tây, tấn công dữ dội vào quân Ukraine. Mặc dù quân đội Ukraine đã phải trả giá về thương vong, nhưng họ đã kiên quyết giành được vị trí chiến lược này và đặt cơ sở cho các cuộc tấn công tiếp theo vào Urozain. Mặc dù quân đội Ukraine đã đạt được những thắng lợi quan trọng nhưng họ vẫn phải đối mặt với sự chống trả của lực lượng dự bị của quân đội Nga trong tương lai. Ở khu vực xa hơn về phía nam Zaporozhye, vẫn còn nhiều đơn vị dự bị của quân đội Nga. Những đơn vị này chưa từng đối phó với quân đội Ukraine trước đây và quân Ukraine không hiểu đầy đủ về hiệu quả chiến đấu và phương pháp chiến đấu của họ. Vì vậy, quân đội Ukraine có thể gặp những khó khăn nhất định nếu muốn nhanh chóng tiến công vào tuyến phòng thủ thứ hai của quân đội Nga. Bất chấp những khó khăn mà Quân đội Ukraine có thể gặp phải, chiến thắng của họ ở Staro Mayorsk là một minh chứng cho sức mạnh quân sự và khả năng thực hiện chiến lược của họ. Thông qua kế hoạch chính xác và sự hợp tác chặt chẽ, quân đội Ukraine đã khóa thành công lực lượng phòng thủ chính của Nga trong thung lũng, đặt họ vào thế bất lợi. Các trận địa pháo uy lực và các đòn đánh chính xác của quân đội Ukraine đã khiến tuyến phòng thủ của quân đội Nga tại Staro Mayorsk chịu áp lực rất lớn, có thể là mối đe dọa cho các cuộc tấn công trong tương lai của quân đội Ukraine vào các cứ điểm chiến lược như Urozain và Mariupol. Như vậy với những bước tiến chậm nhưng chắc, Quân đội Ukraine đang từng bước áp sát Tokmak. Đừng coi thường những làng mạc, thị trấn này, khi quân đội Ukraine cách Tokmak chỉ có 20 km. Nếu họ chiếm được thêm vài thôn trấn và thị trấn, họ có thể tiến công Tokmak. Nhưng trước khi đến thành phố Tokmak, quân Ukraine sẽ phải vượt qua các bãi mìn của quân đội Nga, tiếp tục tiến công các tuyến phòng thủ ở các làng và thị trấn của quân đội Nga. Nhưng chỉ có tràn ngập được Tokmak, quân Ukraine mới có thể tiến vào Melitopol. Khi trận chiến Melitopol bắt đầu, đó sẽ là trận chiến quyết định giữa Nga và Ukraine. UAV tự sát Lancet của Nga tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của Ukraine trên hướng Zaporizhia. Nguồn: Voin_DV.



Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky đích thân đến sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine ở Dnipro, cùng đì còn có Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Zaluzhny, Tham mưu trưởng Lục quân Silsky, Giám đốc Tình báo Budanov, Tư lệnh Không quân Oleshuk, Tư lệnh Hậu cần Hulyak, Thứ trưởng Quốc phòng Zamlinski và nhiều quan chức cấp cao khác. Tại sở chỉ huy tiền phương của Ukraine tại Dnipro có mặt gần như tất cả các chỉ huy hàng đầu của quân đội Ukraine, đều tập trung vì một việc, đó là phát động đợt phản công thứ hai. Đợt phản công đầu tiên Ukraine chỉ tràn ngập được 8 ngôi làng, sau đó họ bị nhấn chìm trong những bãi mìn của quân đội Nga. Theo Defence-ua, trong giai đoạn một, Quân Ukraine rà phá mìn, quân Nga gài mìn, khiến thế trận hai bên giằng co; quân Nga không đẩy lùi được, quân Ukraine không tấn công được. Xe tăng Leopard-2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley do NATO hỗ trợ, trở thành cỗ quan tài di động trước bãi mìn của quân đội Nga. Chiến thuật tấn công chung của quân đội Ukraine, trước tiên là dọn sạch một lối đi an toàn bằng dây nổ. Sau đó, quân đội Ukraine đưa xe tăng, xe thiết giáp hình thành đội hình tấn công, nhằm vượt qua bãi mìn của quân đội Nga. Tuy nhiên chiến trường “sáng như gương”, với sự giám sát của UAV, quân đội Nga không khó để phát hiện ra quân đội Ukraine, họ đã tiến hành rải mìn lại và nhanh chóng hình thành một bãi mìn mới. Phương pháp rải mìn là dùng các phương tiện phóng mìn như hệ thống rải mìn “Nông nghiệp”. Lúc này, quân đội Ukraine lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, trước sau đều có mìn nhưng lúc này lại không có phương tiện rà phá bom mìn. Tiếp theo, quân đội Nga bắt đầu tiền hành "tìm - diệt" các phương tiện bọc thép cồng kềnh của đối phương đang mắc kẹt giữa những bãi mìn. UAV tự sát Lancet, trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator và các đội tác chiến chống tăng của quân đội Nga bất ngờ xuất hiện. Quân đội Ukraine ở ngoài trời và quân đội Nga ở trong bóng tối, trận chiến về cơ bản là một chiều. Xe tăng Leopard-2 và xe tăng Bradley của Quân đội Ukraine bị đánh tơi bời. Chiến trường Nga-Ukraine là nghĩa địa của xe tăng, thiết giáp. Trong trường hợp không chiếm ưu thế trên không, bất kỳ xe tăng nào tiến vào chiến trường Ukraine đều không có cơ hội sống sót. 