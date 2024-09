Sốc: Hai thiếu niên Nga "nghịch dại" thiêu rụi chiếc Mi-18 triệu đô

Theo Newsweek, chiếc trực thăng Mi-8 được cơ quan tình báo quân sự (GUR) của Ukraine ước tính có giá trị lên tới 15 triệu đô la, đã bị đốt cháy tại sân bay Noyabrsk thuộc khu tự trị Yamalo-Nenets ở Bắc Cực của Nga vào đêm ngày 10/9 vừa qua. Ảnh Mil.in.ua. Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, lực lượng Không quân Nga đã phải chịu nhiều tổn thất về máy bay, nhưng không liên quan đến các nhiệm vụ chiến đấu mà do tai nạn hoặc sự phá hoại. Ảnh Mil.in.ua. Theo cơ quan an ninh Nga, 2 thiếu niên có độ tuổi từ 13 đến 14 đã đột nhập vào khu vực bãi đáp trực thăng tại sân bay Noyabrsk, qua một lỗ thủng trên hàng rào và dội chất lỏng dễ cháy lên trực thăng. Ảnh PBS. Kênh Telegram Baza cho biết, "Hai thiếu niên đã đốt cháy trực thăng bằng thuốc lá. Sau khi đổ chất lỏng lên trực thăng, chúng quyết định hút thuốc và ném một điếu thuốc vào trực thăng. Khi thấy không có lửa, một thiếu niên đã châm điếu thuốc thứ 2 và cắm nó vào chất lỏng. Vào thời điểm đó, ngọn lửa bốc lên và một vụ nổ đã xảy ra". Ảnh: The New Voice of Ukraine. Hai thiếu niên đã bị cơ quan an ninh Nga bắt giữ chưa đầy một giờ sau đó, trong tình trạng bị bỏng nghiêm trọng ở mặt. Vì vậy, sau khi chạy trốn khỏi sân bay một lúc, hai đối tượng đã phải gọi xe cứu thương. Các nhân viên y tế đã đưa họ đến bệnh viện. Chiếc trực thăng đã cháy gần như hoàn toàn, chỉ còn sót lại phần đuôi. Ảnh The Daily Beast . Được biết, những thiếu niên này đã được một cá nhân giấu tên hứa thưởng 5 triệu rúp (khoảng 55.000 đô la) trên ứng dụng nhắn tin Telegram để thực hiện nhiệm vụ. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga mô tả, Mi-8 được thiết kế vào những năm 1960, là "mẫu trực thăng nổi tiếng của Liên Xô và là một trong những trực thăng được sản xuất hàng loạt nhiều nhất trên thế giới". Chiếc trực thăng hai động cơ này được thiết kế để chuyển quân và đã được bán cho khoảng 80 quốc gia. Việc sản xuất mẫu máy bay này của Nga vẫn tiếp tục cho đến năm 2024. Ngoài vai trò chính là trực thăng vận tải, Mi-8 còn được sử dụng làm sở chỉ huy trên không, máy bay chiến đấu vũ trang và còn có thể hỗ trợ trinh sát. Mi-8 nổi tiếng được biết đến với tính linh hoạt và độ bền, chính vì vậy mà chiếc trực thăng này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm vận chuyển quân, tìm kiếm và cứu nạn, sơ tán y tế và vận chuyển hàng hóa. Mi-8 có thể chở tới 24 binh sĩ hoặc 4.000 kg hàng hóa và có phạm vi hoạt động hơn 400 km. Trực thăng được trang bị hai động cơ tua-bin trục, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 250 km/giờ và độ cao tối đa 6.000 mét. Mi-8 có thể được trang bị thêm thiết bị chuyên dụng và sử dụng cho các nhiệm vụ hoạt động đặc biệt, chẳng hạn như tấn công trên không. Trực thăng mang được nhiều loại vũ khí khác nhau, chẳng hạn như tên lửa, súng máy, tên lửa chống tăng và được sử dụng cho các nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu, như hỗ trợ trên không và trinh sát trên không. Hiện tại, Mi-8 là trực thăng được sản xuất nhiều nhất trên thế giới, với hơn 17.000 chiếc được chế tạo và đi vào hoạt động ở khoảng 80 quốc gia. Máy bay trực thăng Mi-8 vẫn tiếp tục được cải tiến tại Nhà máy Trực thăng Kazan, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

