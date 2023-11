Ukraine lo ngại khi Nga sản xuất 100 UAV Geran-2 mỗi tháng

Từ tháng 7 đến tháng 10/2023, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã sản xuất tối thiểu là 420 UAV tự sát Geran-2, dựa trên Dự án Alabuga. Trong khi đó, năng suất chế tạo trung bình khoảng 3,5 chiếc Geran-2 mỗi ngày, tương đương khoảng 100 chiếc mỗi tháng. Những số liệu này cho thấy, Nga đầu tư đáng kể vào tiến trình sản xuất máy bay không người lái Geran-2 của Dự án Alabuga. Sự tiến bộ được thể hiện rõ trong việc nội địa hóa các bộ phận cụ thể của UAV Geran-2. Cuộc điều tra và phân tích của cổng thông tin Long War Journal đã tiết lộ mối tương quan này, đưa ra kết luận từ số sê-ri máy bay không người lái Geran-2 của Nga, được tìm thấy trên cánh đuôi được đăng trên các trang tin tình báo mở. Số sê-ri nhận dạng của UAV Geran-2 sản xuất trong nước thường bắt đầu bằng “Ы”. Ví dụ, chiếc UAV Geran-2 do Nga sản xuất đầu tiên xuất hiện vào tháng 7 năm nay, được dán nhãn số sê-ri “Ы002”. Chiếc UAV Geran-2 có số sê-ri “Ы089” và “Ы421” cũng được nhìn thấy sau cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng Odesa vào cuối tháng 8 và vào ngày 29/10. Những bằng chứng này đã củng cố suy luận của Long War Journal rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã sản xuất được không dưới 420 chiếc Geran-2 nội địa theo Dự án Alabuga trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2023. Ngược lại, cho đến tháng 5/2023, người Nga đã dán số sê-ri bắt đầu bằng chữ “M” cho UAV Geran-2 của họ. Ví dụ: UAV Geran-2 được đóng dấu số sê-ri M205 và M214 xuất hiện vào tháng 9/2022; chiếc Geran-2 được gắn sê-ri M293 và M1063 lần lượt được phát hiện vào tháng 10/2022 và tháng 5/2023. Theo rò rỉ kế hoạch của dự án Alabuga, Nga sẽ chế tạo 1.332 chiếc UAV Geran-2 trước tháng 2/2024. Hiện tại, tiến độ sản xuất không phù hợp với sản lượng dự kiến này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Nga đã chuyên môn hóa trong việc sản xuất các linh kiện của UAV Geran-2 nhanh hơn dự kiến, ví dụ như khung máy bay, thiết bị định vị và đầu đạn sức công phá lớn. Nằm sâu trong nội địa, bên trong một trung tâm công nghiệp lớn của nước Nga, một dây chuyền bí mật sản xuất liên tục UAV tự sát Geran-2 có tên là dự án Alabuga. Nhằm tạo ra một vũ khí tấn công chính xác, giá rẻ, để tấn công không ngừng nghỉ vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Theo một số thông tin được tiết lộ, nhiệm vụ giám sát an ninh của Dự án Alabuga là một sĩ quan đã nghỉ hưu của Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Để giữ chận những nhân viên có tay nghề cao trong nước, hộ chiếu của họ đã bị tạm giữ. Tại nhà máy sản xuất UAV này, tiếng Nga được sử dụng trong thư từ và các tài liệu chính thức khác được mã hóa để giữ bí mật. Ví dụ UAV được gọi là “thuyền”, chất nổ được gọi là “cục đá”… Nếu được hiện thực hóa, nhà máy sản xuất UAV mới này, có thể góp phần duy trì kho vũ khí chính xác của Nga, cản trở nỗ lực phản công của Ukraine và củng cố đáng kể vị thế của Moscow trong cuộc chạy đua vũ trang UAV đang phát triển nhanh chóng, đang làm thay đổi cuộc chiến đương đại. Các quan chức phương Tây đã tiết lộ sự tồn tại của cơ sở này và sự hợp tác của Nga với Iran. Tuy nhiên, các tài liệu bị rò rỉ từ bên trong chương trình này, đã cung cấp những hiểu biết mới về những nỗ lực được thực hiện bởi Iran và Nga - hai quốc gia hiện đang bị phương Tây trừng phạt nặng nề, nhằm tăng cường chương trình UAV của Điện Kremlin. Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy, Moscow đã hoàn thành mục tiêu tạo ra một phiên bản UAV Geran-2 - mẫu UAV tự sát có tầm tấn công tối đa tới 2.000km. Những tiến bộ này đã được thực hiện bất chấp lệnh cấm vận gay gắt của Mỹ và phương Tây và sự phụ thuộc vào một số linh kiện điện tử do nước ngoài sản xuất. Các tài liệu này cũng tiết lộ rằng, đội ngũ kỹ thuật của Dự án Alabuga đang cố gắng cải tiến những điểm yếu từ mẫu UAV cũ, sử dụng công nghệ quân sự cao của Nga để nâng quy mô sản xuất mẫu UAV Geran-2. Các kỹ sư Nga của Dự án Alabuga cũng đang nghiên cứu các cải tiến cho máy bay không người lái, bao gồm cả việc kết hợp các khả năng cho phép tấn công bầy đàn, trong đó các UAV có thể tự động phối hợp các cuộc tấn công vào mục tiêu.