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 của Mỹ đã được chuyển đến Đức từ lâu, nhưng đã tròn 3 tháng trôi qua mà vẫn chưa có chiếc nào được chuyển giao cho Ukraine. Mỹ lo ngại xe tăng M1A2 của họ sẽ có kết cục như Leopard-2 của Đức và ảnh hưởng đến danh tiếng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đạn chùm đang âm thầm đảo ngược tình thế này, và quân đội Ukraine đã tạo ra những bước đột phá trên một số chiến trường. Zaporizhia là một địa hình đồng bằng rộng lớn, ngoại trừ các thành phố lớn có thể biến thành các pháo đài, còn về cơ bản không có công sự chiến đấu nào. Do vậy, đây là một chiến trường tuyệt vời cho đạn chùm phát huy tác dụng. Một quả đạn mẹ được bắn ra, hàng trăm quả đạn con rải rác như “tiên nữ trên trời” rơi xuống vị trí chiến hào của quân Nga, khiến quân Nga không ngóc đầu lên được, mà chiến hào không đủ che chắn cho quân Nga. Điều này cho phép quân đội Ukraine nắm bắt cơ hội đột phá. Với sự trợ giúp của đạn chùm, quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trên mặt trận Donetsk. Đầu tiên, quân đội Ukraine đã giành lại thành công thị trấn Staro Mayorsk. Đây là một bước đột phá cấp độ chiến đấu lớn, do Staro Mayorsk là đầu mối giao thông đường sắt, chỉ cách Mariupol 100 km và cách Berdyansk 110 km, cũng là nơi duy nhất đường cao tốc T0518 phải đi qua. Việc Quân đội Ukraine đột phá thành công nút phòng thủ quan trọng của quân đội Nga ở trung tâm Zaporozhye-Old Mayorsk. Chiến thắng này đánh dấu thành quả bước đầu của chiến lược "phản công mùa hè" của quân đội Ukraine; có ý nghĩa to lớn đối với việc phát triển các bước tiếp theo trên mặt trận Zaporozhye. Thành công lần này của quân đội Ukraine không phải ngẫu nhiên. Họ đã áp dụng một chiến lược tài tình gọi là “điệu hổ ly sơn”. Lữ đoàn cơ động đường không số 46 của Quân đội Ukraine tiến về phía tây tới Priutne, một pháo đài quan trọng của Nga ở mặt trận trung tâm Zaporozhye, khiến Nga phải điều quân về tăng cường cho Priutne. Chiến thuật này khiến Staro Mayorsk và Urozain chỉ còn Lữ đoàn 37 của Quân đội Nga. Lúc này lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine nhanh chóng đánh chiếm Staro Mayorsk và hình thành thế bao vây ba mặt Urozain, nhờ ưu thế về sức mạnh. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng phải trả giá đắt. Trong trận đánh chiếm Staro Mayorsk, quân đội Nga đã triển khai xe tăng, thiết giáp trên các điểm cao phía tây, tấn công dữ dội vào quân Ukraine. Mặc dù quân đội Ukraine đã phải trả giá về thương vong, nhưng họ đã kiên quyết giành được vị trí chiến lược này và đặt cơ sở cho các cuộc tấn công tiếp theo vào Urozain. Mặc dù quân đội Ukraine đã đạt được những thắng lợi quan trọng nhưng họ vẫn phải đối mặt với sự chống trả của lực lượng dự bị của quân đội Nga trong tương lai. Ở khu vực xa hơn về phía nam Zaporozhye, vẫn còn nhiều đơn vị dự bị của quân đội Nga. Những đơn vị này chưa từng đối phó với quân đội Ukraine trước đây và quân Ukraine không hiểu đầy đủ về hiệu quả chiến đấu và phương pháp chiến đấu của họ. Vì vậy, quân đội Ukraine có thể gặp những khó khăn nhất định nếu muốn nhanh chóng tiến công vào tuyến phòng thủ thứ hai của quân đội Nga. Bất chấp những khó khăn mà Quân đội Ukraine có thể gặp phải, chiến thắng của họ ở Staro Mayorsk là một minh chứng cho sức mạnh quân sự và khả năng thực hiện chiến lược của họ. Thông qua kế hoạch chính xác và sự hợp tác chặt chẽ, quân đội Ukraine đã khóa thành công lực lượng phòng thủ chính của Nga trong thung lũng, đặt họ vào thế bất lợi. Các trận địa pháo uy lực và các đòn đánh chính xác của quân đội Ukraine đã khiến tuyến phòng thủ của quân đội Nga tại Staro Mayorsk chịu áp lực rất lớn, có thể là mối đe dọa cho các cuộc tấn công trong tương lai của quân đội Ukraine vào các cứ điểm chiến lược như Urozain và Mariupol. Như vậy với những bước tiến chậm nhưng chắc, Quân đội Ukraine đang từng bước áp sát Tokmak. Đừng coi thường những làng mạc, thị trấn này, khi quân đội Ukraine cách Tokmak chỉ có 20 km. Nếu họ chiếm được thêm vài thôn trấn và thị trấn, họ có thể tiến công Tokmak. Nhưng trước khi đến thành phố Tokmak, quân Ukraine sẽ phải vượt qua các bãi mìn của quân đội Nga, tiếp tục tiến công các tuyến phòng thủ ở các làng và thị trấn của quân đội Nga. Nhưng chỉ có tràn ngập được Tokmak, quân Ukraine mới có thể tiến vào Melitopol. Khi trận chiến Melitopol bắt đầu, đó sẽ là trận chiến quyết định giữa Nga và Ukraine. UAV tự sát Lancet của Nga tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của Ukraine trên hướng Zaporizhia. Nguồn: Voin_DV.