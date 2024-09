Ukraine liên tiếp bắn hạ “chim ưng” Merlin-BP của Nga

Vào ngày 12/9, lực lượng phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn sơn cước số 10 "Edelweiss" đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái Merlin-BP của Nga bằng máy bay không người lái FPV lần đầu tiên trong lịch sử đơn vị. Ảnh: New from Ukraine. Merlin-BP là một máy bay không người lái thử nghiệm được Nga sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát. Được phát triển để hoạt động ở cả chế độ tự động và bán tự động, nó được giới thiệu vào năm 2021 như một mẫu máy bay tiên tiến, có độ ồn thấp, sử dụng hệ thống quang học hiện đại và phạm vi hoạt động lớn. Ảnh Pravda.com.ua. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã nhiều lần đặt câu hỏi về các tuyên bố của Nga, cụ thể là vào tháng 6/2022, khi một chiếc Merlin-BP bị Ukraine bắn hạ và đã tiết lộ rằng, chiếc UAV này chỉ sử dụng những công nghệ cơ bản, bao gồm động cơ thông thường và thậm chí là các bộ phận tạm thời, chẳng hạn như bình nhiên liệu được làm từ một chai nhựa đơn giản. Ảnh mil.im.ua. Theo các nguồn tin của Nga, Merlin-BP là máy bay không người lái trinh sát được thiết kế để hoạt động trong điều kiện chiến đấu phức tạp, có thời gian bay là 10 giờ và có khả năng bay ở độ cao lên tới 5.000 mét. Ảnh Gagadget.com. Merlin-BP là một sản phẩm của Viện nghiên cứu công nghệ viễn thông Smolensk, đây là phiên bản cải tiến từ mẫu trước đó Merlin-21BM và có thêm những nâng cấp đáng kể về kích thước, khả năng tải trọng, độ cao bay và tầm bay. Ảnh mil.im.ua. Với khả năng tải trọng lên tới 6,5 kg, Merlin-BP có thể mang theo nhiều loại thiết bị trinh sát khác nhau, giúp phát hiện và quan sát cơ sở hạ tầng và vật thể, bất kể điều kiện thời tiết nào hay thời gian nào trong ngày. Ngoài ra, nó được thiết kế đặc biệt để xác định các mục tiêu được che dấu dưới lưới ngụy trang hoặc thậm chí là lớp tuyết phủ. Chiếc máy bay không người lái này được cho là trang bị động cơ hybrid, giúp tăng độ bền và giảm tiếng ồn khi bay. Việc sử dụng máy bay không người lái FPV để tấn công UAV của đối phương cho thấy sự thay đổi chiến thuật trong việc dùng UAV cảm tử của Ukraine. Trong trường hợp này, việc phá hủy Merlin-BP đã cho thấy sự sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt của Quân đội Ukraine. Máy bay không người lái FPV, thường được sử dụng trong các nhiệm vụ tấn công chính xác, đã chứng minh được hiệu quả đặc biệt trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu có tính cơ động cao hoặc các mục tiêu được bảo vệ tốt. Ukraine đã tích cực sử dụng UAV FPV để nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga. Gần đây, máy bay không người lái Ukraine đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử Peroed của Nga ở khu vực Kharkiv, cũng như một hệ thống phòng không Tor ở khu vực Kupiansk, điều này cho thấy sự hiệu quả ngày càng tăng trong các hoạt động sử dụng UAV của Ukraine. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, cả hai bên đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái để trinh sát, nhắm mục tiêu và không kích. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine thông qua các sáng kiến như sử dụng máy bay không người lái FPV đã gây cản trở các hoạt động của Nga bằng cách gây ra tổn thất đáng kể cho các thiết bị tiên tiến như Merlin-BP. Việc bắn hạ Merlin-BP chỉ là một ví dụ về việc sử dụng máy bay không người lái ngày càng nhiều trong các cuộc xung đột đương đại, tượng trưng cho khả năng phục hồi và khả năng thích ứng nhanh chóng của lực lượng Ukraine, trước những thách thức do công nghệ quân sự của Nga đặt ra.

