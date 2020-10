Ukraine liên tục mua UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ: Có dọa được Nga?

Ngày 6/10 vừa qua, tờ Defense Express của Ukraine thông tin cho biết, phía Ukraine đang đàm phán với phía Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc mua thêm 48 máy bay không người lái (UAV) TB-2. Đây là lần tiếp theo Ukraine đặt vấn đề mua thêm loại UAV này của Thổ Nhĩ Kỳ, sau lần mua đầu năm 2018. Ảnh: UAV TB-2 - Nguồn: Wikipedia. Vào năm 2018, Ukraine đã nhập 6 chiếc UAV TB-2 và 3 trạm chỉ huy điều khiển UAV từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 70 triệu USD, đồng thời tiến hành các cuộc thử nghiệm chi tiết và trang bị số UAV này cho khu vực Donetsk đang đòi ly khai tại phía đông giáp Nga. Ảnh: UAV TB-2 - Nguồn: Wikipedia. Sau những màn thể hiện ấn tượng trong thực chiến tại Syria, Lybia và hiện nay là tại Nagorno-Karabakh, Ukraine dự định mua thêm 48 chiếc UAV TB-2, nâng số lượng UAV TB-2 lên 54 chiếc. Ảnh: UAV TB-2 của Azerbaijan tiến công lực lượng Armenia - Nguồn: Sina Tuy nhiên, năng lực sản xuất UAV TB-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay không cao và bản thân quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng được trang bị 107 chiếc UAV TB-2; nên khó có thể đáp ứng yêu cầu giao hàng ngay từ phía Ukraine. Ảnh: UAV TB-2 - Nguồn: Wikipedia. Do đó, để tăng tốc độ giao hàng, một số chiếc UAV TB-2 do Ukraine đặt hàng sẽ được sản xuất theo phương thức lắp ráp tại Ukraine. Ngoài việc tăng tốc độ giao hàng, động thái này còn có thể giúp Ukraine tiết kiệm 35% chi phí. Ảnh: UAV TB-2 - Nguồn: Wikipedia. Mặc dù Ukraine "hoan hỉ" trước thành tích thực chiến của UAV TB-2, nhưng phía Nga vẫn tỏ ra "thờ ơ" trước việc Ukraine mua thêm UAV từ Thổ Nhĩ Kỳ; lý do là ngoài việc xem thường sức mạnh quân sự của Ukraine, thì chính Nga cũng đã "khắc chế" thành công loại UAV này. Ảnh: Nga đã bắn hạ nhiều UAV tại chiến trường Syria - Nguồn: Wikipedia. Mặc dù trong cuộc xung đột vừa qua UAV TB-2 của phía Azerbaijan đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Armenia, nhưng do thời tiết sương mù tại khu vực Nagorno-Karabakh trong những ngày qua cho thấy hiệu quả của UAV TB-2 giảm đi rõ rệt. Ngoài ra, lực lượng chiến đấu của quân đội Armenia thiếu các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn dã chiến. Hầu hết các hệ thống tên lửa đất đối không là sản phẩm cũ từ thời Liên Xô. Trong khi đó UAV TB-2, có đặc điểm là mục tiêu nhỏ, nên dẫn đến khả năng phát hiện và đánh chặn của lực lượng phòng không là không cao. Ảnh: Nguyên nhân thiệt hại chính là do phía Armenia không có khả năng phòng không - Nguồn: Sina Tuy nhiên quân đội Nga không phải là quân đội Armenia. Cuộc chiến tại Syria đã chứng minh rằng các hệ thống tên lửa phòng không dã chiến như Pantsir S-1 hay Tor-MiG-21 cùng các hệ thống phòng không tầm xa khác rất hiệu quả trong việc đánh chặn các loại UAV hoặc tên lửa hành trình. Ảnh: Ngay cả những UAV nhỏ hơn cũng đã bị Nga đánh chặn - Nguồn: Sina Bên cạnh đó, khả năng tấn công yếu kém của UAV TB-2 cũng là một vấn đề khó có thể khắc phục; hiện tại UAV TB-2 được trang bị hai loại vũ khí tấn công mặt đất là tên lửa không đối đất siêu nhỏ MAM-L và MAM-C; nếu MAM-L có thể xuyên thủng 700 mm thép, thì MAM-C chỉ có thể xuyên được 200 mm thép. Ảnh: Tên lửa trang bị trên UAV TB-2 - Nguồn: Wikipedia. Trên thực tế, đánh giá các loại xe tăng chiến đấu chủ lực bị phá hủy bởi tên lửa loại này ở Armenia, thì khả năng sát thương của hai loại tên lửa này không đúng như giới thiệu; thậm chí một số xe tăng chiến đấu chủ lực của Armenia chỉ bị bung xích. Ảnh: UAV TB-2 của Azerbaijan bị phía Armenia bắn hạ - Nguồn: Sina Chưa cần nói về lực lượng phòng không hay chế áp điện tử quá hùng hậu của Nga, chỉ cần quân đội Nga trang bị xe tăng với giáp phản ứng nổ mới, hiệu quả tiêu diệt thực tế của các loại tên lửa trên có thể còn yếu hơn. Ảnh: Vũ khí phòng không của binh lính Armenia là tiểu liên AK - Nguồn: Sina Do đó trong mắt Nga, mối đe dọa mà 48 máy bay không người lái TB-2 mà Ukraine mua của Thổ Nhĩ Kỳ không thực sự đáng kể, thậm chí còn là bia bắn tập cho lực lượng phòng không của Nga nếu xảy ra xung đột. Ảnh: UAV TB-2 bị Nga bắn hạ tại chiến trường Syria - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên, đối với Ukraine, khi nền công nghiệp quân sự đang "tụt dốc không phanh", thì việc lắp ráp và sản xuất UAV TB-2 vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: UAV TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển - Nguồn: Wikipedia. Video UAV TB-2 của Azerbaijan tấn công các lực lượng thiết giáp của Armenia - Nguồn: BQP Azerbaijan

