Kết quả chiến dịch săn lùng cường kích Su-24M của Không quân Nga

Theo trang tin Bulgarian Military, Không quân Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để phá hủy số máy bay chiến đấu cường kích Su-24 ít ỏi còn lại của Ukraine. Phản ứng này diễn ra sau một cuộc tấn công bất ngờ vào bán đảo Crimea của Không quân Ukraine, bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp. Trong một cuộc tấn công với quy mô lớn vào ngày 26/7, máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga đã phóng 4 tên lửa siêu thanh Kinzhal vào căn cứ không quân Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnytskyi, miền Trung của Ukraine. Đây là căn cứ chính của máy bay chiến đấu Su-24M của Không quân Ukraine. Cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh của Nga, được cho là đã nhắm mục tiêu cụ thể vào các máy bay chiến đấu Su-24M. Những máy bay này đóng vai trò là phương tiện phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Storm Shadow do Anh cung cấp. Tác động chính xác của cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ Starokostiantyniv, nơi đóng quân của các máy bay chiến đấu Su-24M, vẫn chưa rõ ràng. Theo ông Yuriy Ihnat, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine, số tên lửa Kinzhal được máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 phóng từ Biển Caspian, tiến vào Ukraine từ phía đông nam. Đường bay của tên lửa đầu tiên tới Kharkov, sau đó là Dnipro và sau đó là Kirovohrad. Sau nhiều lần thay đổi hướng, số tên lửa Kinzhal cuối cùng đã hướng tới căn cứ không quân Starokostiantyniv ở Khmelnytskyi. Người đứng đầu Đài phát thanh công cộng của Ukraine, Suspilne thông báo rằng, các vụ nổ đã được phát hiện ở căn cứ Khmelnytskyi. Các mảnh vỡ tên lửa từ vụ tấn công rơi xuống khu vực Starokostiantyniv. Serhiy Tiurin, chỉ huy trưởng quân sự khu vực Khmelnytskyi, đã xác nhận rằng không có thương tích nào do mảnh vỡ tên lửa gây ra. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng phòng không của Ukraine, khi đã đánh chặn thành công tên lửa Nga. Nhận xét của Tiurin cho thấy, tên lửa Kinzhal đã “không hoàn thành tiêu diệt mục tiêu đã định”. Các thông tin chỉ ra rằng, lực lượng Không quân Nga đã bắt đầu lên kế hoạch tấn công căn cứ không quân Starokostiantyniv, từ đầu năm 2023. Cuộc tấn công này diễn ra sau khi Ukraine vi phạm “các ranh giới” đã được Nga tuyên bố, bằng cách sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow để tấn công vào bán đảo Crimea. Các tên lửa được cho là đã đánh trúng một kho đạn của Nga ở phía nam một sân bay ở Đông Crimea. Vào tháng 5/2023, Anh đã chuyển giao lô tên lửa hành trình Storm Shadow có tầm bắn 250 km đầu tiên, để tăng cường khả năng tấn công tầm xa cho Ukraine. Mặc dù Moscow khẳng định rằng, hầu hết các tên lửa này đều bị đánh chặn, nhưng Storm Shadow đã “xuyên thủng” hệ thống phòng thủ của Nga và gây ra thiệt hại đáng kể cho phía Nga. Trước cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow gần đây vào Crimea, Ukraine chủ yếu sử dụng UAV và thuyền không người lái tự sát để tấn công các mục tiêu tại bán đảo Crimea. Nhưng sau khi nhận tên lửa Storm Shadow từ Anh, Ukraine đã ba lần tấn công Crimea bằng loại tên lửa này. Do thiếu khả năng bảo vệ phòng không trước các tên lửa hành trình Storm Shadow, các nhà phân tích quân sự suy đoán rằng, Quân đội Nga có thể đã chọn nhắm mục tiêu vào máy bay ném bom Su-24, phương tiện phóng loại tên lửa này, để vô hiệu hóa khả năng tấn công bằng tên lửa tầm xa của Ukraine. Hơn nữa theo các phân tích, việc Quân đội Nga tấn công bằng tên lửa siêu thanh vào sân bay Ukraine, nơi có máy bay chiến đấu Su-24M, được coi là một phần của chiến lược rộng lớn hơn. Các quan chức và chuyên gia Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng, họ sẽ phá hủy các máy bay chiến đấu mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, khi chúng vẫn còn trên mặt đất. Được phóng đi bởi máy bay chiến đấu hạng nặng MiG-31K đã được cải tiến, tên lửa Kinzhal được cho là đạt tốc độ đáng kinh ngạc vượt quá Mach 10 và có tầm bắn từ 1.500 đến 2.000 km. Kinzhal có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Tốc độ siêu thanh của tên lửa Kinzhal tạo ra một đám mây plasma xung quanh tên lửa khi bay, khiến việc phát hiện nó thông bằng các hệ thống radar trở nên vô cùng khó khăn. Vào năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ, tên lửa Kinzhal như một phần trong kho vũ khí “thế hệ tiếp theo” của Nga, đồng thời ca ngợi nó là vũ khí răn đe chiến lược của Nga. Các cuộc tấn công thành công vào các sân bay quân sự của Ukraine, nơi đặt căn cứ của máy bay cường kích Su-24M và tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh, đã dẫn đến một kết quả đáng kể. Theo các nguồn tin, kể từ sau cuộc tấn công, Kiev chưa bao giờ sử dụng lại các tên lửa này. Điều này cho thấy quân đội Ukraine đã có thể bị thiệt hại. Được biết, các sân bay quân sự ở khu vực Khmelnitsky và Zhytomyr của Ukraine đã trở thành mục tiêu chính của các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Chính từ đây, các tên lửa hành trình Storm Shadow đã được phóng đi. Theo một số nguồn tin, 4 cuộc tấn công có độ chính xác cao bằng tên lửa Kinzhal, đã được Không quân Nga thực hiện nhằm vào sân bay quân sự ở Starokonstantinov vào ngày 26/7, cho thấy sự tàn phá với cả hầm ngầm để cất giữ máy bay. Tuy nhiên bằng cách này hay cách khác, quân đội Nga đã tìm ra chính xác nơi cất giữ máy bay Su-24 và tiêu diệt chính xác. Trong khi đó theo tin từ trang “Bình luận quân sự” của Nga cho biết, họ biết chính xác về giai đoạn thứ hai của cuộc phản công của Ukraine và 24 giờ trước giai đoạn 2 của cuộc phản công, Không quân Nga đã phá hủy các nhà kho chứa tên lửa Storm Shadow và tiếp tục tấn công các sân bay mang tên lửa Storm Shadow Theo nghĩa đen, một ngày trước khi Lầu Năm Góc công bố về cuộc phản công của Ukraine, các cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga đã được tiến hành nhằm vào các sân bay quân sự chính của Ukraine, khiến Kiev không thể tấn công các mục tiêu ở Crimea và các khu vực khác của Nga bằng tên lửa Storm Shadow. Có thông tin đáng lưu ý rằng, sau các cuộc tấn công mạnh bằng tên lửa Kinzhal của Nga vào các sân bay quân sự của Ukraine, việc sử dụng máy bay ném bom Su-24 và tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine đã không còn được ghi nhận nữa. Nhưng theo thông tin, Quân đội Ukraine vẫn còn một số dự trữ vũ khí này.