Vào ngày 12/9, lực lượng phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn sơn cước số 10 "Edelweiss" đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái Merlin-BP của Nga bằng máy bay không người lái FPV lần đầu tiên trong lịch sử đơn vị. Ảnh: New from Ukraine. Merlin-BP là một máy bay không người lái thử nghiệm được Nga sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát. Được phát triển để hoạt động ở cả chế độ tự động và bán tự động, nó được giới thiệu vào năm 2021 như một mẫu máy bay tiên tiến, có độ ồn thấp, sử dụng hệ thống quang học hiện đại và phạm vi hoạt động lớn. Ảnh Pravda.com.ua. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã nhiều lần đặt câu hỏi về các tuyên bố của Nga, cụ thể là vào tháng 6/2022, khi một chiếc Merlin-BP bị Ukraine bắn hạ và đã tiết lộ rằng, chiếc UAV này chỉ sử dụng những công nghệ cơ bản, bao gồm động cơ thông thường và thậm chí là các bộ phận tạm thời, chẳng hạn như bình nhiên liệu được làm từ một chai nhựa đơn giản. Ảnh mil.im.ua. Theo các nguồn tin của Nga, Merlin-BP là máy bay không người lái trinh sát được thiết kế để hoạt động trong điều kiện chiến đấu phức tạp, có thời gian bay là 10 giờ và có khả năng bay ở độ cao lên tới 5.000 mét. Ảnh Gagadget.com. Merlin-BP là một sản phẩm của Viện nghiên cứu công nghệ viễn thông Smolensk, đây là phiên bản cải tiến từ mẫu trước đó Merlin-21BM và có thêm những nâng cấp đáng kể về kích thước, khả năng tải trọng, độ cao bay và tầm bay. Ảnh mil.im.ua. Với khả năng tải trọng lên tới 6,5 kg, Merlin-BP có thể mang theo nhiều loại thiết bị trinh sát khác nhau, giúp phát hiện và quan sát cơ sở hạ tầng và vật thể, bất kể điều kiện thời tiết nào hay thời gian nào trong ngày. Ngoài ra, nó được thiết kế đặc biệt để xác định các mục tiêu được che dấu dưới lưới ngụy trang hoặc thậm chí là lớp tuyết phủ. Chiếc máy bay không người lái này được cho là trang bị động cơ hybrid, giúp tăng độ bền và giảm tiếng ồn khi bay. Việc sử dụng máy bay không người lái FPV để tấn công UAV của đối phương cho thấy sự thay đổi chiến thuật trong việc dùng UAV cảm tử của Ukraine. Trong trường hợp này, việc phá hủy Merlin-BP đã cho thấy sự sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt của Quân đội Ukraine . Máy bay không người lái FPV, thường được sử dụng trong các nhiệm vụ tấn công chính xác, đã chứng minh được hiệu quả đặc biệt trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu có tính cơ động cao hoặc các mục tiêu được bảo vệ tốt. Ukraine đã tích cực sử dụng UAV FPV để nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga. Gần đây, máy bay không người lái Ukraine đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử Peroed của Nga ở khu vực Kharkiv, cũng như một hệ thống phòng không Tor ở khu vực Kupiansk, điều này cho thấy sự hiệu quả ngày càng tăng trong các hoạt động sử dụng UAV của Ukraine. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, cả hai bên đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái để trinh sát, nhắm mục tiêu và không kích. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine thông qua các sáng kiến như sử dụng máy bay không người lái FPV đã gây cản trở các hoạt động của Nga bằng cách gây ra tổn thất đáng kể cho các thiết bị tiên tiến như Merlin-BP. Việc bắn hạ Merlin-BP chỉ là một ví dụ về việc sử dụng máy bay không người lái ngày càng nhiều trong các cuộc xung đột đương đại, tượng trưng cho khả năng phục hồi và khả năng thích ứng nhanh chóng của lực lượng Ukraine, trước những thách thức do công nghệ quân sự của Nga đặt ra.